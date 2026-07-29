Kierowcy w Polsce robią to nagminnie nie tylko na autostradach i drogach ekspresowych. Brak ostrożności może zakończyć się kolizją lub poważnym wypadkiem, bo tzw. jazda na zderzaku jest po prostu niebezpieczna. Policja może za to karać i wystawiać mandaty.
Jazda na zderzaku to prawdziwa plaga. Wielu kierowców może nawet nie wiedzieć, że przepisy określają minimalny odstęp pomiędzy pojazdami na autostradzie lub drodze ekspresowej. Zasady w teorii działają prosto, a policjanci regularnie o nich przypominają. Przepisy, które wymagają większego pilnowania odległości przez kierowców, działają od czerwca 2021 r.
Minimalny odstęp na autostradzie i drodze ekspresowej – ile metrów przy 100, 120 i 140 km/h
Mundurowi tłumaczą to na łatwym przykładzie. Kierujący, jadąc z prędkością 100 km/h, powinien utrzymywać odległość minimum 50 m od poprzedzającego go samochodu. Jadąc 120 km/h, musi zachować dystans 60 m, w przypadku poruszania się z prędkością 140 km/h – 70 m. Pomocna w obliczeniu odległości od poprzedzającego pojazdu jest "reguła 2 sekund". Wytłumaczmy, o co w niej chodzi.
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Kiedy pojazd przed nami mija punkt orientacyjny, słupek, wiadukt, tablicę informacyjną, wtedy zaczynamy odznaczenie 2 sekund. Jeżeli dojeżdżamy do tego punktu dłużej niż 2 sekundy, mamy prawidłową odległość. Dodajmy, że jadąc z prędkością 140 km/h w ciągu 2 sekund przejeżdżamy ok. 76 m.
Mandat za jazdę na zderzaku
A co z kierowcami, którzy łamią zasady? Niestosowanie się do tych przepisów zagrożone jest mandatem w wysokości 300-500 zł oraz 6 punktami karnymi. Policja ma specjalne laserowe mierniki odległości i drony, dzięki którym może "zdejmować" kierowców ze zderzaków i karać ich mandatami.
Prawo o ruchu drogowym
I jeszcze ważna uwaga, która wymaga od kierowców przede wszystkim zdrowego rozsądku. Na drodze wiele zależy też od warunków atmosferycznych, szczególnie w tych jesienno-zimowych zalecane jest zachowanie większej odległości pomiędzy pojazdami. "Widoczność innych uczestników ruchu drogowego, przyczepność opon do podłoża, może być zmniejszona. Dzieje się tak z uwagi na występujące i często zmieniające się warunki pogodowe i temperaturowe" – przypomina policja.
Odstęp między pojazdami w tunelach dłuższych niż 500 m
Warto zaznaczyć, że jazdy na zderzaku trzeba unikać również w tunelach. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
Jazda na zderzaku to tylko jeden z "grzechów głównych". Kierowcy na polskich drogach często zapominają o podstawowych zasadach. Na przykład, że mamy ruch prawostronny. Nadużywanie jazdy lewym pasem na ekspresówkach czy autostradach to prawdziwa plaga. I lepiej na to uważać, bo policja za to też może wystawić wysoki mandat, o czym pisaliśmy w naTemat.