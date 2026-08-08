Nowy gadżet z Pepco to najlepiej zainwestowane 15 zł Fot. naTemat.pl

Mam lekką obsesję na punkcie sposobów na pakowanie bagażu podręcznego. Niemalże za punkt honoru postawiłam sobie pakowanie jak największej liczby rzeczy do plecaka, żeby nie płacić za dodatkową walizkę. Ostatnio w moje ręce wpadły nowe worki z Pepco, co do których dość długo miałam mieszane uczucia. Zrobiłam więc test.

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Rocznie wyjeżdżam nawet kilkanaście razy. Większość lotów odbywam na pokładach tanich przewoźników, więc strach przed kontrolą bagażu w Ryanairze i Wizz Airze dotyczy mnie tak samo, jak każdego innego pasażera. Mimo iż na każdy wyjazd zabieram aparat, dodatkowe obiektywy i sprzęt do nagrań, nadal nie lubię dopłacać do dodatkowego bagażu, bo i ryzyko przekroczenia rozmiaru jest wtedy większe. Stąd liczne testy organizerów, worków, a nawet metod składania ubrań. Dzięki tej małej obsesji właśnie znalazłam kolejny fajny patent na pakowanie. Tym razem wykorzystałam gadżet z Pepco.

Worki za 15 zł z Pepco przydatne w walizce, ale i w plecaku

Przez kilka lat podróżowania przetestowałam wiele sposobów na pakowanie. Niedawno sięgnęłam nawet po legendarną metodę polegającą na zwijaniu ubrań i pakowaniu ich do skarpet. Na łamach kanału kierunek:PODRÓŻE sprawdziłam dla was także kilka rodzajów organizerów, łącznie z workami próżniowymi, które niebawem znów trafią do mojego plecaka, ale w innej formie.

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Podczas niedawnych zakupów w Pepco trafiłam na zupełnie nowe rozwiązanie. Rolowane worki próżniowe znalazłam na dziale poświęconym domowemu porządkowi. Na głównym zdjęciu znajdowała się walizka, ale postanowiłam sprawdzić, czy ten wynalazek za 15 zł sprawdzi się w plecaku. Efekt? Wszystko zobaczycie w najnowszym odcinku na kanale. Ale już mogę wam zdradzić, że choć trochę się napracowałam i wykorzystałam moją masę, to byłam naprawdę mile zaskoczona.