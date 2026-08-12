Na wakacje z psem trzeba odpowiednio się przygotować Fot.Shutterstock

Zwierzęta domowe towarzyszą nam nie tylko na co dzień, lecz także podczas wyjątkowych okazji, takich jak wakacyjne wyjazdy. Choć wspólny urlop może być dla czworonoga pełen przygód, udana podróż z pupilem wymaga odpowiedniego przygotowania.

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W Polsce żyje obecnie blisko 16 mln psów i kotów, a z roku na rok coraz więcej osób decyduje się przygarnąć zwierzę. Psy przestają być postrzegane wyłącznie jako domowe pupile: Polacy nie tylko chętnie otwierają dla nich swoje domy, ale także coraz częściej zabierają je ze sobą na urlop.

Polacy wyjeżdżają ze swoimi pupilami

Najpopularniejszymi towarzyszami podróży są psy. Aż 99 proc. osób podróżujących ze zwierzętami to właściciele właśnie tych czworonogów (chociaż, co ciekawe, zdarzają się również wyjazdy z kotami, końmi, jaszczurkami, a nawet jastrzębiami!).

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Wśród najchętniej wybieranych kierunków dominują miejsca oferujące przestrzeń i bliskość natury. Szczególnie popularne są wyjazdy nad morze – nawet połowa podróży ze zwierzętami koncentruje się na północy Polski. Pupile często towarzyszą właścicielom także podczas świątecznych wyjazdów. Na Boże Narodzenie zabiera je ze sobą około 45 proc. właścicieli, a na Wielkanoc – 42 proc.

Jak przygotować psa do podróży? Zacznij od transportu

Planując wakacje z pupilem, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, o których niekoniecznie pamiętamy podczas organizowania zwykłego rodzinnego urlopu.

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Ważny jest wybór odpowiedniego środka transportu. W Polsce PKP Intercity umożliwia przewóz psa na smyczy i w kagańcu. Stała opłata za przewóz wynosi 11,90 zł. Właściciele mniejszych psów mają dodatkowe ułatwienie, bo przewóz małego psa w transporterze jest bezpłatny.

Podróż samochodem ma tę zaletę, że pupil przez cały czas pozostaje w pobliżu właściciela. To jeden z najczęściej wybieranych sposobów podróżowania. Zgodnie z prawem pies nie może utrudniać kierowania ani ograniczać widoczności. Zwierzę można przewozić w szelkach z pasami bezpieczeństwa, w transporterze – w przypadku małych ras – lub w bagażniku oddzielonym kratą, jeśli podróżujemy z większym psem.

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Najwięcej przygotowań wymaga podróż samolotem. Każda linia lotnicza ma własne zasady dotyczące przewozu zwierząt. Pupil musi posiadać m.in. paszport, mikroczip, a także szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Warto jednak pamiętać, że lot samolotem może być dla psa szczególnie stresującym doświadczeniem. A im spokojniejsze zwierzę, tym mniejsze ryzyko problemów podczas podróży.

Wakacje z psem. Co zrobić, gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego?

Zwierzęta są wyjątkowo podatne na stres, a wyjazd oznacza dla nich zmianę środowiska, nowy klimat, wysokie temperatury i kontakt z nieznanymi ludźmi i zwierzętami. Wszystkie te czynniki mogą wywołać u psa niepokój, szczególnie jeśli jest młody lub nieprzyzwyczajony do podróżowania.

Stres u zwierzęcia często prowadzi do nieprzewidzianych zachowań. Pies może odreagowywać napięcie, niszcząc przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu, np. meble w hotelu czy bagaż. W skrajnych sytuacjach może również zaatakować nieznaną osobę, np. ugryźć bawiące się w pobliżu dziecko lub turystę, który próbuje go pogłaskać.

Nie zawsze przyczyną szkód musi być stres. Niektóre psy pod wpływem ekscytacji skaczą na innych ludzi lub nagle rzucają się w bieg. Może to prowadzić do poturbowania osób w pobliżu i szkód na terenie hotelu. A należy pamiętać, że odpowiedzialność za zwierzę ponosi jego właściciel.

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Pies wyrządzi szkodę na wakacjach. Jak działa OC w życiu prywatnym?

Nawet najlepsze przygotowanie nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka szkód. Możemy jednak odpowiednio się na nie przygotować.

Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie spokoju jest zadbanie o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. W przypadku właścicieli psów warto zwrócić uwagę nie tylko na ubezpieczenie turystyczne, ale również na OC w życiu prywatnym. Tego rodzaju ochrona może obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich mieniu przez zwierzę domowe, również podczas wyjazdu. Dlatego przed podróżą warto sprawdzić zakres posiadanej polisy oraz warunki odpowiedzialności.

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Tego rodzaju ochrona może uratować urlop, chroniąc właściciela przed pokrywaniem kosztów z własnej kieszeni.

Wielu właścicieli psów często nie zdaje sobie sprawy, że szkody wyrządzone przez zwierzę mogą być objęte ochroną w OC w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenie może być szczególnie przydatne podczas urlopu, gdy pies uszkodzi wyposażenie hotelu albo wyrządzi szkodę innej osobie. Przed wyjazdem warto sprawdzić zakres swojej polisy, sumę ubezpieczenia i ewentualne wyłączenia odpowiedzialności. Kinga Sufin główna specjalistka ds. rozwoju produktu w ERGO Hestii

Warto pamiętać, że OC w życiu prywatnym można kupić na różne sposoby. Często stanowi element ubezpieczenia domu lub mieszkania. OC w życiu prywatnym można również zawrzeć w ramach ubezpieczenia turystycznego, dzięki czemu ochrona może działać podczas podróży. Przed wyjazdem warto sprawdzić zakres ochrony, sumę ubezpieczenia oraz to, czy obejmuje ona szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

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Przykładem takiej ochrony jest oferta ubezpieczeń podróżnych ERGO Hestii, w ramach której OC może obejmować szkody wyrządzone osobom trzecim przez zwierzęta domowe podczas zagranicznych wyjazdów. Warto pamiętać, że podobna ochrona jest możliwa także w innych produktach ERGO Hestii zawierających OC w życiu prywatnym, zapewniając zabezpieczenie nie tylko na czas podróży, lecz również na co dzień, przez cały rok.

Istotnym elementem ubezpieczenia dla posiadaczy zwierząt domowych jest też usługa assistance. Może obejmować organizację opieki nad zwierzęciem w sytuacji, gdy właściciel sam ulegnie wypadkowi.

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Co zabrać na wakacje z psem?

Przed wyjazdem warto przygotować zestaw najważniejszych informacji – zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej notatki, którą będziemy mieli przy sobie, nawet jeśli rozładuje się nam telefon.

Warto zapisać również adres najbliższej kliniki weterynaryjnej, do której w razie wypadku można zabrać czworonoga. Na wyjazd należy spakować książeczkę zdrowia z informacjami o szczepieniach.

Jeśli pies przyjmuje leki na stałe, również one powinny znaleźć się w bagażu. Przydatne mogą okazać się również preparaty na chorobę lokomocyjną dla zwierząt, które zapobiegną nieprzyjemnym sytuacjom podczas podróży. O ich zastosowaniu najlepiej wcześniej porozmawiać z weterynarzem. Zaopatrując się w taki zestaw, na wakacje z czworonogiem z pewnością ruszymy ze spokojną głową.

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Obok solidnego przygotowania logistycznego o bezpieczeństwie psa warto pomyśleć już podczas wyboru kierunku. Popularnym kierunkiem wśród właścicieli psów okazują się Kaszuby, szczególnie Wdzydze Kiszewskie. Region oferuje wiele ogrodzonych domków letniskowych, które są idealne dla psów ceniących swobodę. Dodatkowo zwierzęta są mile widziane na pokładzie statków wycieczkowych po Jeziorze Wdzydze. Podróżni często wybierają również Kotlinę Kłodzką, która w przeciwieństwie do wielu parków narodowych jest w pełni otwarta dla psów na smyczy.

Za granicą właściciele psów bardzo często odwiedzają Czechy, szczególnie Skalne Miasto Adršpach, bo nasz sąsiad uznawany jest za jeden z najbardziej przyjaznych psom krajów w Europie Środkowej. Skalne Miasto przygotowało dla czworonogów bilety wstępu i stacje z wodą, a psy mogą podróżować pociągami i wchodzić do większości czeskich restauracji.

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