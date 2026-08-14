Klaudia Sobczyk

W naTemat.pl piszę dla działu Podróże. Moja pasja do nich zaczęła się już w wieku trzynastu lat, kiedy rodzice wysłali mnie do letniej szkoły językowej na Malcie bez dobrej znajomości języka. Ten "skok na głęboką wodę" chyba się opłacił, bo dziś uwielbiam zarówno podróże po Europie, jak i te na inne kontynenty.

W międzyczasie mieszkałam przez pół roku w Nowym Orleanie i ukończyłam studia licencjackie na uniwersytecie w Amsterdamie, a zebraną o świecie wiedzę chętnie przekazuję, tworząc teksty o podróżach i turystyce.