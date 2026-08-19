Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie prezentuje swoje osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2025 rok. Materiały prasowe / Coca-Cola

Osiągnięcia Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2025 roku pokazują, że rozwój biznesu można skutecznie łączyć z odpowiedzialnością za środowisko i lokalne społeczności. Dzięki inicjatywom realizowanym lokalnie, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Coca-Cola HBC, firma wspierała realizację celów programu Mission 2025, jednocześnie tworząc trwałą wartość dla partnerów, klientów i społeczeństwa.

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W minionym roku Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie odnotowała postępy w kluczowych obszarach, takich jak zwiększanie poziomu zbiórki opakowań i wykorzystania PET pochodzącego z recyklingu, ograniczanie emisji własnych, rozwój odnawialnych i czystych źródeł energii oraz energii elektrycznej, a także rozszerzanie wsparcia dla społeczności lokalnych.

Najważniejsze osiągnięcia:

Klimat

Emisje CO₂ w całym łańcuchu wartości zostały ograniczone o 23% w porównaniu z 2019 r., przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu produkcji o 12%. 100% energii elektrycznej kupowanej przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych, a ponad 93% floty stanowiły pojazdy niskoemisyjne. 77% lodówek w punktach sprzedaży to obecnie modele energooszczędne. Od 2019 r. pozwoliły one zaoszczędzić ponad 179 mln kWh energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu energii przez blisko 70 tys. gospodarstw domowych w Polsce.

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Opakowania

100% opakowań konsumenckich w portfolio Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie nadaje się do recyklingu, a w 2025 r. 41% PET wykorzystywanego przez firmę pochodziło z materiałów pochodzących z recyklingu. W 2025 r. w Polsce uruchomiono system kaucyjny. Wspólnie z dziesięcioma innymi producentami napojów firma powołała Kaucja.pl, największego operatora systemu kaucyjnego w Polsce. Równolegle realizowano kampanie edukacyjne zachęcające konsumentów do zwrotu zużytych opakowań. Firma kontynuowała działania zmniejszające zużycie surowców poprzez zmniejszanie masy opakowań i ich optymalizację.

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Woda

Do wyprodukowania jednego litra napoju zużywa się obecnie o 11% mniej wody niż dziesięć lat temu. 100% ścieków powstających w zakładach firmy w Polsce jest poddawanych odzyskowi.

Ludzie i społeczności

W 2025 r. kobiety zajmowały 44% stanowisk menedżerskich w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie oraz stanowiły 54% zespołu kierowniczego firmy. Wskaźnik Sustainable Engagement Index osiągnął poziom 87%, a aż 93% pracowników zadeklarowało, że czuje dumę z pracy w firmie. Zaangażowanie pracowników wykracza również poza miejsce pracy. W ubiegłym roku 268 wolontariuszy poświęciło ponad 2100 godzin na działania społeczne i środowiskowe realizowane w Polsce i krajach bałtyckich. Program Youth Empowered od początku swojego funkcjonowania wsparł ponad 341 tys. młodych ludzi w Polsce i krajach bałtyckich. Tylko w 2025 r. z narzędzi i zasobów programu skorzystało niemal 38 tys. uczestników. Coraz większe znaczenie zyskuje także platforma Skills4Future, która pomaga młodym ludziom rozwijać kompetencje potrzebne na rynku pracy przyszłości. W 2025 r. z platformy korzystało ponad 10 tys. aktywnych użytkowników, którzy zdobyli 3 tys. certyfikatów i ukończyli ponad 36 tys. modułów edukacyjnych.

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Odżywianie

Od wielu lat Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie rozwija portfolio 24/7, oferując produkty na każdą porę dnia i okazję. Obok kultowych marek obejmuje ono również wodę, soki, herbaty gotowe do spożycia, kawę, napoje energetyczne oraz alkohole premium i piwo. W ten sposób firma odpowiada na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Obecnie 43% napojów bezalkoholowych w portfolio firmy stanowią produkty nisko- lub bezkaloryczne, wspierające zrównoważony styl życia.

– Skala naszej działalności wiąże się z odpowiedzialnością. Każda decyzja podejmowana przez dużą organizację wpływa na ludzi, środowisko i lokalną gospodarkę. Dlatego na rozwój patrzymy szerzej niż tylko przez pryzmat wyników biznesowych. Ważne jest również to, w jaki sposób ten wzrost osiągamy. Rozwijamy biznes, jednocześnie ograniczając jego wpływ na środowisko oraz tworząc wartość dla partnerów i lokalnych społeczności. To dowód na to, że odpowiedzialność i rozwój mogą iść w parze – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

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Kolejny etap od 2026 roku: Mission Refresh – odnowione zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Od 2026 r. Grupa Coca-Cola HBC będzie realizować program Mission Refresh – nowy zestaw zobowiązań i mierzalnych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, oparty na doświadczeniach i osiągnięciach programu Mission 2025.

Kolejny etap działań Grupy skupia się na czterech kluczowych obszarach: klimacie, bioróżnorodności, wodzie oraz lokalnych społecznościach. Ich celem jest wzmacnianie pozytywnego wpływu tam, gdzie działalność firmy może przynieść największą zmianę.

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– Dotychczasowe osiągnięcia stanowią solidny fundament na przyszłość. Mission 2025 pokazała, co jest możliwe, gdy ambitnym celom towarzyszą konkretne działania, współpraca i długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Rozpoczynając kolejny etap naszej drogi, chcemy wykorzystać dotychczasowy potencjał i wywierać realny, pozytywny wpływ lokalnie. Będziemy także wspierać realizację odnowionych zobowiązań Grupy Coca-Cola HBC w obszarze zrównoważonego rozwoju, z korzyścią dla naszych społeczności, klientów i partnerów – dodaje Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.