Osiągnięcia Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2025 roku pokazują, że rozwój biznesu można skutecznie łączyć z odpowiedzialnością za środowisko i lokalne społeczności. Dzięki inicjatywom realizowanym lokalnie, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Coca-Cola HBC, firma wspierała realizację celów programu Mission 2025, jednocześnie tworząc trwałą wartość dla partnerów, klientów i społeczeństwa.
W minionym roku Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie odnotowała postępy w kluczowych obszarach, takich jak zwiększanie poziomu zbiórki opakowań i wykorzystania PET pochodzącego z recyklingu, ograniczanie emisji własnych, rozwój odnawialnych i czystych źródeł energii oraz energii elektrycznej, a także rozszerzanie wsparcia dla społeczności lokalnych.
Najważniejsze osiągnięcia:
Klimat
Opakowania
Woda
Ludzie i społeczności
Odżywianie
– Skala naszej działalności wiąże się z odpowiedzialnością. Każda decyzja podejmowana przez dużą organizację wpływa na ludzi, środowisko i lokalną gospodarkę. Dlatego na rozwój patrzymy szerzej niż tylko przez pryzmat wyników biznesowych. Ważne jest również to, w jaki sposób ten wzrost osiągamy. Rozwijamy biznes, jednocześnie ograniczając jego wpływ na środowisko oraz tworząc wartość dla partnerów i lokalnych społeczności. To dowód na to, że odpowiedzialność i rozwój mogą iść w parze – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.
Kolejny etap od 2026 roku: Mission Refresh – odnowione zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju
Od 2026 r. Grupa Coca-Cola HBC będzie realizować program Mission Refresh – nowy zestaw zobowiązań i mierzalnych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, oparty na doświadczeniach i osiągnięciach programu Mission 2025.
Kolejny etap działań Grupy skupia się na czterech kluczowych obszarach: klimacie, bioróżnorodności, wodzie oraz lokalnych społecznościach. Ich celem jest wzmacnianie pozytywnego wpływu tam, gdzie działalność firmy może przynieść największą zmianę.
– Dotychczasowe osiągnięcia stanowią solidny fundament na przyszłość. Mission 2025 pokazała, co jest możliwe, gdy ambitnym celom towarzyszą konkretne działania, współpraca i długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Rozpoczynając kolejny etap naszej drogi, chcemy wykorzystać dotychczasowy potencjał i wywierać realny, pozytywny wpływ lokalnie. Będziemy także wspierać realizację odnowionych zobowiązań Grupy Coca-Cola HBC w obszarze zrównoważonego rozwoju, z korzyścią dla naszych społeczności, klientów i partnerów – dodaje Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.