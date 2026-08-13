Przed weekendem dyskonty mocno obniżyły ceny kawy ziarnistej i mielonej. Fot. arina.ma / Shutterstock

Ceny kawy mocno wzrosły w ostatnim czasie, dlatego wielu z nas szuka teraz promocji. Przejrzeliśmy aktualne gazetki największych dyskontów i zebraliśmy najmocniejsze przeceny. Za kilogramowe opakowanie ziaren zapłacimy obecnie nawet 39,99 zł.

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Rekordowe ceny kawy w Polsce i rosnące koszty życia zmuszają do bardzo dokładnego śledzenia ofert promocyjnych w dyskontach. Dotyczy to także codziennych artykułów. Zebraliśmy handlowe propozycje obowiązujące dziś i jutro (13 i 14 sierpnia).

Najlepsze promocje na kawę przed weekendem

Nowe ceny kawy w Polsce zaostrzyły rywalizację sieci, dlatego w połowie sierpnia Biedronka, Lidl, Netto oraz Aldi przygotowały bardzo konkretne obniżki dla kawoszy. W sklepach wyróżniają się obecnie trzy akcje na znane marki.

Aldi proponuje drugie opakowanie kawy Dallmayr za zaledwie 14,99 zł, ale pierwsze trzeba kupić w cenie regularnej za 79,99 zł. Koniec końców wyjdzie nas to: 47,49 za kilogram (niespełna 95 zł za dwa worki).

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Promocja na kawę w Aldi z dużym haczykiem Fot. Aldi

Promocja na kawę w Biedronce jest na na kilogram ziaren tej samej marki za 39,99 zł przy wzięciu dwóch opakowań. Zatem wychodzi to nas niecałe 10 zł mniej. Z kolei Lidl w najbliższy piątek tnie ceny wszystkich kaw o 60 proc. dla drugiego wybranego produktu.

Aldi

Kawa ziarnista Dallmayr 1 kg (Crema Dolce / Forte) – 14,99 zł za co drugie opakowanie. Limit zakupowy to 4 sztuki na osobę. Kawa ziarnista Barissimo Barista Crema 1 kg – 39,99 zł za sztukę przy włożeniu do koszyka dwóch. Limit wynosi 4 sztuki. Kawa mielona Lavazza Qualità Oro 250 g – 27,99 zł za sztukę przy wzięciu dwóch opakowań. Wszystkie kawy Jacobs – drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej. Klienci mogą dowolnie mieszać warianty. Kawa mielona Tchibo Exclusive 500 g – wariant 1+1 gratis przy cenie regularnej 49,99 zł. Limit wynosi 2 sztuki.

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Biedronka

Kawa ziarnista Lavazza 1 kg (Crema e Gusto Tradizione / Classico) – 59,99 zł za sztukę. Cena wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji, obowiązuje dzienny limit 4 sztuk na kartę. Kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg (Caffè Crema Dolce / Forte) – 39,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta 1+1 gratis wymaga karty lub aplikacji, obowiązuje limit 4 sztuk na dzień. Kawa mielona Lavazza Qualità Oro 250 g – 23,99 zł za sztukę. Rabat nalicza się z aplikacją lub kartą lojalnościową, limit wynosi 4 sztuki. Kawa mielona Lavazza Crema e Gusto 250 g (classico, dolce) – 19,99 zł za sztukę. Wymaga karty lub aplikacji, obowiązuje w wybranych sklepach z limitem 4 sztuk dziennie. Kawa mielona Parana Cafe d'Or 500 g – 15,99 zł za sztukę przy wzięciu dwóch opakowań.

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Lidl

Wszystkie kawy (m.in. Kimbo, Jacobs, Lavazza, Dallmayr, Woseba) – drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej. Wymaga aktywacji kuponu w Lidl Plus, obowiązuje limit 4 opakowań na kupon. Kawa mielona Kimbo Aroma Gold 250 g – 24,99 zł za opakowanie (okazja Supercena)

Netto

Kawa ziarnista Woseba Mocca Fix Gold 1 kg – 59,99 zł za opakowanie. Cena obniżona o 18 proc. względem regularnej.

Doczytanie szczegółów promocji i karta lojalnościowa to podstawa

Aby skorzystać z większości ofert, musimy spełnić pewne warunki. Sieci handlowe robią najwyższe rabaty głównie dla użytkowników programów lojalnościowych. Zanim podejdziemy do kasy, musimy wyciągnąć kartę, podać numer lub aktywować odpowiedni kupon na ekranie smartfona.

Przed zakupem warto więc szczegółowo przeczytać etykiety z drobnym druczkiem na półkach. Sklepy masowo wprowadzają dzienne limity sztuk na klienta i dają lepszą promocję przy wzięciu dwóch takich samych paczek.

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