Ceny kawy mocno wzrosły w ostatnim czasie, dlatego wielu z nas szuka teraz promocji. Przejrzeliśmy aktualne gazetki największych dyskontów i zebraliśmy najmocniejsze przeceny. Za kilogramowe opakowanie ziaren zapłacimy obecnie nawet 39,99 zł.
Rekordowe ceny kawy w Polsce i rosnące koszty życia zmuszają do bardzo dokładnego śledzenia ofert promocyjnych w dyskontach. Dotyczy to także codziennych artykułów. Zebraliśmy handlowe propozycje obowiązujące dziś i jutro (13 i 14 sierpnia).
Najlepsze promocje na kawę przed weekendem
Nowe ceny kawy w Polsce zaostrzyły rywalizację sieci, dlatego w połowie sierpnia Biedronka, Lidl, Netto oraz Aldi przygotowały bardzo konkretne obniżki dla kawoszy. W sklepach wyróżniają się obecnie trzy akcje na znane marki.
Aldi proponuje drugie opakowanie kawy Dallmayr za zaledwie 14,99 zł, ale pierwsze trzeba kupić w cenie regularnej za 79,99 zł. Koniec końców wyjdzie nas to: 47,49 za kilogram (niespełna 95 zł za dwa worki).
Promocja na kawę w Biedronce jest na na kilogram ziaren tej samej marki za 39,99 zł przy wzięciu dwóch opakowań. Zatem wychodzi to nas niecałe 10 zł mniej. Z kolei Lidl w najbliższy piątek tnie ceny wszystkich kaw o 60 proc. dla drugiego wybranego produktu.
Aldi
Biedronka
Lidl
Netto
Doczytanie szczegółów promocji i karta lojalnościowa to podstawa
Aby skorzystać z większości ofert, musimy spełnić pewne warunki. Sieci handlowe robią najwyższe rabaty głównie dla użytkowników programów lojalnościowych. Zanim podejdziemy do kasy, musimy wyciągnąć kartę, podać numer lub aktywować odpowiedni kupon na ekranie smartfona.
Przed zakupem warto więc szczegółowo przeczytać etykiety z drobnym druczkiem na półkach. Sklepy masowo wprowadzają dzienne limity sztuk na klienta i dają lepszą promocję przy wzięciu dwóch takich samych paczek.
QUIZ: Który sklep jest najtańszy? Odpowiedzi w quizie o supermarketach mogą cię zaskoczyć
1 / 15 W której sieci handlowej zrobisz najtańsze zakupy (średnia cena koszyka zakupowego w grudniu 2024)?
Zakaz handlu 15 sierpnia zamknie dyskonty na cały weekend
Większe zakupy spożywcze lepiej zaplanować z wyprzedzeniem, bo niedziele handlowe w wakacje 2026 zdarzają się wyjątkowo rzadko. W nadchodzącą sobotę jest 15 sierpnia, czyli ustawowo wolne Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W ten dzień obowiązuje pełny zakaz handlu. Wszystkie duże dyskonty, hipermarkety oraz miejskie galerie handlowe będą zamknięte. Zapasy uzupełnimy wtedy jedynie na stacjach paliw lub w sklepikach osiedlowych. W niedzielę 16 sierpnia również obowiązuje zakaz handlu.