W które niedziele wakacyjne zrobimy zakupy? Fot. shutterstock

Wakacje trwają w pełni. Pewnie w niejednym polskim domu pojawiło się więc pytanie, w którą niedzielę w tym wakacyjnym czasie będzie można wybrać się na zakupy. Niektórzy odliczają do najbliższej niedzieli handlowej, która już w sierpniu.

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W Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat. Mimo tego, co rusz wchodzą w życie kolejne zmiany w zakazie handlu. Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku. Ostatnią taką mieliśmy 28 czerwca. A kiedy będzie kolejna. Oto rozkład konkretna rozpiska na wakacje 2026.

Lipiec 2026 – wielka handlowa pustynia

Osoby spędzające urlop w lipcu muszą pamiętać o wcześniejszym uzupełnieniu zapasów. W całym lipcu 2026 roku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Wszystkie cztery niedziele tego miesiąca są objęte zakazem handlu. Większe zakupy zrobimy wyłącznie w soboty lub w osiedlowych sklepikach, gdzie za ladą stanie sam właściciel.

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Sierpień 2026 – niespodzianka w kalendarzu

To właśnie w sierpniu czeka na nas obiecana w tytule niespodzianka. Najbliższą niedzielą handlową będzie ta 30 sierpnia 2026 roku. Wówczas rodzice będą mogli zaopatrzyć dzieci w ostatnie rzeczy do wyprawki przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ale to niejedyna ważna kwestia w sprawie handlu w sierpniu. Warto pamiętać, że 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego / Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) wypada w 2026 roku w sobotę. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że w ten konkretny długi weekend handlowy przestój potrwa aż dwa dni z rzędu – zamknięte będą sklepy zarówno w sobotę 15 sierpnia, jak i w niedzielę 16 sierpnia.

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Kalendarz niedziel handlowych na wakacje 2026:

5 lipca 2026 – Niehandlowa 12 lipca 2026 – Niehandlowa 19 lipca 2026 – Niehandlowa 26 lipca 2026 – Niehandlowa 2 sierpnia 2026 – Niehandlowa 9 sierpnia 2026 – Niehandlowa 16 sierpnia 2026 – Niehandlowa (uwaga: sobota 15 sierpnia również jest dniem wolnym!) 23 sierpnia 2026 – Niehandlowa 30 sierpnia 2026 – NIEDZIELA HANDLOWA

Gdzie zrobić zakupy w niedziele niehandlowe?

Jeśli podczas wakacyjnego wyjazdu zabraknie nam podstawowych produktów w niedzielę objętą zakazem handlu, wciąż możemy skorzystać z wyjątków przewidzianych w ustawie. Otwarte pozostają m.in.:

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stacje paliw, Żabki, placówki pocztowe i małe sklepy osiedlowe: pod warunkiem że obsługuje w nich właściciel, sklepy na dworcach i lotniskach, apteki, lokale gastronomiczne, cukiernie i lodziarnie.