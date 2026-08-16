Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje co najmniej 12 osób Fot. naTemat

W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło co najmniej 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę.

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Wiadomo, że w autobusie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3. Głos po tragedii zabrał premier Węgier Peter Magyar. "Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar. Jestem wdzięczny wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową" – napisał szef węgierskiego rządu. Z jego wpisu wynika, że pojazd wpadł do rowu.

Kluczowe informacje o wypadku mamy w komunikacie policji. "16 sierpnia, około godziny 1 w nocy, autobus z polskimi tablicami rejestracyjnymi jechał 139. kilometrem autostrady M3 – w kierunku Nyíregyházy, za zjazdem w Mezőkeresztes. Zjechał z prostej drogi do rowu i przewrócił się. Według naszych aktualnych informacji kierowca prawdopodobnie zasnął" – czytamy.

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Według portalu index.hu na miejsce skierowano 14 jednostek ratowniczych. "Udzielono pomocy jednej osobie w stanie zagrażającym życiu, dziewięciu ciężko rannym i 37 innym z lekkimi obrażeniami" – przekazano. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Miszkolcu, Debreczynie, Nyíregyházie i Egerze.

Wysłano też specjalne dźwigi, żeby przetransportować 24-tonowy autobus. Wcześniej strażacy próbowali podnieść tylną oś autokaru za pomocą wciągarki, aby wydostać ludzi znajdujących się pod spodem.