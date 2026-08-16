Radosław Sikorski zabrał głos ws. autokaru na Węgrzech. Fot. Flickr.com / MSZ, Jakub Kozłowski CC BY 4.0

Radosław Sikorski potwierdził tragiczne informacje o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd zjechał z autostrady M3 i przewrócił się w rowie. Według wstępnych ustaleń nie żyje 12 osób, a kilkanaście jest rannych. "Służba konsularna działa" – dodał szef MSZ.

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MSZ potwierdza tragiczne informacje o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

"Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje" – przekazał wicepremier Radosław Sikorski na X.

Szczegóły zdarzenia opisała policja. "16 sierpnia, około godziny 1 w nocy, autobus z polskimi tablicami rejestracyjnymi jechał 139. kilometrem autostrady M3 – w kierunku Nyíregyházy, za zjazdem w Mezőkeresztes. Zjechał z prostej drogi do rowu i przewrócił się. Według naszych aktualnych informacji kierowca prawdopodobnie zasnął" – czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

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Węgierskie służby: winny kierowca, który zasnął za kierownicą

– Kierowca polskiego autokaru, który doprowadził do śmierci 12 osób w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w pobliżu Mezőkeresztes, prawdopodobnie zasnął za kierownicą – poinformował Attila Janasóczky, rzecznik Komendy Głównej Policji komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén w rozmowie z portalem 24.hu.

Jak podają węgierskie media, pojazdem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Wśród ofiar śmiertelnych jest 17-latek i 11 dorosłych. Jedna z rannych osób znajduje się w stanie krytycznym. Jak podaje 24.hu, powołując się na Krajowe Pogotowie Ratunkowe, 9 osób odniosło ciężkie obrażenia, a 37 wymagało pomocy medycznej z powodu lżejszych urazów.

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Na miejscu wciąż trwają oględziny i akcja usuwania skutków wypadku. Kierowca autokaru przeżył wypadek i miał zostać zatrzymany przez policję. W sprawę zaangażowana ma być również prokuratura.