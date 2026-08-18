Rozbił auto na S7. To, co zrobił potem z nieprzytomną pasażerką, to patologia Materiały prasowe Policja.pl

W czwartek 13 sierpnia na drodze serwisowej wzdłuż trasy S7 w miejscowości Wola Dłużniewska w gminie Baboszewo kierowca Hyundaia wjechał w ogrodzenie i wpadł autem do rowu. Ale to, co zrobił zanim przyjechały służby, przekracza wszelkie pojęcie.

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Myślisz, że żaden "wyczyn" pijanych mistrzów kierownicy cię nie zaskoczy? No to posłuchajcie tego, co wydarzyło się niedawno na Mazowszu. Dawno żadna sprawa nie wkurzyła mnie tak bardzo, bo poziom tchórzostwa i bezczelności wybił tu poza absolutną skalę.

Wypadek na S7 to był dopiero początek. Potem zaczął się koszmar

Czwartek, 13 sierpnia, okolice godziny 11:00. Droga serwisowa wzdłuż trasy S7 w miejscowości Wola Dłużniewska w gminie Baboszewo. Zwyczajny dzień, letnie przedpołudnie.

I nagle na łuku drogi rozpędzony Hyundai wypada z trasy, kosi ogrodzenie pobliskiej posesji i z impetem ląduje w rowie. Klasyka gatunku, prawda? Niestety, ten wypadek na trasie S7 to był zaledwie wstęp do patologicznego spektaklu.

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Jako pierwsi na miejsce przyjeżdżają policjanci z płońskiej drogówki, zaraz po nich zjawia się pogotowie. I co widzą? Za kierownicą roztrzaskanego auta siedzi nieprzytomna pasażerka, a obok wraku kręci się 54-letni mężczyzna. Ratownicy medyczni od razu ruszają na pomoc 28-letniej kobiecie, która w ciężkim stanie trafia do szpitala.

Wszystko wygląda jak tragiczny w skutkach błąd młodej kobiety. Tyle tylko, że świadkowie widzieli, co wydarzyło się chwilę wcześniej. I w tym momencie opadają ręce.

Szczyt bezczelności. Przeniósł nieprzytomną kobietę na fotel kierowcy

Z relacji osób, które obserwowały całe to zdarzenie, wyłania się obraz, który budzi fizyczne obrzydzenie. To nie 28-latka prowadziła auto. W momencie uderzenia o ogrodzenie siła była tak duża, że kobieta wypadła z samochodu przez otwarte drzwi pasażera wprost na jezdnię.

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Co zrobił nasz 54-letni "bohater"? Zamiast natychmiast reanimować znajomą, wezwać pomoc czy po prostu zachować się jak dorosły człowiek, zaczął zacierać ślady. Mężczyzna wysiadł z auta, podszedł do leżącej na ziemi, bezwładnej ofiary, przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i usadził na fotelu kierowcy.

Chciał zrzucić całą winę za spowodowanie wypadku drogowego na zmasakrowaną dziewczynę, byle tylko ratować własną skórę. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w ogóle wpaść na coś takiego?

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to dla niektórych tylko świstek papieru

Pół Polski debatuje o zaostrzaniu kar drogowych, a ja się pytam: co z tego, skoro dla takich ludzi państwo i prawo to po prostu żart? Kiedy policjanci przebadali alkomatem tego cwaniaka, szybko okazało się, dlaczego zafundował służbom tę maskaradę.

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Mężczyzna wydmuchał blisko 1,8 promila. Jazda po alkoholu to jedno, ale po wrzuceniu jego danych do policyjnych systemów, mundurowym wyświetlił się kolejny kwiatek.

Ten 54-latek miał orzeczony przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prawomocny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dla niego ten dokument był wart tyle, co zeszłoroczny śnieg. Wsiadł, pojechał, rozbił auto i na sam koniec spróbował wrobić w to wszystko niewinną osobę.

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Mężczyzna został oczywiście zatrzymany na miejscu. Na podstawie zebranych dowodów i zeznań świadków (całe szczęście, że tam byli), usłyszał już dwa zarzuty. Odpowie za to, że jako pijany kierowca doprowadził do wypadku, w którym pasażerka odniosła obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Drugi zarzut to złamanie sądowego zakazu.

Quiz 1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem... ze skrzynią biegów z układem paliwowym z silnikiem z akumulatorem