Oto duma rosyjskiej motoryzacji. Kierowca nagrał, jak naprawdę jeździ Łada Niva Sport Fot. @nexta_polska / X

Łada Niva miała być dumą rosyjskiej motoryzacji. I dowodem, że Rosja potrafi stworzyć coś nowoczesnego. O tym, że to trochę pojazd w stylu Aliexpress, mówiło się już wcześniej, ale nowe nagranie pokazuje, że to auto może dostarczyć... zupełnie wyjątkowych wrażeń. Tylko na pewno nie takich, których oczekuje kierowca.

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Łada Niva to kawał rosyjskiej historii motoryzacji, ale żeby powstała sportowa wersja tej terenówki, musiało minąć niemal 48 lat. Oczywiście z tym dopiskiem "Sport" to trochę powiew fantazji. W każdym razie Rosjanie mogą mieć swój powód do chwalenia się. Problem w tym, że coś tu poszło nie tak.

Łada Niva Sport na nagraniu: pierwsze wrażenia kierowcy

W sieci pojawiło się nagranie z przejażdżki Ładą Nivą Sport. Kierowca mówi, że w końcu udało mu się zdobyć ten samochód... no i ruszył w drogę. – Chciałbym opowiedzieć wam o moich pierwszych wrażeniach – zapowiada. Jak się okazuje, te odczucia były efektowne.

– Przejechałem nim już 270 km. Zobacz, to zabawne, ale kierownica jest nie tylko krzywa, ale też skręcona w prawo – zauważa kierowca. Najlepsze w tym nagraniu i tak widać dopiero na końcu, co kierowca dokładnie opisuje. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się z kierownicą oraz drążkami skrzyni biegów i reduktora.

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Krzywa kierownica i drgające drążki

– Jest taka zabawna rzecz. 60 km/h, naciskasz pedał gazu i dzieje się to... to normalne, prawda? – dopytuje ironicznie i zachęca, by jego widzowie podzielili się komentarzami o nagraniu.

Wpadka z Ładą Nivą Sport to w sumie coś więcej niż tylko zabawny filmik z mediów społecznościowych. To też wymowne nawiązanie do obecnej sytuacji w rosyjskim sektorze przemysłowym. Hasła o "zastępowaniu importu" i budowaniu autonomicznej rosyjskiej potęgi w praktyce oznaczają często... niewypały.

Łada Niva Sport może nawiązuje do klasyka rosyjskiego rynku samochodów, ale raczej nie skradnie serca tych, którzy szukają prawdziwych sportowych emocji za kółkiem. Auto ma silnik o mocy 122 KM i 151 Nm momentu obrotowego. Sprint do setki zajmuje prawie 12 sekund, a maksymalnie pojedzie 162 km/h. Nie ma więc szału.

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Ale tu trzeba zaznaczyć, że z napędem zmiana mimo wszystko wyszła im na plus. Wersja Sport zyskała 40 KM, a słynny silnik 1.7 zastąpiono jednostką o pojemności 1.6. Podobno samochód przeszedł także modernizację zawieszenia i układu kierowniczego.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Łada jest poskładana mocno po kosztach. Producent chwalił się m.in. poszerzonymi błotnikami (plastikowymi elementami). Do tego dwukolorowe felgi i specjalne wstawki, dzięki którym pojazd miał mieć trochę podkręcony design. Chociaż w kwestii komfortu zadbano np. o podgrzewane fotele i elektryczne lusterka. Jest też klimatyzacja, co nie musiało być takie oczywiste.

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