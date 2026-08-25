Tragiczny wypadek na S8, dwie osoby nie żyją. Okoliczności porażają Fot. Facebook.com / Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

We wtorek 25 sierpnia około godziny 5:00 na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice doszło do tragicznego wypadku, w którym zgineły dwie osoby, a jedna jest ranna. Na miejscu pracuje prokurator. Utrudnienia na trasie potrwają na pewno do godziny 10:00.

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Do dramatu doszło we wtorek przed godziną 5:00 rano, na drodze ekspresowej S8 w okolicach miejscowości Czerniewice w województwie łódzkim. Kierowca cysterny, która przewoziła piasek, musiał zjechać na pobocze trasy, by wymienić uszkodzone koło. Na pomoc ruszyli mu dwaj znajomi jadący w tym samym kierunku Fordem Transitem.

Jak relacjonuje Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, w momencie, gdy mężczyźni znajdowali się przy pojeździe i zmieniali oponę, uderzył w nich rozpędzony ciągnik siodłowy marki Volvo, za którego kierownicą siedział 37-latek.

Kierowca volvo wjechał prosto w nich. Tragiczny wypadek pochłonął dwa życia

Skutki tej sytuacji są absolutnie katastrofalne. Siła uderzenia musiała być potężna, skoro mówimy o bezpośrednim zderzeniu ciężarówek i mniejszego busa. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby: kierowca cysterny oraz kierowca busa, który przyjechał mu z pomocą. Pasażer Forda Transita został ranny i trafił pod opiekę medyków.

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Człowiek czyta takie informacje i zwyczajnie łapie się za głowę. Zwykły ludzki odruch pomocy na drodze zakończył się dramatem, który zniszczył życie kilku rodzin. Ile razy sami zmienialiście koło w trasie, licząc na to, że inni kierowcy zachowają margines bezpieczeństwa?

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Ten wypadek pod Tomaszowem Mazowieckim brutalnie przypomina, że praca przy aucie na pasie awaryjnym to igranie ze śmiercią.

Droga w kierunku Wrocławia całkowicie zablokowana

Oczywiście, tak poważne zdarzenie drogowe całkowicie paraliżuje ruch. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad natychmiast poinformowała, że jezdnia w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna. Służby wyznaczyły lokalne objazdy:

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Zjazd przez miejscowość Czerniewice. Przejazd przez Lechów. Powrót na trasę ekspresową w Emilianowie.

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