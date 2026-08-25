Koszmarny wypadek w Kałuszynie. Najpierw 16-latkę potrąciła Skoda, potem BMW Fot. Shutterstock

Policja pod nadzorem prokuratora wyjasnia okoliczności śmiertelnego potrącenia 16-latki na przejściu dla pieszych w Kałuszynie w woj. mazowieckim, do którego doszło w poniedziałek (24.08) po południu. Przebieg tego zdarzenia wprost poraża.

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Z doniesień służb wyłania się obraz, który mrozi krew w żyłach. Do wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie w woj. mazowieckim.

Z relacji wynika, że 16-latkę znajdującą się na oznakowanym przejściu potrąciła najpierw osobowa skoda, za kierownicą której siedział 46-letni mężczyzna. Jakby tego było mało, na nastolatkę najechało kolejne auto – BMW prowadzone przez 28-letnią kobietę.

Dziewczyna zmarła na miejscu. Rzeczniczka prasowa policji w Mińsku Mazowieckim w rozmowie z "Faktem" przyznała, że na tym etapie nie da się nawet jednoznacznie stwierdzić, które uderzenie okazało się tym tragicznym w skutkach.

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Odpowiedź przyniesie dopiero sekcja zwłok. Kluczowy szczegół: oboje kierujący byli trzeźwi i posiadali odpowiednie uprawnienia. To brutalnie uświadamia, że tragiczny wypadek drogowy nie zawsze jest efektem ułańskiej fantazji po alkoholu.

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I tu dochodzimy do sedna sprawy. Zaraz znów podniosą się głosy o winie, o tym czy piesza "wtargnęła", czy może "kierowcy jechali za szybko". Prawda jest jednak taka, że samo nadanie pierwszeństwa pieszym to zdecydowanie za mało, jeśli infrastruktura za tym nie nadąża.

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Zwykłe, często niedoświetlone przejścia, namalowane po prostu farbą na asfalcie, to w Polsce wciąż ponury standard.

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