Jesienią czeka nas wysyp kostiumowych ekranizacji klasyków Fot. Kadr z "Rozważnej i romatycznej" / edycja: naTemt

Jesień 2026 roku rozpieści fanów literatury ekranizacjami klasyki. Bolesław Prus, Jane Austen czy Charles Dickens powrócą w zupełnie nowych odsłonach, a niektóre z nadchodzących adaptacji zapowiadają się nowatorsko i odważnie. Szczególnie interesująco zapowiada się starcie dwóch "Lalek", ale to dopiero początek – czeka nas znacznie więcej spotkań z bohaterkami i bohaterami, których znamy z kart starych książek.

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Ekranizacje książek jesienią 2026 roku. Klasyka literatury w nowym wydaniu

Najbliższe miesiące będą jednak prawdziwą ucztą dla fanów klasyki literatury i filmów kostiumowych, bo (kolejne) życie na ekranie dostaną dzieła Jane Austen, Bolesława Prusa czy Johna Steinbecka. Jeśli do takich się zaliczacie, zakreślcie premiery w kalendarzu (i nadróbcie inne tegoroczne adaptacje klasyków: znacznie mniej magiczną niż mit Homera "Odyseję" Christophera Nolana oraz eksperymentalne i przyprawiające purystów o palpitacje serca "Wichrowe Wzgórza" Emerald Fennell). Oto 6 książkowych premier, na które czekamy tej jesieni.

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1. Serial "Lalka" (na podstawie powieści Bolesława Prusa)

Fot. Netflix

16 września na Netfliksie

Dwie "Lalki" w odstępie dwóch tygodni? Tego jeszcze nie było. Polski Barbenheimer rozpocznie się 16 września premierą sześcioodcinkowego serialu Netfliksa w reżyserii Pawła Maślony na podstawie scenariusza napisanego przez niego, Pawła Demirskiego i Jagodę Dutkiewicz. Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. W obsadzie są również m.in. Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki, Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki, Magdalena Cielecka jako Wąsowska i Piotr Adamczyk jako Krzeszowski.

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"Lalka" w wersji Maślony nie ma być szkolnym odfajkowaniem lektury, ale współczesną reinterpretacją klasyki. "Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa" – brzmi opis serialu na podstawie arcydzieła Bolesława Prusa.

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W Polsce zagrzmi, bo "świętości się nie rusza", a reżyser "Kosa" ruszy tę literacką świętość mocno (co zresztą zasugerowały już dość szalone plakaty). Jak zapowiada Netflix, ta nowatorska adaptacja "Lalki" połączy "rozmach kostiumowego serialu z autorskim, współczesnym spojrzeniem na klasyczną historię". Produkcja ma być "wielogatunkową i przewrotną odsłoną klasyki", w której "ironia i groteska spotykają się z humorem, tajemnicą i melodramatycznym napięciem".

2. Film "Lalka" (na podstawie powieści Bolesława Prusa)

Fot. materiały prasowe

30 września w kinach

Kolejna "Lalka", tym razem filmowa, zapowiada się skrajnie inaczej. Za kamerą stanął Maciej Kawalski, a scenariusz napisali Kawalski i Łukasz Światowiec. Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat. To jednak dopiero początek iście kosmicznej obsady: pojawią się również Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Karolina Gruszka, Cezary Żak, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Stuhr i Andrzej Chyra.

Tym razem czeka nas klasyczna (i zapewne szkolna) opowieść o nieszczęśliwej miłości przedsiębiorczego kupca Stanisława Wokulskiego do chłodnej arystokratki Izabeli Łęckiej, osadzona w scenerii XIX-wiecznej Warszawy. Filmowa "Lalka", podobnie jak dzieło Prusa, wydane w całości w 1890 roku, ma opowiadać o niespełnieniu, aspiracjach, przemianie i świecie, który właśnie się kończy.

Zrealizowana z rozmachem produkcja ma być "wizualnym i narracyjnym przeżyciem, które jest równie totalne, jak jego książkowy pierwowzór", a producenci zapowiadają, że "film 'Lalka' zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa i pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury". Słowem: jesienią czekają nas dwa zupełnie różne spojrzenia na "Lalkę".

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3. Serial "Na wschód od Edenu" (na podstawie powieści Johna Steinbecka)

Fot. materiały prasowe

1 października na Netfliksie

To jedna z tych ekranizacji, które już na papierze wyglądają jak bardzo mocny kandydat do serialowego wydarzenia jesieni. "Na wschód od Edenu" to powieść Johna Steinbecka z 1952 roku, dziejąca się w latach 1890–1918 saga o rodzinach Trasków i Hamiltonów, osadzona w kalifornijskiej dolinie Salinas. Steinbeck wykorzystał w niej biblijną historię Kaina i Abla, żeby opowiedzieć o rodzinie, dziedziczeniu traum, wolnej woli i nieustannej walce dobra ze złem. Netflix zrobił z niej siedmioodcinkowy miniserial, a za adaptację odpowiada Zoe Kazan ("I tak cię kocham").

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Sadystyczną Cathy Ames, jedną z najbardziej niepokojących postaci Steinbecka, zagra nieoceniona Florence Pugh ("Midsommar", "Małe kobietki"), która jest także producentką wykonawczą serialu. Kazan zapowiadała, że zależało jej na wydobyciu z Cathy czegoś więcej niż tylko obrazu "złej kobiety". Obok Brytyjki występują m.in. Christopher Abbott, Mike Faist, Ciarán Hinds, Hoon Lee oraz Joseph Zada i Joe Anders.

4. Film "Rozważna i romantyczna" (na podstawie powieści Jane Austen)

Fot. materiały prasowe

16 października w kinach

Jane Austen wraca tej jesieni na ekrany w nowej – po arcydziele Anga Lee z 1995 roku – "Rozważnej i romantycznej". Film na podstawie powieści z 1811 roku wyreżyserowała Georgia Oakley, a scenariusz napisała Diana Reid. W Elinor Dashwood wciela się Daisy Edgar-Jones, Marianne gra Esmé Creed-Miles, a w obsadzie znaleźli się również Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay i Fiona Shaw. To historia dwóch sióstr, które po śmierci ojca muszą odnaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie próbują ułożyć sobie życie uczuciowe – każda na swój sposób.

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Oakley podkreśla, że emocjonalnym centrum filmu jest skomplikowana, ale czuła relacja Elinor i Marianne, a nie tylko ich zawirowania miłosne. "Rozważna i romantyczna" ma być dzięki temu bardziej współczesną opowieścią o siostrzanej bliskości, kobiecej niezależności i próbie odnalezienia się w świecie, który z góry narzuca bohaterkom konkretne role.

Dalsza część artykułu poniżej.

5. Film "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" (na podstawie powieści Charlesa Dickensa)

Fot. materiały prasowe

13 listopada w kinach

"Opowieść wigilijna" jest jednym z tych tekstów, których adaptacji nie da się już policzyć na ekranie, ale najwyraźniej wciąż można znaleźć na niego nowy pomysł. Tym razem za opowiadanie Charlesa Dickensa z 1843 roku zabrał się Ti West, reżyser horrorów "X" czy "Pearl", co już samo w sobie jest obietnicą nietypowej wersji. Ebenezera Scrooge'a zagra powracający do łask Johnny Depp, dla którego będzie to pierwsza rola w hollywoodzkiej produkcji od lat, a w obsadzie znaleźli się także m.in. Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Andrea Riseborough i Tramell Tillman.

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Film "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna", którego scenariusz napisał Nathaniel Halpern, został zapowiedziany jako mroczna historia o duchach. Nie oznacza to oczywiście, że Dickens nagle zamieni się w pełnoprawny horror, ale trudno nie oczekiwać od reżysera "Pearl" nieco straszniejszego podejścia do skąpca nawiedzanego przez świąteczne zjawy.

To nie koniec Dickensa tej jesieni. Czeka nas również "Opowieść o dwóch miastach" z Kitem Harringtonem z "Gry o tron" (nowym Gilderoyem Lockhartem z serialu "Harry Potter"), który będzie czteroodcinkowym miniserialem. Amerykańska premiera na MGM+ odbędzie się 6 września, brytyjskiej na BBC One jeszcze nie podano. Co z Polską? Na razie nie wiadomo.

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6. Serial "Duma i uprzedzenie" (na podstawie powieści Jane Austen)

Fot. materiały prasowe

data premiery na Netfliksie wciąż nieznana

A na koniec kolejny powrót Jane Austen, czyli "Duma i uprzedzenie" (uwielbiana powieść z 1813 roku w ostatnich miesiącach doczekała się również przeuroczej wariacji na jej temat, czyli "Tej innej siostry Bennet"). Netflix zamówił sześcioodcinkowy serial, za który odpowiadają pisarka Dolly Alderton i reżyser Euros Lyn ("Heartstopper", "Sherlock").

Elizabeth Bennet zagra Emma Corrin ("The Crown"), a w pana Darcy'ego wcieli się Jack Lowden ("Kulawe konie"), jeden z głównych kandydatów na nowego Jamesa Bonda. W obsadzie są także laureatka Oscara Olivia Colman jako pani Bennet i Rufus Sewell jako pan Bennet oraz Freya Mavor, Louis Partridge i Fiona Shaw (co ciekawe, filmowa Petunia z "Harry'ego Pottera" gra też w "Rozważnej i romantycznej").

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Twórcy mają zadanie szczególnie trudne, bo "Duma i uprzedzenie" jest najczęściej ekranizowanym dziełem Austen, a widzowie doskonale pamiętają serialową wersję z Jennifer Ehle i Colinem Firthem z 1995 roku oraz film z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem z 2005 roku. Ciężko będzie miał szczególnie Lowden, bo pan Darcy dla wielu ma już tylko twarz Firtha albo Macfadyena. Wszystko wskazuje jednak na to, że Alderton i Lyn nie zamierzają robić z klasyki kolejnych przeestetyzowanych "Bridgertonów". Netflix podkreśla, że ich adaptacja ma być bliska oryginalnemu tekstowi z 1813 roku, a jednocześnie czytelna dla nowego pokolenia.