Kadry z filmu "Grzesznicy" i gry South of Midnight
Lubisz "Grzeszników"? Niedoceniona gra czeka na miłośników folkloru Głębokiego Południa USA Fot. materiały prasowe. Montaż: naTemat

"Grzesznicy" sprawili, że widzowie zakochali się w tragicznej historii oraz ponurych wierzeniach ludowych delty Missisipi, będącej kolebką bluesa. Oscarowy horror, w którym widać podobieństwa do "Od zmierzchu do świtu" Quentina Tarantino, pokazał, że w popkulturze brakuje opowieści inspirowanych przedziwną naturą Głębokiego Południa. Dla tych, których zachwycił film Ryana Cooglera, mam niedocenioną perełkę.

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Ryan Coogler reżyser trzykrotnie nagrodzonej Oscarem "Czarnej Pantery" – wypuścił w 2025 roku dzieło inspirowane mitologią Południa Stanów Zjednoczonych. "Grzesznicy" połączyli horror ludowy z kinem akcji i charakterystyczną dla dramatu narracją, by stworzyć przystępny komentarz na temat zjawiska białej supremacji i segregacji rasowej. Akcję filmu osadzono w stanie Missisipi, gdzie w XX wieku dochodziło do jednych z najbrutalniejszych ataków na tle rasowym dokonywanych przez Ku Klux Klan.

Horror, który sięgnął po cztery Oscary (m.in. za podwójny występ Michaela B. Jordana i obłędną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Ludwiga Göranssona), zabiera widzów do lat 30. ubiegłego wieku. Bliźniacy Smoke i Stack wracają w rodzinne strony, chcąc ułożyć sobie życie na nowo, z dala od mrocznej przeszłości. Bracia nielegalnie otwierają bar w starej stodole, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Za pięknymi, lecz bolesnymi dźwiękami bluesa, które wydobywają się z lokalu, zaczynają podążać krwiopijcy.

"Grzeszników" zamień na grę South of Midnight. Zanurz się w magii i makabrze Missisipi

"Grzesznicy" dołączyli zarówno do grona filmów traktujących o systemowym rasizmie w USA (ustawili się obok m.in. "Missisipi w ogniu" Alana Parkera oraz "Czarnego bractwa. BlacKkKlansman" Spike'a Lee), jak i repertuaru artystycznego podgatunku o nazwie południowy gotyk (oryg. southern gothic). Poszukując podobnych tytułów do filmu Ryana Cooglera, wielu widzów zapewne pominie grę, która w równie magiczny i przerażający sposób pokazuje stan magnolii. South of Midnight została stworzona dla tych, których oczarowała historia Smoke'a i Stacka.

South of Midnight to przygodowa gra akcji z 2025 roku, którą we współpracy z Xboxem stworzyło Compulsion (w czerwcu tego roku studio odseparowało się od Microsoftu i zyskało status niezależnego). Posiadacze PC z systemem Windows, a także konsoli Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Switch 2, mogą zanurzyć się w południowym folklorze, który ujęto w sposób typowy dla animacji poklatkowych.

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