Netflix opóźnia nie tylko "Wiedźmina". Oberwało się też hitowi, który pokochali Polacy

Netflix przesunął premiery aż trzech serialu na 2027 rok Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

Netflix potwierdził obawy fanów aż trzech seriali – jednym z nich jest adaptacja "Wiedźmina" na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Gigant streamingu przesunął premiery wspomnianych tytułów na 2027 rok. Oberwało się m.in. komediodramatowi o trudnej relacji matki i córki, którego każdy dotychczasowy sezon trafiał do "topki" rankingu oglądalności w Polsce.

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Netflix przygotowuje się do jesiennych premier, wśród których znalazły się takie produkcje jak finałowy sezon "Emily w Paryżu" z Lily Collins, druga odsłona "Dżentelmenów" Guya Ritchiego i czwarty rozdział "Dyplomatki" z Keri Russell. Ze względu na sporą liczbę wyczekiwanych kontynuacji największych hitów część oferty platformy streamingowej musiała zostać przesunięta na 2027 roku. Oficjalnie opóźniono kolejne odcinki aż trzech popularnych tytułów.

Netflix opóźnia premiery trzech seriali. Dostało się nie tylko 5. sezonowi "Wiedźmina"

Na listę seriali, których premiery przeniesiono na przyszły rok, trafił piąty i tym samym ostatni sezon "Wiedźmina", w którym Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii zastąpił Liam Hemsworth, gwiazdor filmowej serii "Igrzyska śmierci". Polacy – mimo ciągnącej się od lat krytyki adaptacji stworzonej przez Lauren S. Hissrich – zapewniali produkcji wysoką pozycję w rankingu oglądalności serwisu streamingowego. Opowieść o białowłosym łowcy potworów spodobała się również widzom m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Australii.

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Choć niechęć wobec serialu fantasy rosła wśród wiernych fanów sagi Andrzeja Sapkowskiego, czwarty sezon "Wiedźmina" zdołał zająć pierwsze miejsce w rankingu oglądalności Netflixa w aż 34 krajach.

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Przypomnijmy, że po bitwie o most na Jarudze, która zakończyła się pasowaniem Geralta z Rivii na rycerza królowej Meve, drużyna Białego Wilka będzie kontynuować swoją podróż w poszukiwaniu Ciri. Dziewczyna jest Dzieckiem Starszej Krwi, potomkinią elfiej czarodziejki Lary Dorren. Zgodnie z apokaliptyczną przepowiednią Ithlinne księżniczka Cintry ma przynieść światu zarówno zagładę, jak i wybawienie. W pogoń za nią ruszyli ludzie o nikczemnych planach, w tym m.in. Emhyr var Emreis, jej ojciec i cesarz Nilfgaardu, oraz potężny mistrz magii Vilgefortz z Roggeveen. Wiadomo także, że w 5. sezonie "Wiedźmina" będzie ważna postać prosto z kart powieści Sapkowskiego.

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Na następne odcinki będą musieli poczekać również fani komediodramatu "Ginny & Georgia", którego czwarty sezon pokaże, co wydarzyło się po tym, jak Georgia Miller została uniewinniona z zarzutu popełnienia morderstwa. W finale poprzedniej odsłony jej młodszy syn, Austin, skłamał podczas przesłuchania, a starsza córka, Ginny, zaczęła coraz bardziej uświadamiać sobie, że jest dokładną kopią swojej matki. To idealny serial dla matki i córki, który wiele mówi o dojrzewaniu.

W hicie, który od czasu debiutu za każdym razem powraca na szczyt polskiej listy Netflixa, występują m.in. Brianne Howey, Antonia Gentry i Felix Mallard.

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