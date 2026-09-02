HBO pokazało nowy zwiastun serialu "Harry Potter" Fot. materiał prasowy / Warner Bros.

HBO pokazało nowy zwiastun serialu "Harry Potter", który zadebiutuje w streamingu pod koniec 2026 roku. Druga zapowiedź wyczekiwanego i krytykowanego rebootu zapowiada się coraz lepiej. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że twórcy posłuchali krytyki i ocieplili kolory. Ale jeszcze inna rzecz zwraca uwagę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Harry Potter", który powstaje 15 lat po premierze ostatniej odsłony filmowej serii "Insygniach Śmierci: Części II", obejrzymy na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max w Boże Narodzenie. Premierowy sezon ma być wierną adaptacją "Kamienia Filozoficznego", uwzględniającą w swoim scenariuszu wątki, których nie pokazano w kinowych produkcjach z lat 2001–2011. Za reboot odpowiada showrunnerka Francesca Gardiner, scenarzystka z wprawą w ekranizacjach literatury młodzieżowej.

Pierwsza zapowiedź nowej wersji przygód "chłopca, który przeżył" podzieliła widownię, zastępując soczystą kolorystykę początkowych filmów z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk") płaskim, pozbawionym głębi i kontrastu oświetleniem. Czy drugi zwiastun serialu "Harry Potter" okazał się lepszy i posłuchał fanów?

REKLAMA

Nowy zwiastun serialu "Harry Potter"

W nowym zwiastunie "Harry'ego Pottera", który ujrzał światło dzienne w środę (2 września), widzimy znacznie więcej niż w poprzednim trailerze. Od momentu otrzymania listów z Hogwartu przez Harry'ego, Rona i Hermionę, przez pierwszą ucztę w Wielkiej Sali, aż po lekcje, quidditcha i Boże Narodzenie.

Choć CGI momentami wciąż wygląda na niedopracowane (co oczywiście może się jeszcze zmienić), można odnieść wrażenie, że po fali krytyki twórcy nieco ocieplili kolorystykę. Nowy zwiastun prezentuje się znacznie bardziej przytulnie. Świetnie prezentuje się główna trójka dzieci, która na naszych oczach stała się Potterem, Weasleyem i Granger.

REKLAMA

HBO będzie musiało sprostać oczekiwaniom wiernych czytelników – wielu z nich wciąż miło wspomina polskie wydania "Harry'ego Pottera" – oraz widzów, którzy dorastali razem z Danielem Radcliffem ("Człowiek scyzoryk"), Emmą Watson ("Małe kobietki") i Rupertem Grintem ("Przekręt"). J.K. Rowling, która jest krytykowana za transfobiczne wypowiedzi podsycające nienawiść wobec osób transpłciowych w Wielkiej Brytanii, nie pomaga dobremu imieniu marki. Do tego dorzućmy dziedzictwo uwielbianej na całym świecie filmowej serii, która nieprzerwanie żyje w zbiorowej świadomości. Na szczęście serial "Harry Potter" ma jednego asa w rękawie.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Przypomnijmy, że każdy sezon serialu będzie odpowiadał jednemu tomowi bestsellerowej serii książek. W projekcie HBO ujrzymy również sceny stworzone specjalnie na potrzeby rebootu, których nie znajdziemy na kartach powieści (m.in. moment, jak Hermiona otrzymuje list do szkoły dla czarodziejów). Ponadto odświeżona wersja "Harry'ego Pottera" ma łączyć się z grą Dziedzictwo Hogwartu, której akcja rozgrywała się pod koniec XIX wieku i skupiała się choćby na wątku buntu goblinów.

Za kamerą pierwszego sezonu, który liczy osiem odcinków, ma stanąć m.in. Mark Mylod ("Meno"). Cichą siłą adaptacji mogą okazać się twórczynie scenografii oraz kostiumów – chodzi oczywiście o Marę LePere-Schloop ("Django") i nagrodzoną Oscarem za "Biedne istoty" Holly Waddington. Ścieżkę dźwiękową skomponuje Hans Zimmer ("Gladiator", "Diuna") we współpracy z kolektywem Bleeding Fingers.

Kto gra w reboocie "Harry'ego Pottera" od HBO?

W małego czarodzieja z blizną na czole zagra szkocki aktor Dominic McLaughlin. W jego najlepszych przyjaciół, Hermionę Granger i Rona Weasleya, wcielą się Arabella Stanton i Alastair Stout.

Początkującym gwiazdom będą towarzyszyli na małym ekranie John Lithgow ("Konklawe") w roli dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledore'a, Janet McTeer ("Albert Nobbs") jako opiekunka Gryffindoru i nauczycielka transmutacji, Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu ("Mogę cię zniszczyć") jako opiekun Slytherinu i mistrz eliksirów, Severus Snape, a także Nick Frost ("Wysyp żywych trupów"), któremu powierzono postać gajowego, Rubeusa Hagrida.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Trudny quiz z "Harry'ego Pottera". Czy rozpoznasz część po jednym kadrze?

Quiz 1 / 15 Z jakiego filmu jest ten kadr? Fot. kadr z filmu "Harry Potter" Harry Potter i więzień Azkabanu Harry Potter i Zakon Feniksa Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I

W obsadzie wymieniono również m.in. Loxa Pratta ("Władca much"), Johnny'ego Flynna ("Emma"), Katherine Parkinson ("Rywale"), Bel Powley ("Wyznania nastolatki") i Antona Lessera ("Andor"). Jak pisaliśmy w naTemat, "Harry Potter" dostał 2. sezon przed premierą. HBO boi się błędu "Stranger Things".

Wspomnijmy, że HBO miało nakręcić zupełnie inny serial "Harry Potter". Jak przekazali dziennikarze z Knight Edge Media, kilka lat temu Warner Bros. planowało opracować produkcję telewizyjną o Huncwotach dla platformy streamingowej HBO Max. Źródła serwisu podają, że pierwszy sezon miał mieć gotowe trzy odcinki, a także skompletowany zespół scenarzystów, zanim został anulowany przez dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava.