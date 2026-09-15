Sport na wakacjach to coraz częstsza praktyka Fot. Kochneva Tetyana/Shutterstock

Gips w alpejskim kurorcie, transport medyczny do Polski, akcja ratunkowa w górach za granicą… rachunek za wakacyjną przygodę potrafi opiewać na dziesiątki tysięcy euro. Wielu turystów żyje w przekonaniu, że podstawowa ochrona zdrowotna wystarczy w każdym scenariuszu. Rzeczywistość weryfikuje to jednak na pierwszej lepszej izbie przyjęć.

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Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu podróżowanie było luksusem, dzisiaj coraz więcej Polaków może sobie na nie pozwolić. A chociaż nasi rodacy ukochali sobie formułę wczasów all inclusive, podczas których można porządnie wypocząć, coraz częściej wybieramy także aktywne formy wypoczynku. Czy chodzi o narty, jeździectwo, surfing czy trekking w górach – sport od dawna nie jest już tylko hobby, a coraz częściej łączy się z wyprawami nawet na drugi koniec świata.

Sport na wakacjach i... EKUZ nie wystarcza

Sport i dalekie podróże to zestaw podwyższonego ryzyka. Wielu podróżnych żyje w przekonaniu, że podczas uprawiania sportu za granicą są w pełni chronieni przez kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), czyli bezpłatny dokument potwierdzający prawo do korzystania z leczenia medycznego podczas pobytu w krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii.

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Niewiele osób jednak wie, że zakres karty EKUZ nie obejmuje wielu kosztów, które mogą pojawić się po wypadku podczas aktywnego wypoczynku, takich jak ratownictwo górskie, transport śmigłowcem czy medyczny transport powrotny do Polski.

Warto pamiętać, że nie wszystkie aktywności traktowane są przez ubezpieczycieli tak samo. W praktyce nawet rekreacyjne narciarstwo, nurkowanie czy jeździectwo mogą, w zależności od zapisów OWU konkretnego ubezpieczyciela, wymagać rozszerzenia ochrony. To właśnie przy takich aktywnościach najczęściej pojawia się pytanie, czy standardowe ubezpieczenie turystyczne będzie wystarczające – wyjaśnia Jakub Żukowski, ekspert ERGO Hestia ds. ubezpieczeń podróżnych.

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Wypadki sportowe i ukryte koszty

EKUZ może pomóc w uzyskaniu niezbędnego, nieplanowanego leczenia po wypadku sportowym, ale nie jest ona pełnym ubezpieczeniem turystycznym.

Co to oznacza? EKUZ daje polskiemu turyście dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia danego państwa na takich samych zasadach, jakie dotyczą jego mieszkańców. Może zatem pokryć koszty leczenia urazu, ale nie obejmuje wszystkich wydatków, które mogą pojawić się w następstwie wypadku lub nagłego zachorowania za granicą.

W zależności od kraju, do którego jedziecie, koszty takie jak dotarcie do poszkodowanego (np. podczas wypadku na stoku), transport helikopterem czy powrót do Polski mogą nie wliczać się do podstawowej opieki zdrowotnej. Jest tak na przykład w Austrii, gdzie EKUZ nie zapewni zwrotu pieniędzy za ratownictwo górskie, a także w Szwajcarii, gdzie transport śmigłowcem oznacza dodatkowe koszty dla poszkodowanego.

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Jeżeli planujesz aktywne wakacje, warto przygotować się na każdą ewentualność. Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia to nie tylko świetne uzupełnienie świadczeń dostępnych dzięki EKUZ. To również możliwość dostosowania polisy dokładnie do twoich potrzeb – w zależności od tego, do jakiego kraju jedziesz i jakiego rodzaju sport uprawiasz.

Ubezpieczenie sportowe nie tylko dla profesjonalistów

Gdzie jednak przebiega granica między zwykłą aktywnością a sportem wymagającym dodatkowej ochrony?

Każdy ubezpieczyciel stosuje własne definicje sportów ryzykownych, ekstremalnych i wyczynowych, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić zapisy OWU. Ta sama aktywność może być objęta podstawową ochroną, zostać zakwalifikowana jako sport ryzykowny albo wymagać rozszerzenia dla sportów wyczynowych, w zależności od sposobu jej uprawiania, miejsca oraz poziomu zaawansowania uczestnika. Jakub Żukowski ekspert ERGO Hestia ds. ubezpieczeń majątkowych

Wielu podróżnym wydaje się, że ubezpieczenie sportowe to dobre rozwiązanie tylko dla profesjonalnych sportowców. To jednak nieprawda. Wypadki mogą zdarzyć się nie tylko podczas uprawiania najbardziej spektakularnego sportu, lecz również podczas nauki.

Aby jak najlepiej zabezpieczyć się podczas podróży, warto skorzystać z oferty ubezpieczyciela o ugruntowanej pozycji na rynku. ERGO Hestia oferuje ubezpieczenie podróżne ERGO Podróż, którego zakres można rozszerzyć o sporty ryzykowne i wyczynowe.

Co to oznacza? Jeżeli podczas wakacji będziesz uprawiał sport o umiarkowanym ryzyku – na przykład jeździectwo, nurkowanie do 30 m, narciarstwo po oznakowanych trasach, czy żeglarstwo do 100 mil morskich od brzegu – warto rozważyć rozszerzenie ubezpieczenia ERGO Podróż o sporty ryzykowne. Jeżeli z kolei podczas urlopu lubisz poczuć dreszczyk emocji i decydujesz się na skoki ze spadochronem, wyprawy na pustynię i tereny lodowcowe albo wspinaczkę wysokogórską do 5300 m n.p.m., od skutków nieszczęśliwych wypadków uchroni cię rozszerzenie ubezpieczenia o sporty wyczynowe.

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Skutki uprawiania sportu na wakacjach mogą bowiem sporo kosztować. ERGO Hestia opisuje przypadek wyprawy na Kazbek, czyli jeden ze szczytów w Gruzji, o wysokości 5047 m n.p.m. Uczestnik wyprawy doznał objawów choroby wysokościowej, przez co musiał zostać przetransportowany helikopterem do szpitala. Koszty transportu i trzydniowej hospitalizacji to odpowiednio 1950 i 1300 euro. Łącznie są to kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych! ERGO Podróż wraz z rozszerzeniem sportowym zapewnia ochronę przed koniecznością zapłaty z własnej kieszeni.

Nie tylko nieszczęśliwe wypadki. Jak możesz zabezpieczyć się dodatkowo?

Ochrona zdrowia to pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy myśli się o ubezpieczeniu sportowym. Ale dobra polisa może obejmować znacznie więcej.

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Wyobraź sobie na przykład, że w czasie nauki jazdy na nartach przypadkowo potrącisz innego turystę albo że podczas jazdy na rowerze zajedziesz drogę przechodniowi, który złamie rękę. Szkody mogą powstać również na skutek użytkowania wypożyczonego sprzętu – za który sam odpowiadasz.

Obok kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność cywilna należy do najpoważniejszych ryzyk finansowych związanych z aktywnym wypoczynkiem. I w tym przypadku karta EKUZ nie oferuje żadnej pomocy – dlatego ważne jest, by podczas planowania urlopu wykupić również ubezpieczenie OC.

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Spokojna głowa na wakacjach jest warta więcej, niż myślisz

Prawdziwy odpoczynek zaczyna się tam, gdzie kończy się stres. W ERGO Hestii polisa to nie tylko koszty leczenia, ale też ochrona budżetu i pasji.

Przykładem inwestycji w udane wakacje jest rozszerzenie polisy o ochronę sprzętu sportowego od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży. Tego rodzaju ubezpieczenie może objąć m.in. rower, narty, deski do surfingu i odzież ochronną. Z kolei ubezpieczenie obejmujące karnety i kursy pozwoli otrzymać zwrot kosztów za usługi, których nie wykorzystasz z powodu nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.