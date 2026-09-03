Traktorzysta na podwójnym gazie zatrzymany. W kabinie wiózł 4-letniego syna Materiały prasowe Policja.pl

Namysłowscy policjanci zatrzymali "bohatera", który swoim zachowaniem przebił dno. 54-latek jechał traktorem będąc pod wpływem alkoholu i wiózł w kabinie 4-letniego syna. Kara mogła być tylko jedna.

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Wszystko zaczęło się od obywatelskiego zgłoszenia. Ktoś zauważył, że drogą w gminie Namysłów może poruszać się kierowca, którego stan pozostawia wiele do życzenia. Lokalna policja zareagowała błyskawicznie. Drogówka szybko namierzyła wskazany ciągnik rolniczy i zatrzymała go do kontroli. Za kierownicą siedział 54-letni mężczyzna.

Wystarczyło jedno dmuchnięcie w alkomat i wszystko stało się jasne. Wynik? Blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jazda po pijanemu to zawsze skrajna nieodpowiedzialność, ale w tym przypadku sprawa jest o wiele bardziej bulwersująca. Mężczyzna nie jechał sam. W kabinie maszyny rolniczej znajdował się jego 4-letni synek.

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Brak prawa jazdy i "wynalazek" zamiast pojazdu

Gdy funkcjonariusze zaczęli przyglądać się bliżej dokumentom i samej maszynie, lista absurdów tylko się wydłużała. Okazało się, że ten pijany ojciec wiózł dziecko w pojeździe, który był zarejestrowany wyłącznie na jedną osobę. Jakby tego było mało, ciągnik nie posiadał wymaganego prawem wyposażenia, więc w ogóle nie powinien znajdować się na drodze publicznej.

A kierowca? No cóż, 54-latek nie przejmował się niczym, bo w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mamy tu więc "kombo" idealne: absolutny brak uprawnień, niesprawna i niedopuszczona do przewozu pasażerów maszyna, dwa promile we krwi i małe, bezbronne dziecko w środku.

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Teraz 54-latek będzie miał sporo czasu na przemyślenie swoich życiowych decyzji przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, potężna grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

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