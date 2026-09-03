Policyjny pościg za 16-latkiem na S17 z absurdalnym finałem. Jego tłumaczenie powala Materiały prasowe Policja.pl

Policjanci grupy Speed z garwolińskiej komendy po pościgu zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który nie zatrzymał się do kontroli na S17. Ale sam pościg to pikuś w porównaniu z tym, co odkryli potem funkcjonariusze.

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Do tego niewiarygodnego zdarzenia doszło w piątek, 28 sierpnia na wysokości miejscowości Trojanów. Grupa Speed z garwolińskiej komendy namierzyła kierowcę pędzącego bawarskim autem. Wynik na policyjnym radarze? 147 km/h, czyli zdecydowanie za szybko i z jawnym ignorowaniem przepisów.

Funkcjonariusze odpalili sygnały świetlne i nadali komunikat nakazujący jazdę bezpośrednio za radiowozem. Kierowca początkowo udawał potulnego i wyglądało na to, że grzecznie zjedzie we wskazane miejsce. Guzik prawda.

Przy wyjeździe z trasy ekspresowej nagle odbił kierownicą, wcisnął gaz do dechy i rzucił się do ucieczki w kierunku Lublina. Rozpoczęła się szaleńcza ucieczka przed policją, w trakcie której zdesperowany szofer miał za nic życie innych użytkowników drogi.

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Wyprzedzał pasem wyłączonym z ruchu, nie używał kierunkowskazów i pędził na złamanie karku. Po kilku kilometrach brawurowej jazdy nagle zjechał na drogę lokalną, wpadł w pole, porzucił samochód i zaczął uciekać na piechotę.

Policjanci jednak nie odpuścili. Dogonili sprintera i rzucili go na ziemię. I dopiero w tym momencie rozpoczyna się prawdziwy festiwal absurdów.

Złapali go. Za kierownicą siedział 16-latek w BMW

Gdy opadł kurz, drogówka w końcu mogła przyjrzeć się zatrzymanemu. Ku ich absolutnemu zaskoczeniu okazało się, że to... 16-letni mieszkaniec Wrocławia. Tak, za kierownicą pędzącego auta siedział nastolatek, dla którego jazda bez prawa jazdy była widocznie normą.

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Kiedy mundurowi podsunęli mu pod nos alkomat, wyszło na jaw, że ma w organizmie 0,27 promila. To z kolei w świetle polskiego prawa kwalifikuje się jako stan po użyciu alkoholu.

Młodzieniec rozbrajająco przyznał się, dlaczego tak bardzo nie chciał dać się złapać. Uciekał, bo po prostu nie miał uprawnień, a bardzo zależało mu na dotarciu do Lublina. Cel tej pilnej podróży? Chciał tam zacząć i ułożyć sobie nowe życie. W tej życiowej rewolucji na prawym fotelu towarzyszyła mu 21-letnia partnerka. Jak nietrudno się domyślić, ona również wcześniej piła procenty.

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Pożyczone auto, lewe tablice i aktywny wyrok

Myślicie, że to koniec? Skądże. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać dokumenty w systemie i szybko odkryli, do kogo tak naprawdę należy maszyna. BMW było własnością owej 21-letniej pasażerki. Kobieta miała orzeczony aktywny, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zamiast więc grzecznie korzystać z PKP lub komunikacji miejskiej, wpadła na "genialny" pomysł udostępnienia kluczyków swojemu nietrzeźwemu, nieletniemu chłopakowi. Gdyby tego było mało, tablice rejestracyjne przykręcone do samochodu okazały się "lewymi" blachami przełożonymi z zupełnie innego pojazdu.

Mamy tu więc drogowo-prawne kombo absolutne: brak uprawnień, promile, ucieczka, fałszywe tablice i omijanie wyroków.

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