Serial "Harry Potter" skupi się na nauce w Hogwarcie bardziej niż filmy Fot. materiał prasowy / Warner Bros.

Po obejrzeniu nowego zwiastuna serialu "Harry Potter" fani książek powinni być zadowoleni z tego, co czeka na nich w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Wychodzi na to, że "Kamień Filozoficzny" od HBO – w przeciwieństwie do filmów z Danielem Radcliffem – skupi się bardziej na codziennym życiu uczniów, czyli na żmudnej nauce. Podpowiedzią są niektóre sceny.

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Premiera serialu "Harry Potter" zbliża się dużymi krokami. Już w Boże Narodzenie tego roku obejrzymy pierwszy odcinek sezonu adaptującego tom pt. "Kamień Filozoficzny", który otworzył serię książek J.K. Rowling zapoczątkowaną w 1997 roku. Tytułowy chłopiec z blizną na czole otrzyma list z zaproszeniem do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, tym samym pozostawiają za sobą przygnębiające i mało ekscytujące życie przy ulicy Privet Drive 4 na rzecz barwnego i magicznego dziedzictwa swoich zmarłych rodziców.

"Harry Potter" w nowym zwiastunie zdumiewa. Twórcy wysłuchali próśb widzów w sprawie kolorystyki – poprzednia zapowiedź miała pozbawione kontrastu oświetlenie, które zastąpiło soczyste barwy znane z filmowej serii z lat 2001–2011 możliwie wszystkimi odcieniami szarości. W nowym trailerze jeszcze jedna rzecz rzuca się w oczy i dotyczy wątków, których zabrakło w kinowej wersji z Danielem Radcliffem, Emmą Watson i Rupertem Grintem.

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Nowy zwiastun serialu "Harry Potter" zapowiada w Hogwarcie więcej nauki niż zabawy

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w reżyserii Chrisa Columbusa nie miał odpowiedniej długości, by zadbać o przeniesienie na duży ekran większości pobocznych wątków z powieści. To samo tyczyło się zresztą pozostałych części filmowej adaptacji. Serial – ze względu na epizodyczny charakter – ma zasoby czasowe pozwalające mu wierniej zekranizować oryginał, bez skreślania scen, które wzbogacały fantastyczny świat. Ten sam, do którego kolejne pokolenie czytelników wprowadzają nowe polskie wydania "Harry'ego Pottera".

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Nowy zwiastun nadchodzącego projektu HBO wyraźnie sugeruje, że pobyt Harry'ego Pottera w Hogwarcie nie będzie usłany samymi przyjemnościami i śmiertelnym niebezpieczeństwem. Nawet na uczniach magicznej placówki w Szkocji spoczywają prozaiczne obowiązki, których dzieci nie mają ochoty wykonywać.

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W zapowiedzi widzimy, że podczas śniadania w Wielkiej Sali protagonista otrzymuje plan lekcji, a następnie udaje się na zajęcia z przedmiotów, których nie było w filmowym "Kamieniu Filozoficznym". Innymi słowy, serial "Harry Potter" pokaże te sceny z książki, które kino pominęło. Mamy na myśli m.in. wspomniany w książce wykład z zielarstwa prowadzony przez profesor Pomonę Sprout (opiekunkę Puchonów) w szkolnej szklarni.

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Pierwszy sezon serialu "Harry Potter" pokaże najpewniej, jak jąkający się profesor Kwiryniusz Quirrell prowadzi dla pierwszorocznych lekcje z obrony przed czarną magią w sali wypełnionej smrodem czosnku. Możliwe, że na małym ekranie zadebiutują nużące wykłady z historii magii, którymi zajmował się jedyny duch w gronie pedagogicznym Hogwartu, profesor Cuthbert Binns.

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