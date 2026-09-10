Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Mazda CX-6e to kolejna propozycja z rodziny samochodów elektrycznych japońskiej marki. W Polsce kupiło ją w ciemno ponad 50 osób. Za mną pierwsza jazda tym modelem i chyba rozumiem, co mogło skusić ludzi, żeby zamówili auto, którego nawet nie widzieli jeszcze na żywo.

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Z tym kupowaniem w ciemno to żaden clickbait. Na pierwszych jazdach nową Mazdą CX-6e byłem 7 września. Wtedy od przedstawicieli marki dowiedziałem się, że w przedsprzedaży zamówiło to auto dokładnie 58 osób. Mówimy o samochodzie, którego nawet nie ma jeszcze w salonach.

Mazda CX-6e jak kropka nad "i" w elektrycznej ewolucji

Dla mnie to auto jest jak kropka nad "i" na drodze pewnej ewolucji. Pamiętam, jak 5 lat temu jeździłem pierwszym samochodem elektrycznym Mazdy. Co prawda MX-30 była specyficzna i nie zachęcała wydajnością napędu, ale miała w sobie trochę fantazji. To był elektryk głównie do miasta i chociaż nie odniósł wielkiego sukcesu, to było ciekawe przetarcie szlaku.

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Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Później japońska marka zaczęła współpracować z chińskim koncernem Changan. Owocem była elektryczna Mazda 6e, która jeszcze dobrze nie zdążyła rozgościć się na rynku, a już przejdzie poważny lifting. Producent poszedł za głosem rozsądku i wkrótce wprowadzi jedną wersję napędową.

W końcu przyszedł czas na CX-6e. W końcu, bo uważam, że ten elektryk był bardzo potrzebny w ofercie Mazdy. Auto zjeżdża z taśm produkcyjnych w chińskim Nankinie – tym samym zakładzie, który od 2007 roku opuszczają m.in. Mazda 3 czy CX-5.

Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Trudno marudzić na ten japoński-chiński układ sił, bo działa on na zasadzie zdrowego kompromisu. Changan wniósł doświadczenie w zakresie technologii samochodów elektrycznych, łączności i procesów produkcyjnych, z kolei Japończycy dali to, co potrafią najlepiej – design, inżynierię i charakterystyczną dynamikę jazdy.

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Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Powodów, dlaczego ludzie kupują w ciemno CX-6e może być kilka. Pierwszy jest najprostszy – to auto świetnie wygląda. Nie brakuje wyrazistych linii, sylwetka jest bardziej "dynamiczna" niż w starszych modelach Mazdy. Auto ma 4,85 m długości. Rozstaw osi to dokładnie 2902 mm.

W ofercie znajdzie się siedem lakierów (w tym flagowy, mieniący się w świetle Nightfall Violet czy klasyczny Soul Red Crystal). Z wyjątkiem czarnego lakieru Jet Black, wszystkie warianty łączone są z kontrastującym, czarnym dachem.

Wnętrze CX-6e: 26-calowy ekran i brak wirtualnego kokpitu

Jeden zgrzyt mam z wnętrzem nowej Mazdy. Nie przeszkadza mi, że projekt kojarzy się trochę z chińskimi pomysłami, ale 26-calowy ekran dotykowy dla wielu osób może być przesadą. Jest tak duży, że zrezygnowano już nawet z tradycyjnego wirtualnego kokpitu. Jedyne wskaźniki, które kierowca ma przed oczami, to dane z wyświetlacza HUD.

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Wielki ekran ma przejrzystą szatę graficzną, działa bardzo podobnie jak w modelu 6e, ale jakość obrazu wydaje się lepsza. Chciałbym, żeby zostały klasyczne pokrętła do obsługi klimatyzacji, ale pogodziłem się z tym, że dzisiaj rządzi dotykowa obsługa. Na szczęście w CX-6e nawet z poziomu wyświetlacza da się sterować nawiewami całkiem sprawnie.

Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Uważam jednak, że Mazda nie wykorzystała potencjału ogromnego ekranu. Obszar po stronie pasażera ma zaledwie kilka prostych funkcji. Jeśli ktoś nie będzie z nich korzystał, będzie patrzeć w pusty wyświetlacz. Projektanci uparli się na taki pomysł, więc mogli podzielić ekran na dwa niezależne obszary. Wtedy po stronie pasażera dodałbym funkcję z trybem uśpienia, żeby wygasić ekran w razie potrzeby. Dało się to po prostu zrobić trochę lepiej.

Cyfrowe lusterka w wersji Takumi Plus

I jeszcze jeden bajer, który u niektórych może wywołać zachwyt, albo... stres. Jeśli wybierzecie droższą konfigurację Takumi Plus, dostaniecie cyfrowe lusterka z wewnętrznymi wyświetlaczami. To rozwiązanie, które wcześniej znałem z Audi i kiedyś doprowadzało mnie do szału. Dzisiaj mam już inne podejście, bo ten system potrafi być skuteczny.

Dostajemy wyraźny obraz nawet w słoneczny dzień. Chciałbym jeszcze przejechać się z tymi lusterkami podczas ulewy i po zmroku, bo to byłaby ostateczna weryfikacja. W każdym razie, da się z tym żyć. Jedynie lusterko wsteczne zostawiłbym w klasycznej wersji, bez elektroniki.

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Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Mazda w środku zaskakuje przestrzenią. Nie tylko z przodu, ale przede wszystkim na tylnej kanapie, gdzie nawet osoby ze wzrostem powyżej 1,85 m mogą rozsiąść się wygodnie. Bagażnik pomieści od 468 litrów do 1434 litrów po złożeniu kanapy, a pod przednią maską wygospodarowano 80-litrowy frunk na kable.

Jak jeździ Mazda CX-6e? Napęd, zawieszenie i prowadzenie

Kluczowe dane – mamy silnik o mocy 258 KM, napęd na tylną oś i akumulator o pojemności 78 kWh. Maksymalna moc ładowania to 200 kW. Podczas jazd testowych w Düsseldorfie i okolicach jeździliśmy po drogach szybkiego ruchu, lokalnymi trasami i po mieście. Już na początku dało się odczuć sztywne zawieszenie... nawet bardzo sztywne. Na nierównościach na pewno nie poczujecie się jak na miękkiej kanapie. Jednocześnie auto sprawia wrażenie bardzo precyzyjnego w zakrętach.

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Polacy w ciemno zamawiają nową Mazdę. Jeździłem nią i chyba znam już powód

Trudno jednak narzekać na komfort w środku, bo auto zachęca, by ruszyć nim w dłuższą trasę. Pobawiłem się też chwilę trybami jazdy, które naprawdę zmieniają charakterystykę napędu. Dynamiki nie brakuje już w zwykłym trybie, a opcja "Sport" jeszcze podkręca możliwości. Każde z tych ustawień zmienia też siłę rekuperacji. Można też personalizować poszczególne opcje według własnych potrzeb.

Jeden minus z perspektywy kierowcy to nadwrażliwe systemy bezpieczeństwa. Ten, który utrzymuje nas w pasie ruchu ciągle próbuje rządzić kierownicą. To może szybko zmęczyć i zdenerwować. Ale na tym lista do narzekania w zasadzie się kończy. Przyzwoicie wypadło zużycie energii, bo z jazdy w mieście i bocznymi drogami pod Düsseldorfem wyszło nam około 15-17 kWh. Jazda w granicach 120 km/h to nieco ponad 20 kWh, jednak poczekam na dłuższy test, żeby lepiej zweryfikować dane. Producent podaje, że zasięg według WLTP to nawet 484 km. Pamiętajmy jednak, że to liczby "na papierze".

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Ceny Mazdy CX-6e w Polsce

Cennik dla nowej Mazdy jest bardzo prosty. Wersja Takumi kosztuje od 206 100 zł, a bogatsza opcja Takumi Plus jest do kupienia za 219 000 zł. W Polsce klienci na razie zamawiają głównie tę droższą opcję. Co ich skusiło oprócz designu? Z jednej strony pewnie przywiązanie do samej marki. Z drugiej CX-6e może być uniwersalnym elektrykiem. Zachęcająca będzie też moc ładowania.

Gdybym miał zgadywać, nowa Mazda odniesie większy sukces niż 6e i przekona nie tylko osoby wierne japońskiej marce. CX-6e trafi do europejskich salonów jeszcze latem 2026 roku.

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