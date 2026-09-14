Byłem na wyścigu na Monzy i wzięło mnie na wspominki. Oto historia Scuderii Ferrari w Formule 1 Fot. Scuderia Ferrari

Kiedy myślisz Formuła 1, przed oczami natychmiast pojawia się jeden kolor: głęboka, lśniąca czerwień. Scuderia Ferrari to jednak znacznie więcej niż tylko historyczny zespół wyścigowy; to niemal religia, duma całych Włoch i absolutny, nierozerwalny fundament królowej sportów motorowych. Dlatego wizyta na GP Włoch na Monzy sprawiła, że wzięło mnie na wspominki. I chociaż na podium nie stanął ani Charles Leclerc, ani Lewis Hamilton, to mimo wszystko było co świętować, bo po 50 latach na Monzy znowu wygrał Włoch: Kimi Antonelli.

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Od pierwszego historycznego Grand Prix po najnowsze zmagania hybrydowych maszyn na torach całego świata, stajnia z Maranello napisała najbogatszą, najbardziej emocjonalną i pełną spektakularnych sukcesów historię w dziejach globalnego motorsportu.

Zespół, który stał się synonimem szybkości, innowacji oraz prestiżu, przez dekady wyznaczał standardy technologiczne i komercyjne na padoku. Oto dogłębna opowieść o wizjonerskim "Commendatore", genialnych mistrzach kierownicy, strategicznych sojuszach, które zdefiniowały marketing sportowy, oraz samochodach, które na zawsze zmieniły oblicze wyścigów.

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Narodziny Legendy: Wizja Enzo Ferrariego i pierwsze sukcesy

Historia Scuderia Ferrari w Formule 1 zaczyna się de facto w umyśle jednego, niezwykle zdeterminowanego wizjonera. Enzo Ferrari, nazywany później z szacunkiem Il Commendatore, początkowo kierował zespołem wyścigowym Alfy Romeo.

Jednak jego potężna ambicja i pragnienie absolutnej niezależności inżynieryjnej doprowadziły do stworzenia własnej, unikalnej marki. Kiedy w 1950 roku powołano do życia oficjalne, międzynarodowe Mistrzostwa Świata Formuły 1, Ferrari po prostu musiało tam być.

Choć zespół z powodów finansowych i politycznych ominął inauguracyjny wyścig na brytyjskim Silverstone, pojawił się z pełną mocą już w drugiej rundzie, podczas Grand Prix Monako, 21 maja 1950 roku.

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To był dopiero skromny początek legendy. Maszyny z wierzgającym koniem (Cavallino Rampante) w żółtej tarczy herbowej szybko stały się jedną z głównych sił w stawce. Prawdziwie przełomowy moment nadszedł 14 lipca 1951 roku na torze Silverstone. To właśnie wtedy argentyński kierowca o pseudonimie "El Cabezon", José Froilán González, odniósł pierwsze w historii zespołu zwycięstwo w Grand Prix zaliczanym do mistrzostw świata, pokonując na mecie dominujące dotąd i uważane za niepokonane bolidy Alfy Romeo.

Sam Enzo Ferrari skomentował to doniosłe wydarzenie w pamiętnych, niezwykle melancholijnych słowach: "Zabiłem własną matkę", odnosząc się do faktu pokonania swojej dawnej macierzystej firmy.

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Niedługo później nadeszła pierwsza fala absolutnej włoskiej dominacji. Wybitny włoski mistrz kierownicy, Alberto Ascari, zasiadając za kierownicą rewelacyjnego modelu Ferrari 500 (zaprojektowanego z myślą o przepisach Formuły 2, które wówczas obowiązywały ze względu na brak odpowiednich bolidów w stawce), zdobył dwa z rzędu tytuły mistrza świata w latach 1952 i 1953.

Ascari ustanowił wówczas rekordy, z których część, jak choćby niesamowity procent wygranych wyścigów w jednym sezonie czy seria kolejnych zwycięstw, przetrwała dziesięciolecia i wymagała geniuszu kierowców współczesnej ery, by zostać pobitymi.

Ferrari stało się technologiczną i sportową potęgą. Lata 60. i 70. przyniosły kolejne wspaniałe triumfy za sprawą takich legend motosportu jak John Surtees (jedyny w historii mistrz świata zarówno w królewskiej klasie motocyklowej, jak i w Formule 1), Amerykanin Phil Hill, a później charyzmatyczny, kalkulujący niczym komputer Austriak, Niki Lauda, który w barwach Ferrari dwukrotnie (w sezonach 1975 i 1977) sięgał po mistrzowską koronę, pomimo przeżycia tragicznego i groźnego wypadku na Nürburgringu w 1976 roku.

Momenty zwrotne w historii Maranello

Każda dekada funkcjonowania bazy w Maranello przynosiła momenty definiujące ten sport, inżynieryjne skoki i ludzkie dramaty. Oto momenty, które trwale ukształtowały legendę Scuderii:

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Oficjalny debiut w Mistrzostwach Świata 21 Maja 1950 : Alberto Ascari, Raymond Sommer i Luigi Villoresi startują w prestiżowym Grand Prix Monako, rozpoczynając nieprzerwaną do dziś, najdłuższą w historii obecność Ferrari w królowej sportów motorowych. Pierwszy historyczny tytuł konstruktorów 1961 : Ferrari zdobywa swoje pierwsze Mistrzostwo Świata Konstruktorów (tytuł ten wprowadzono dopiero w 1958 roku), a Phil Hill zostaje Mistrzem Świata Kierowców w kultowym modelu 156, nazywanym potocznie "Sharknose" ze względu na charakterystyczny wlot powietrza. Odrodzenie i Era Niki Laudy 1975: Niki Lauda przywraca stajnię Ferrari na szczyt po ponad dekadzie posuchy, zdobywając mistrzostwo za kierownicą genialnie zaprojektowanego, rewolucyjnego modelu 312T z poprzeczną skrzynią biegów, która drastycznie poprawiła rozkład masy bolidu. Ostatni triumf przed odejściem założyciela 1988: Zaledwie miesiąc po śmierci Enzo Ferrariego, Gerhard Berger i Michele Alboreto odnoszą niezwykle emocjonalne podwójne zwycięstwo na domowym torze Monza podczas Grand Prix Włoch. Była to jedyna porażka nieprawdopodobnie dominującego w tamtym sezonie zespołu McLaren-Honda. Przerwanie wieloletniej klątwy 8 Października 2000: Michael Schumacher wygrywa Grand Prix Japonii na niezwykle wymagającym torze Suzuka po epickiej walce z Miką Häkkinenem, zapewniając sobie i Ferrari pierwszy od 1979 roku tytuł Mistrza Świata Kierowców i otwierając złotą erę zespołu. Ostatni triumf kierowców w czerwieni 21 Października 2007: Kimi Räikkönen rzutem na taśmę, pokonując debiutującego Lewisa Hamiltona i Fernando Alonso w niesamowicie dramatycznym wyścigu w Brazylii, zdobywa Mistrzostwo Świata, do dziś pozostaje ostatnim kierowcą, który dokonał tego wyczynu dla Scuderia Ferrari.

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Kultowe partnerstwa komercyjne i technologiczne

Scuderia Ferrari to zjawisko dalece wykraczające poza same pit-stopy i tor wyścigowy. To potężna, globalna machina biznesowa, która przez dekady budowała partnerstwa definiujące wizerunek i model biznesowy całej Formuły 1.

Zespół z Maranello zawsze umiejętnie i starannie dobierał swoich sojuszników, tworząc najtrwalsze relacje sponsorskie i technologiczne w świecie zawodowego sportu, stając się niedoścignionym wzorem dla reszty stawki.

Shell (Innowacyjne paliwo i nie tylko): To najdłuższe i zdecydowanie najbardziej utytułowane partnerstwo technologiczne w historii całego motosportu. Współpraca obu marek rozpoczęła się jeszcze w latach 20. XX wieku, gdy Enzo Ferrari sam ścigał się za kierownicą, a następnie była kontynuowana po stworzeniu niezależnego zespołu wyścigowego. Dziesiątki naukowców i ekspertów z koncernu Shell pracuje na co dzień ramię w ramię z inżynierami w Maranello. To elitarne partnerstwo przekłada się bezpośrednio na kluczowe ułamki sekund zyskiwane na torze dzięki innowacyjnym, wysoce kalorycznym paliwom i zaawansowanym olejom. Co najważniejsze dla zwykłego kierowcy, zdobyta tu wiedza bezpośrednio napędza transfer technologii, czyli rozwiązania testowane przez wyścigowe silniki V6 turbo-hybrydowe trafiają wkrótce potem do cywilnych stacji paliw pod marką V-Power oraz do drogowych supersamochodów. Philip Morris International: Chociaż restrykcyjne, globalne przepisy całkowicie zakazujące reklamy wyrobów tytoniowych w sporcie zmieniły wizualny krajobraz Formuły 1, wieloletnia współpraca Ferrari z marką Marlboro (od połowy lat 80., a jako oficjalny sponsor tytularny od 1997 roku) jest jedną z najsłynniejszych, najbogatszych i najsilniej zapadających w pamięć w historii sponsoringu sportowego. Charakterystyczne, agresywne czerwono-białe barwy na bolidach, kaskach i kombinezonach stały się ikonicznym synonimem pasma sukcesów Michaela Schumachera. Obecnie PMI wygasza produkcję papierosów, a ich miejsce widzi w muzeum. Na bolidach widnieje teraz nowy brand tej marki, czyli ZYN, produkujący saszetki nikotynowe. Santander, HP i giganci technologiczni: Głośne przejście dwukrotnego mistrza świata, Fernando Alonso, do zespołu w 2010 roku zaowocowało błyskawicznym i niezwykle dochodowym partnerstwem z potężnym hiszpańskim bankiem Santander, które przyniosło ogromne, obustronne korzyści marketingowe na rynkach europejskich i latynoamerykańskich. W ostatnich latach operowania w najwyższej klasie, widząc rosnące znaczenie analityki w Formule 1, Scuderia zacieśniła kluczową współpracę z gigantami świata IT. Kluczowe dla strategii wyścigowej okazało się wdrożenie infrastruktury chmurowej we współpracy z AWS (Amazon Web Services) w obszarze analizy ogromnych pakietów danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym (tzw. Big Data). Dodatkowo, potężny ruch komercyjny miał miejsce w 2024 roku, gdy gigant komputerowy HP został potężnym sponsorem tytularnym całego zespołu (oficjalnie tworząc nazwę Scuderia Ferrari HP ). Na marginesie wielkiego biznesu pozostaje jeszcze równie istotny aspekt ubioru, bo to firma Puma od lat dostarcza profesjonalną, ognioodporną odzież wyścigową kierowcom i mechanikom, równolegle budując globalną, wielomilionową gałąź lifestylowego brandu Ferrari wśród pasjonatów na całym świecie.

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Złota era Maranello: Michael Schumacher i bezlitosny "Dream Team"

Choć lata 70. i początek lat 80. były pełne imponujących sukcesów, to prawdziwa, wręcz bezprecedensowa hegemonia zespołu, która zdefiniowała nowożytną Formułę 1, nadeszła na przełomie XX i XXI wieku.

Po latach frustrujących rozczarowań, od 1979 roku, kiedy to charyzmatyczny Jody Scheckter zdobył mistrzostwo z pomocą oddanego Gilles'a Villeneuve'a, potężne Ferrari przez kilkanaście lat nie mogło znaleźć stabilnej drogi na sam szczyt, zarząd postanowił dokonać drastycznych, bezkompromisowych zmian personalnych.

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Z początkiem sezonu 1996 do historycznego zespołu dołączył urzędujący wówczas podwójny mistrz świata, Niemiec Michael Schumacher. Schumacher nie przyszedł jednak po to, aby jedynie prowadzić samochód; miał całkowicie przebudować mentalność ekipy. Nie przyszedł też sam. Zbudowano wyjątkowe struktury, które do dziś uważane są przez ekspertów zarządzania za niedościgniony wzór korporacyjnego profesjonalizmu.

Na czele zespołu jako bezwzględny organizator stanął Francuz Jean Todt, za strategiczny geniusz na słynnym pit-wall (ścianie mechaników) odpowiadał brytyjski taktyk Ross Brawn, a za aerodynamikę i projektowanie samochodów wybitny inżynier z RPA, Rory Byrne.

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Ten "dream team" potrzebował kilku lat mozolnej pracy na poukładanie skomplikowanych klocków organizacyjnych, testowanie we Fiorano i zniesienie włoskiej presji mediów. Ale gdy ta niezwykła, inżynieryjna maszyna wreszcie ruszyła z miejsca w 2000 roku, absolutnie zniszczyła całą konkurencję, pisząc historię na nowo.

W latach 2000–2004 Scuderia Ferrari wraz z bezbłędnym Michaelem Schumacherem zdobyła pięć z rzędu tytułów Mistrza Świata Kierowców oraz równie imponującą, miażdżącą serię trofeów dla najlepszych konstruktorów w stawce.

Scuderia Ferrari

Słynne bolidy, takie jak niezawodne Ferrari F2002 czy uchodzące za prawdziwy cud inżynierii wolnossących silników V10 F2004, do dziś uchodzą za jedne z najszybszych i najbardziej dominujących konstrukcji w wieloletniej historii inżynierii wyścigowej.

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To była złota era odważnych strategii wyścigowych opierających się na bezbłędnych, błyskawicznych pit-stopach z tankowaniem, morderczym tempie na życzenie (słynne chwile tamtych czasów, kiedy Ross Brawn prosił Schumachera przez radio o serię okrążeń w tempie kwalifikacyjnym, co Niemiec wykonywał z zegarmistrzowską precyzją) i niezawodności komponentów, która wręcz łamała morale przeciwników.

Pamiętne, brawurowe triumfy w strugach deszczu, epickie, dżentelmeńskie pojedynki z Finem Miką Häkkinenem, a w późniejszym okresie bezwzględna walka z wchodzącym pokoleniem w osobach Fernando Alonso i Kimiego Räikkönena, na stałe wyryły się w świadomości kibiców i zapisały w annałach największych widowisk sportowych przełomu wieków.

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Ferrari dzisiaj: Nieustanna walka, kosmiczna presja

Współczesna, hybrydowa Formuła 1 to era niezwykle skomplikowanych i wydajnych jednostek napędowych V6, a także epoka restrykcyjnych, rygorystycznie kontrolowanych limitów budżetowych.

To zupełnie inne środowisko wyścigowe. Od czasu zdobycia ostatniego tytułu wśród kierowców (wspomniany sukces Kimiego Räikkönena w 2007 roku) i trofeum konstruktorów zaledwie rok później (2008), włoska Scuderia przeszła długą drogę przez wiele obiecujących wzlotów, budzących nadzieje Tifosich, i bardzo bolesnych, sportowych upadków.

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Historyczny zespół z Maranello musiał w międzyczasie uznać długoterminową dominację Red Bull Racing (zarówno w epoce czterech mistrzostw Sebastiana Vettela, jak i później Maxa Verstappena) oraz niebotyczną potęgę inżynieryjną stajni Mercedes-AMG (największe triumfy w erze Lewisa Hamiltona).

Presja włoskiej prasy na kierownictwie ekipy tradycyjnie była potężna i często prowadziła do pośpiesznych zmian na najwyższych szczeblach zarządczych.

Jednak niezrównana pasja kibiców (słynni Tifosi co roku do granic możliwości wypełniający trybuny na szybkim torze Autodromo Nazionale di Monza i dziesiątkach innych obiektów) oraz ogromne zaplecze techniczne potężnego Maranello nigdy nie pozwalają Ferrari na to, by na długo zniknąć z samej czołówki stawki.

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Współczesny, długofalowy projekt sportowy w dużej mierze opierał się na rozwijaniu niezwykłego talentu wychowanka ich własnej, wewnętrznej akademii, Charlesa Leclerca, który zachwyca niesamowitym tempem kwalifikacyjnym na pojedynczym okrążeniu i ogromnym sercem do bezpośredniej walki koło w koło. Ten ostatni aspekt po Grand Prix Włoch 2026 nie będzie jednak wspominany dobrze, bo przez taką walkę Leclerc popsuł wyścig swojemu partnerowi zespołowemu, siedmiokrotnemu mistrzowi świata, Lewisowi Hamiltonowi.

Niestety mimo posiadaniu dobrych, konkurencyjnych bolidów, oraz świetnych kierowców, Ferrari cały czas boryka się z własną startegią, która niejednokrotnie pozbawiła ich zawodników podiów, a nawet zwycięstw.

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