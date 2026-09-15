Fot. materiały prasowe

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie życie bez dostępu do sieci. Przyjrzyjmy się, jak szybko współczesny użytkownik zużywa internet mobilny, czy popularne kilka lat temu pakiety 10-20 GB jakkolwiek wystarczają przy współczesnym streamingu i jak nadążyć za rosnącymi wymaganiami.

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Do niedawna pakiety 15- lub 20-gigabajtowe były uznawane za wystarczające, duże i gwarantujące bezpieczny próg wykorzystania danych w codziennych aktywnościach. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach znacząco wzrosła jakość wideo oraz liczba aplikacji działających w tle i na bieżąco wysyłających i odbierających dane z sieci.

Zmienił się też sposób używania telefonu. Obecnie narzędzie to często stoi na równi z komputerem stacjonarnym lub laptopem. Czas, który spędzamy, korzystając ze smartfona do rozrywki i pracy, znacząco się wydłużył. W wielu sytuacjach oznacza to również wzrost zużycia danych mobilnych – biorąc pod uwagę wygodę i powszechny zasięg sieci telekomunikacyjnych, korzystanie z 4G i 5G przychodzi nam łatwo i niezauważenie.

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Przy tym wszystkim nasz pakiet danych niekoniecznie musi jednak odpowiadać obecnemu zużyciu. Sprawdźmy, ile danych tak naprawdę wykorzystujemy i na jak duży pakiet warto postawić, tak by móc liczyć na to, że nie zawiedzie nas w najmniej odpowiednim momencie.

Ile GB zużywa godzina oglądania wideo?

To, ile GB danych pochłonie godzina oglądania wideo, zależy przede wszystkim od jakości, w której odtwarzamy treści. Największym obciążeniem dla pakietu jest oglądanie treści w pełnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, przy wysokiej jakości dźwięku.

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Jednocześnie liczba zużywanych GB różni się w zależności od platformy. Streaming wideo na HBO Max, Amazon Prime czy Disney+ będzie zużywał nieco więcej danych niż standardowe filmy na YouTube. Szacunkowo wygląda to tak:

Platforma: Rozdzielczość: Średnie zużycie danych na godzinę: HBO Max / Amazon Prime / Disney+ SD (480p) 0,5 – 0,7 GB HBO Max / Amazon Prime / Disney+ HD (720p) 0,8 – 1,5 GB HBO Max / Amazon Prime / Disney+ Full HD (1080p) 2,5 – 4,0 GB HBO Max / Amazon Prime / Disney+ 4K (2160p) 6,5 – 10,0 GB YouTube SD (480p) 0,3 – 0,7 GB YouTube HD (720p) 0,8 – 1,2 GB YouTube Full HD (1080p) 1,5 – 2,5 GB YouTube 4K (2160p) 4,5 – 15,0* GB

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*YouTube potrafi zużyć nawet do 15 GB danych na godzinę, ale w przypadku dość specyficznych treści, mowa tu głównie o filmach w 4K, które mają powyżej standardowych 30 klatek na sekundę. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim korzystania z internetu mobilnego w ramach tzw. tetheringu i odtwarzania filmu na laptopie lub telewizorze.

Tu najlepiej widać problem obecnych pakietów internetowych. Standardowe 10 GB wystarczy zaledwie na około 10 godzin streamingu YouTube w rozdzielczości HD i około 9 godzin streamingu na popularnych platformach wideo w takiej samej jakości. W praktyce oznacza to, że taki pakiet w skali miesiąca pozwoli na obejrzenie jednego sezonu serialu, i to nawet nie w domyślnej rozdzielczości Full HD, lecz mniejszej.

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Fot. materiały prasowe

Jaki pakiet danych wystarczy do pracy zdalnej?

W przypadku pracy zdalnej sytuacja wygląda nieco inaczej. Tu zużycie danych może być niezwykle zróżnicowane – wszystko zależy od typu pracy i wykonywanych zadań. Przeanalizujmy przykładowe obowiązki i to, ile danych wykorzystują:

Zadanie: Potencjalne zużycie danych na godzinę: Research / przeglądanie stron 0,1 – 0,3 GB Rozmowa głosowa 0,01 – 0,05 GB Wideorozmowa w HD (Teams/Zoom/Meet) 0,5 – 1,5 GB Obsługa pulpitu zdalnego 0,2 – 0,5 GB Udostępnianie prezentacji online 0,8 – 1,5 GB

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Działania na dużych plikach, np. w przypadku pracy kreatywnej, mogą błyskawicznie pochłonąć cały pakiet – tam standardowe pliki potrafią ważyć nawet 50 GB. Choć jak widać, nawet podstawowe zadania mogą znacząco zwiększyć dzienne zużycie danych. Wystarczy kilka wideorozmów ze współpracownikami, a przeciętne pakiety mogą okazać się niewystarczające już po tygodniu.

Fot. materiały prasowe

Ile danych zużywa codzienna rozrywka?

Usługi chmurowe obejmują również gaming. Szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych. Bardzo często pakiet internetowy zużywamy też w trakcie aktywności w tle – np. podczas streamingu ulubionej muzyki do pracy lub podczas przerw, gdy sięgamy po smartfona w celu przejrzenia mediów społecznościowych. Nawet takie aktywności potrafią zużyć stosunkowo sporo danych:

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Aktywność: Potencjalne zużycie danych na godzinę: Streaming muzyki 0,05 – 0,15 GB Wideo typu Shorts 0,7 – 1,2 GB Przeglądanie zdjęć 0,1 – 1,0 GB Gaming w chmurze 3,0 – 5,0 GB

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Jaki pakiet internetu mobilnego wybrać w 2026 roku?

Jak widać, zużycie danych potężnie wzrosło w ostatnim czasie, a pakiety 10-20 GB wypadają bardzo blado przy obecnym wykorzystaniu danych. Jest też dobra informacja – operatorzy doskonale zdają sobie sprawę z potrzeb swoich klientów i poszerzają swoje pakiety, tak by sprostać nowym oczekiwaniom.

Jednym z najciekawszych pakietów dostępnych na rynku jest Abonament M od Plusha, który oferuje aż 200 GB za 50 złotych miesięcznie po rabatach*. Sieć idzie nawet o krok dalej, bo dla lojalnych klientów, którzy będą korzystać z oferty przez 6 miesięcy, przewiduje rozszerzenie pakietu do aż 400 GB w tej samej cenie. A w przypadku zakupu dwóch i więcej abonamentów M możliwe jest otrzymanie rabatu - podzieleniu abonamentu na pół - na każdy z nich.

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W praktyce możliwe jest więc nabycie abonamentu z pakietem aż 200 GB w cenie 25 złotych miesięcznie na osobę**. To podobna kwota do standardowych abonamentów, a pojemność pakietu danych jest nawet dziesięciokrotnie wyższa.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku im więcej, tym lepiej – nasze zużycie danych potrafi bardzo mocno różnić się w zależności od danego miesiąca. Natomiast nagłe wyczerpanie się pakietu może znacząco utrudnić realizację obowiązków, ale też uniemożliwić dostęp do codziennej rozrywki. Stały duży pakiet pozwala uniknąć dodatkowych opłat i tzw. lejka, kiedy domyślny limit danych zostanie przekroczony.

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Fot. materiały prasowe

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