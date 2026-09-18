Warszawiacy wściekli na zmiany na S8. Zapytałem o to GDDKiA, ale jej odpowiedź ich nie ucieszy Fot. Facebook.com / Białołęka Platforma Sąsiedzka

Na S8 w Warszawie między węzłami Powązkowska i Marki drogowcy wprowadzili szereg zmian. Jedna z nich, związana z wjazdem z ulicy Modlińskiej na most Grota-Roweckiego spowodowała gigantyczne, kilometrowe korki i wywołała furię mieszkańców. Zapytałem więc GDDKiA, na jakiej podstawie zdecydowano zmienić organizację ruchu w tym miejscu. W czwartek (17.09) otrzymałem odpowiedź...

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Dwa tygodnie temu pisałem u nas o tym, że szykuje się wielka rewolucja na S8, która miała ułatwić życie tysiącom warszawiaków. Podejrzewałem, że z jedną zmianą: wjazdem z ulicy Modlińskiej na most Grota-Roweckiego mogą być kłopoty. I nie pomyliłem się.

Warszawa w tym miejscu dosłownie stanęła w miejscu, a mieszkańcy wcale nie przebierają w słowach, oceniając nową organizację ruchu.

"Panie redaktorze, zapraszam na Modlińską"

Moja skrzynka odbiorcza dosłownie zapłonęła. Zamiast ulgi, zmiana organizacji ruchu zafundowała kierowcom i pasażerom transportu miejskiego drogową apokalipsę. Dostałem od jednego z czytelników wiadomość, która w zasadzie punktuje wszystko to, co poszło nie tak.

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"Zobaczyć można to na żywo lub w internecie, który zapłonął po dewastacji organizacji ruchu na Modlińskiej, i paraliżu komunikacyjnym dotykającym nie tylko 'samochodziarzy', ale też transport miejski. Ewentualnie można przejrzeć komentarze i posty rozgoryczonych ludzi, którym ta 'dobra' zmiana wydłużyła przejazd do metra Marymont z 10 do 25 minut i spowodowała korki na S8 oraz Modlińskiej na 1,5-2 km od wjazdu, totalnie rozwalając ruch drogowy, ale też i dochodzących do niej innych ulic jak np. Płochocińska".

I wiecie co? Trudno nie przyznać mu racji. Mieszkańcy Białołęki, Żerania i okolicznych osiedli są po prostu wściekli. Publikują w sieci zdjęcia, wstawiają komentarze i proszą o pomoc lokalnych radnych.

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Paraliż komunikacyjny to mało powiedziane. Ci, którzy myśleli, że przesiadka do autobusu uratuje im poranek, srogo się zawiedli. Zamiast płynnego włączenia się do ruchu w stronę Żoliborza, mamy tu gigantyczny, pełzający w żółwim tempie sznur aut i autobusów, który utyka na wąskim gardle przed wjazdem na most Grota-Roweckiego, bo teraz schodzą się tam trzy pasy, które wpadają w jeden. No to murowany przepis na katastrofę.

Zadałem pytania GDDKiA

Widząc, co się dzieje, postanowiłem od razu uderzyć do źródła. Zwróciłem się do Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Moje pytania były proste, konkretne i wynikały z tego, co piszecie w sieci: na jakiej podstawie wprowadzono te drastyczne zmiany i najważniejsze – czy to tylko chybiony eksperyment, czy ten koszmar zostanie z nami na stałe?

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Odpowiedź, którą otrzymałem, raczej nie jest tą, na którą czekaliście, tkwiąc w 40-minutowym korku. Zacytuję wam ją w całości, dosłownie tak, jak dostałem ją z biura prasowego. Oceńcie to sami.

"Zmianę oznakowania na drodze ekspresowej S8 w Warszawie wprowadzamy na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. W 2025 roku był przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych. Wykonany pomiar był realizowany zgodnie z założeniami i kalendarzem pomiaru GPR 2025. Pierwszy pomiar został wykonany już w styczniu 2025 roku.

Po wykonanych pomiarach zarządca drogi szczegółowo weryfikował pomiary z podziałem na godziny oraz strukturę rodzajową pojazdów. Realizowane pomiary GPR 2025 oraz analiza zdarzeń drogowych i utrudnień, które są obserwowane każdego dnia stanowiły podstawę m.in. do zdecydowania o wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Konotopa a węzłem Marki.

Dla potrzeb przejazdu służb ratowniczych kierowcy zobowiązani są utworzyć korytarz życia. Poprawa czasu przejazdu wzdłuż drogi S8 powinna usprawnić również poruszanie się komunikacji zbiorowej, która w większej ilości porusza się jezdnią zbierajaco-rozprowadzajacą, czyli równoległą do ciąg głównego".

Papier przyjmie wszystko, a na ulicy dramat. Kto ma rację?

Przełóżmy to teraz z urzędniczego na nasze. Słowo-klucz w odpowiedzi GDDKiA to "stała organizacja ruchu". To oznacza, że drogowcy wcale nie traktują tego jako czasowych testów, z których po tygodniu można się rakiem wycofać.

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To efekt szerokich analiz i pomiarów GPR 2025. Wszystko świetnie wygląda w excelowych tabelkach i na projektowych planach leżących na biurkach. Bezpieczeństwo, korytarz życia na trasie S8 w Warszawie, płynność ciągu głównego. No pod tymi hasłami nikt o zdrowych zmysłach nie odważy się podpisać w negatywnym tonie.

Ale tu dochodzimy do absurdalnego wręcz paradoksu. Drogowcy twierdzą, że zmiany powinny usprawnić komunikację zbiorową na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej. Tymczasem z relacji ludzi (i czasu przejazdu) wynika coś zupełnie odwrotnego.

Zablokowany wjazd od strony Białołęki powoduje, że zanim te autobusy w ogóle dostaną się na rzekomo płynniejszą część Trasy Toruńskiej, muszą odstać swoje w iście apokaliptycznym korku wylewającym się na okoliczne skrzyżowania.

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Po raz kolejny widać gigantyczny rozdźwięk między tym, co pokazują algorytmy i symulacje w urzędach, a tym, z czym codziennie o 7:30 rano mierzy się zwykły Kowalski.

Zwężenie wjazdu z ulicy Modlińskiej z pewnością uspokoiło ruch w jednym miejscu, ale spowodowało problem w innym miejscu. Słabe są te rozwiązania, które jednym dogadzają, ale kosztem innych.

Zatem, czy "koniec koszmaru", o którym pisałem dwa tygodnie temu, faktycznie nadszedł? Dla tranzytu przelatującego środkiem Warszawy być może coś tam zmieniło, ale mocno subiektywnie patrząc, to korki jak były, tak nadal są.

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Ale dla mieszkańców Żerania i nadwiślanej części Białołęki ten koszmar dopiero się zaczął i, sądząc po stanowczej odpowiedzi drogowców, zostanie z nimi na dłużej.