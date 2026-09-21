Jaguar uderzył w bariery na S7. Kierującą miała być córka Andrzeja Dudy Fot. Andrzej Duda / YouTube

Za kierownicą Jaguara, który w niedzielny wieczór uderzył w bariery energochłonne na S7 pod Kielcami, miała siedzieć Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Tak nieoficjalnie ustalił lokalny portal. Kobieta trafiła do szpitala.

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Do samego zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września, tuż po godzinie 21 na świętokrzyskim odcinku drogi ekspresowej S7 w miejscowości Szewce. Jako pierwszy napisał o nim lokalny portal Echo Dnia, wskazując, że za kierownicą auta miała siedzieć Kinga Duda.

Wypadek na S7 pod Kielcami. Nieoficjalnie: kierowała Kinga Duda

"Na miejscu ustalono, że 30-letnia kobieta kierująca Jaguarem straciła panowanie nad autem i uderzyła w bariery energochłonne. Jak ustaliło Echo Dnia samochodem kierowała córka byłego prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Kobieta była trzeźwa" – napisało Echo Dnia.

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Zgłoszenie o zdarzeniu w Szewcach wpłynęło do służb około godziny 21.20. Policja potwierdziła sam fakt wypadku i to, że kierująca była trzeźwa, nie odniosła się jednak do personaliów kobiety za kierownicą.

– Sytuacja skończyła się wizytą w szpitalu, ale nie było zagrożenia życia – przekazał podkomisarz Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, cytowany przez TVN24.

Nieznane są na razie okoliczności, w jakich kierująca straciła panowanie nad autem, ani charakter jej obrażeń. Nie wiadomo też, czy w aucie podróżowała sama. Sam Andrzej Duda na razie nie odniósł się w mediach do doniesień o wypadku córki, milczy też jego najbliższe otoczenie. Nie wiadomo, czy i kiedy któraś z tych stron zdecyduje się skomentować sprawę.

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Kinga Duda z dala od mediów

Kinga Duda od lat rzadko pojawia się w mediach, więc co jakiś czas ktoś dopytuje, co u niej właściwie słychać. Jednym z jej ostatnich głośniejszych publicznych wystąpień był wieczór wyborczy ojca w 2020 roku, gdy po ogłoszeniu sondażowych wyników mówiła, że nikt nie powinien być obiektem nienawiści.

Jej medialna nieobecność od tamtej pory regularnie wraca jako temat, czego przykładem jest tekst sprzed kilku lat o tym, co dzieje się z Kingą Dudą, gdy mówiło się o jej rozstaniu i pracy w kancelarii.

Znacznie częściej w mediach bywa jej ojciec. Po zakończeniu prezydentury w 2025 roku Andrzej Duda dołączył do fintechu ZEN.com, co odbiło się dużo szerszym echem niż cokolwiek związanego z jego córką.

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