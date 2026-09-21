Nowa ramówka CANAL+ to nie tylko powroty Fot. CANAL+

"NIE DLA CIEBIE. DLA MNIE" to hasło nowej kampanii CANAL+, które całkiem nieźle opisuje ofertę programową na sezon 2026/2027. Nie ma tu próby stworzenia jednej uniwersalnej ramówki, która spodoba się wszystkim. Są za to mroczne kryminały, komedie dla wielbicieli krindżowego humoru, reality show, sport, kino, koncerty i formaty, których trudno szukać gdzie indziej. Innymi słowy: jeśli coś nie jest dla ciebie, być może będzie idealne dla kogoś innego. A może odwrotnie.

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Na początek coś dla tych, którzy lubią, gdy w biurze dzieje się zdecydowanie więcej, niż powinno. "The Office PL" powróci z szóstym sezonem, a Kropliczanka po raz kolejny stanie się miejscem absurdów, niezręczności i chaosu. Tym razem do siedleckiego biura wkroczy Robert (Michał Sikorski), ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko włączy się w walkę o władzę. Nowe odcinki zadebiutują w listopadzie.

To niejedyny wielki serialowy powrót w nowej ramówce CANAL+. "ESKAPADA XD", czyli kontynuacja "Emigracji XD" i "Edukacji XD", ponownie połączy Tomasza Włosoka i Michała Balickiego. W nowym sezonie, który zadebiutuje wiosną 2027 roku, Malcolm i Stomil jako profesjonalni audytorzy zagraniczni ruszą w podróże bez żadnych granic. Spotkają też starych znajomych, jak (jednak żywego) Pana Ządkowskiego i miłośnika kolejnictwa, Romana Recydywistę.

Grzegorz Krychowiak razy dwa i kobiety za kratami

Jeśli jednak krindż i pracowe przypały to nie wasza bajka, mogą skusić was "Wilkołaki". Nowy reality show wykorzystuje zasady popularnej gry planszowej. Jedenastu uczestników zamieszka w jednej wiosce, ale trzech z nich będzie tytułowymi wilkołakami. Reszta musi odkryć, kto jest intruzem, zanim sama padnie jego ofiarą. Będą więc sojusze, dedukcja, knucie i masa podejrzeń. Program poprowadzi Grzegorz Krychowiak, a premiera została zaplanowana na styczeń 2027 roku.

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Krychowiak pojawi się zresztą w CANAL+ jeszcze raz. W "Drugiej połowie" były piłkarz sprawdzi, czym może się zająć po zakończeniu sportowej kariery. W każdym odcinku, razem z ekspertami i gośćmi, będzie próbował swoich sił w zupełnie różnych dziedzinach. Niektóre wyzwania będą wymagające, inne abstrakcyjne, ale cel pozostanie jeden: znaleźć nową zajawkę na drugą połowę życia. Będzie nawet rap.

Na widzów spragnionych mocniejszych eksperymentów czeka "Eksperyment: Odsiadka 2", która znowu zabierze celebrytów za kraty. Tym razem w niełatwych realiach aresztu w Bartoszycach odnajdą się znane kobiety: Urszula Dudziak, Roksana Węgiel-Mglej, Julia von Steinhoff, Marta Linkiewicz, Katarzyna Paciorek (Kasix) i Danuta Martyniuk. Premiera została zaplanowana na październik.

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Fot. Kadr z "The Office PL"

CANAL+ to również sport, a emocji nie zabraknie

Jeśli jesteście żądni emocji, trudno pominąć sport, którego w CANAL+ zdecydowanie nie zabraknie. W sezonie 2026/2027 widzowie mogą śledzić PKO Bank Polski Ekstraklasę, Premier League, LaLigę EA Sports i oczywiście Ligę Mistrzów UEFA. Ale nie samą piłką nożną kibic żyje. Nie zabraknie WTA Tour, KSW, żużlowej PGE Ekstraligi i najważniejszych turniejów darta.

Fani sportów walki mogą już zaznaczyć w kalendarzu 19 grudnia, kiedy podczas XTB KSW 124 w Gliwicach Paweł Pawlak zmierzy się z Piotrem Kuberskim w walce unifikacyjnej o mistrzostwo kategorii średniej. Sport będzie można oglądać także za kulisami. CANAL+ przygotowuje serial dokumentalny o Wiśle Kraków, który pokaże pierwszy sezon "Białej Gwiazdy" po powrocie do Ekstraklasy.

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"Ekipa produkcyjna od początku rozgrywek towarzyszy drużynie, sztabowi szkoleniowemu i osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie klubu. Zdjęcia będą realizowane przez cały sezon, aż do jego decydującej fazy. W serialu znajdą się niepublikowane wcześniej materiały, zakulisowe rozmowy, przygotowania do spotkań, odprawy, treningi oraz wydarzenia z szatni" – zapowiada CANAL+ dokument w reżyserii Macieja Klimka ("Widzew. Razem Tworzymy Siłę").

Jest też coś dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby komentować mecze. "Hit the Mic. Zostań komentatorem!" to sześcioodcinkowy talent show dla osób, które chcą spróbować swoich sił przy sportowym mikrofonie. Do castingu zgłosiło się ponad tysiąc osób, a zwycięzca otrzyma kontrakt z CANAL+ i szansę na rozpoczęcie kariery komentatora. W finale uczestnicy muszą zmierzyć się z pozornie prostym zadaniem: skomentować mecz na żywo. Program już trwa, kolejne odcinki co tydzień.

Fani kryminałów, łączcie się

Wolicie mroczne klimaty? "Gon" może szybko trafić na waszą listę. Nowy serial kryminalny opowie o cierpiącym na bezsenność komisarzu i seryjnym mordercy, których łączy niebezpieczna gra. Im dalej posuwa się śledztwo, tym bardziej zaciera się granica między łowcą a zwierzyną. W obsadzie znaleźli się m.in. Marcin Sztabiński, Eliza Rycembel, Jędrzej Hycnar, Piotr Stramowski, Cezary Pazura i Magdalena Popławska. Premiera jest zaplanowana na grudzień.

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Na fanów tajemnic czeka również "Mille". Michalina Łabacz wciela się w dziennikarkę Martę, która trafia do odciętego od świata Milewa. Kiedy nieoczekiwanie umiera miejscowa nauczycielka, bohaterka postanawia dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w miasteczku. Szybko przekonuje się, że ciąży nad nim klątwa: w Milewie może żyć tylko tysiąc osób. Kiedy pojawia się ktoś nowy, ktoś inny musi umrzeć. Premiera została zaplanowana na luty 2027 roku.

To tylko najbliższe premiery, ale są również zapowiedzi. Wśród produkcji, które CANAL+ już ogłosił, ale na które trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, znalazł się trzeci sezon cenionego serialu kryminalnego "Klangor", w którym ponownie zobaczymy Arkadiusza Jakubika. Będzie też "Prosta sprawa" z drugim sezonem, w którym Mateusz Damięcki po raz kolejny zagra twardego Bezimiennego. W obsadzie akcyjniaka pojawi się m.in. Daniel Olbrychski, a premiera została zaplanowana na jesień 2027 roku.

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Fot. Kadr z serialu "Gon"

Na prawdziwą bombę zapowiada się jednak "Schronisko" – ekranizacja bestsellerowej powieści Sławomira Gortycha, która przenosi widzów w malownicze, ale pełne tajemnic Karkonosze. Górski krajobraz stanie się tłem dla mrocznej historii pełnej tajemnic i sekretów z przeszłości. To zapowiedź, która nie tylko zachwyci czytelników, ale również fanów polskich kryminałów z krwi i kości.

A to jeszcze nie wszystko. W nowym sezonie CANAL+ pojawią się także głośne filmowe premiery, m.in. "Królestwo", "Norymberga", polski kandydat do Oscara "Ojczyzna", "The Brutalist", "Iluzja 3" i "Nosferatu". Do tego dochodzą koncerty Pezeta, Kaśki Sochackiej, Rolling Stonesów, Eltona Johna i Imagine Dragons.

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Jedni włączą "The Office PL", inni Ekstraklasę, a jeszcze inni "Eksperyment: Odsiadka 2" i "Mille". I chyba właśnie o to chodzi w haśle "NIE DLA CIEBIE. DLA MNIE" – znajdzie się coś dla każdego, niezależnie od tego, co najbardziej lubimy oglądać.