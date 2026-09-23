"Diabeł wcielony" to jedna z najlepszych ról w karierze Roberta Pattinsona. O czym jest? Fot. materiał prasowy / Netflix

W bibliotece Netflixa chowa się południowogotycki dramat z Robertem Pattinsonem, który wciąga bez reszty. Adaptacja książki Donalda Raya Pollocka ma niepodrabialną atmosferę i świetne aktorstwo, a także w mrożący sposób traktuje o traumie wielopokoleniowej oraz wierze. Aktor, który dawno temu zerwał z łatką wampira ze "Zmierzchu", potrafi grać naprawdę śliskie postacie.

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Po występach w "Mickey 17" Bong Joon-ho i "Odysei" Christophera Nolana widzowie zobaczą Roberta Pattinsona w roli prawdziwego dziennikarza, Chrisa Hansena, który w ramach programu "To Catch a Predator" NBC razem z organizacją Perverted-Justice i organami ścigania przeprowadza zasadzkę na osoby podejrzewane o próby wykorzystania nieletnich. "Primetime" Lance'a Oppenheima może być przełomem w prężnie rozwijającej się karierze brytyjskiego aktora. Jeszcze dekadę temu wiele osób śmiałoby się na samą myśl, że błyszczący Edward Cullen z sagi "Zmierzch" miałby stać się jednym z najbardziej obiecujących gwiazdorów Fabryki Snów.

Robert Pattinson ma już na koncie sporo ekscentrycznych i niełatwych do zagrania kreacji, czego przykładem są choćby: "Good Time" Benny'ego i Josha Safdie, "Lighthouse" Roberta Eggersa oraz "Król" Davida Michôda. Do jego najwyżej ocenianych występów zalicza się jeszcze jeden tytuł. Wystarczy włączyć Netflixa.

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"Diabeł wcielony" to jedna z najlepszych ról Roberta Pattinsona. Południowy gotyk czyni z niego potwora

"Diabeł wcielony" Antonio Camposa ("Schody") przenosi na ekran powieść autorstwa Donalda Raya Pollocka o moralnym upadku, złu czającym się w każdym człowieku i wierze, która zawodzi. Fabułę dramatu kryminalnego zanurzono w konwencji południowego gotyku (nurtu artystycznego zakorzenionego w kulturze amerykańskiego Południa i słynącego z bukietu ekscentrycznych postaci oraz sięgania po tematy tabu). Akcja rozłożona została na dwa pokolenia. Wszystko zaczyna się, gdy Willard Russell wraca z II wojny światowej, która pokazała mu, do jakich okrucieństw zdolni są ludzie.

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Po powrocie z Wysp Salomona weteran poznaje miłość swojego życia i osiedla się w Knockemstiff w stanie Ohio. Żona Willarda umiera na raka, a jego modlitwy nie są w stanie przywrócić jej życia. Zdesperowany postanawia podążyć za nią, osieracając jedynego syna, Arvina, którego ostatecznie przygarnia babcia. Chłopiec dorasta w Coal Creek razem z przyrodnią siostrą Lenorą, która też straciła rodziców w bardzo młodym wieku. Arvin w nic już nie wierzy, za to Lenora idzie w ślady pobożnej matki, stając się łatwym celem dla samozwańczych proroków.

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Obsadę filmu z 2020 roku poprowadzili przede wszystkim Bill Skarsgård ("To"), Tom Holland ("Spider-Man: Całkiem nowy dzień") i Eliza Scanlen ("Młode kobietki"). Robertowi Pattinsonowi powierzono postać zepsutego do szpiku kości kaznodziei, Prestona Teagardina. Na potrzeby tej roli przyjął wysoki ton i charakterystyczny dla mieszkańców Tennessee akcent. Wiarygodność jego akcentu była podawana w wątpliwość przez część widowni. Nie da się jednak ukryć, że dziwna barwa głosu sprawiła, że w kamerze antagonista wydawał się jeszcze mniej ludzki.

W składzie aktorskim "Diabła wcielonego" znaleźli się również: Haley Bennett ("Niedosyt"), Harry Melling ("Pillion"), Mia Wasikowska ("Stoker"), Riley Keough ("Daisy Jones & The Six"), Jason Clarke ("Wróg numer jeden"), Sebastian Stan ("Wybraniec") i Kristin Griffith ("Daleka droga do domu").

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