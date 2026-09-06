"Droga" z Viggo Mortensenem to jednej z najlepszych filmów o końcu świata. Gdzie go obejrzeć? Fot. materiał prasowy

"Droga" w reżyserii Johna Hillcoata zrodziła się z umysłu tego samego pisarza, co "To nie jest kraj dla starych ludzi" braci Coenów. Zapomnijcie o neo-westernowym thrillerze. Postapokaliptyczny film z Viggo Mortensenem, który znajdziecie w streamingu, przeraża swoją bezkompromisowością.

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Po niezbyt udanej premierze "Gwiazdozbioru Psa" Ridleya Scotta ("Obcy – ósmy pasażer Nostromo") miłośnicy kina postapokaliptycznego powinni pochylić się nad starszymi tytułami z tego gatunku (filmami o końcu świata), które znakomicie działają na wyobraźnię widzów, oferując im przeszywające spojrzenie na świat po zagładzie. W 2009 roku australijski reżyser John Hillcoat, który nakręcił "Gangstera", stanął za kamerą adaptacji powieści Cormaca McCarthy'ego. "Droga" zabiera w podróż po najciemniejszych zakamarkach człowieczeństwa.

"Droga" z Viggo Mortensenem to postapokaliptyczny film, który trzeba zobaczyć na własne oczy

Większość życia na Ziemi została unicestwiona. Jałowy krajobraz, przywodzący na myśl pustkowie z książki "Ja, która nie poznałam mężczyzn" Jacqueline Harpman, staje się domem dla ojca i syna, którzy przemierzają spopielone tereny w poszukiwaniu niezanieczyszczonej wody i jedzenia, a także ubrań na zmianę oraz lepszych warunków bytowania. Obaj unikają grasujących w ich okolicy kanibali i obiecują sobie, że nigdy nie zejdą na złą drogę.

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"Droga" ma surową, naturalistyczną estetykę, która w połączeniu z ciężką, choć adekwatną do oryginału narracją czyni z filmu przejmujący obraz o przetrwaniu, moralności i upadku więzi międzyludzkich. Adaptacja bezwzględnej prozy McCarthy'ego pozostawia publiczność z pytaniami o kondycję człowieka i granice jego wytrzymałości (filmy i seriale postapo są zaskakująco realne).

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Produkcja sprzed 17 lat opiera się przede wszystkim na emocjonalnej dynamice między Viggo Mortensenem (Aragorn z trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona) a Kodim Smitem-McPhee (gwiazdorem "Psich pazurów" Jane Campion). W obsadzie wymieniono również m.in. Charlize Theron ("Mad Max: Na drodze gniewu"), Roberta Duvalla ("Na południe od Brazos") i Guya Pearce'a ("Brutalista"). Scenariusz do filmu napisał Joe Penhall ("Głosy").

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W agregatorze Rotten Tomatoes "Droga" otrzymała odznakę "świeżego pomidora", zdobywając 74 proc. pozytywnych recenzji (średnia na podstawie 216 artykułów krytyków filmowych). "Jedna z najbardziej przerażających i efektownych wizji końca świata, jakie kiedykolwiek ukazano na ekranie. I poruszające studium rodzicielstwa" – napisał Dan Jolin na łamach brytyjskiego magazynu "Empire".

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"Podróż ojca i syna przez opustoszałą Amerykę traci nieco na sile, ponieważ pomija bardzo szokujące aspekty książki. [...] 'Droga' na ekranie – tak jak na papierze – wciąga i przeraża, ponieważ jest tak zdumiewająco realistyczna" – czytamy w tekście Petera Bradshawa dla brytyjskiego dziennika "The Guardian".

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