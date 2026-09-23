Fot. Magnific

Rynek nieruchomości stopniowo się stabilizuje, ale Polacy nadal ostrożnie oceniają swoją sytuację mieszkaniową. Co ciekawe, znacznie lepiej postrzegamy rynek najmu z perspektywy właściciela niż osoby szukającej mieszkania. Najnowsze badanie „To my. Polacy o nieruchomościach” pokazuje, że niemal połowa respondentów uważa, że obecnie jest dobry moment, aby wynajmować posiadaną nieruchomość.

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W III kwartale 2026 roku, jak wynika z badania, tylko 23 proc. Polaków uznało, że jest dobry moment na zakup nieruchomości. To o 12 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie 38 proc. badanych pozytywnie ocenia warunki do sprzedaży nieruchomości. Jeszcze wyraźniejsza różnica pojawia się na rynku najmu. Tylko 24 proc. respondentów uważa, że obecnie jest dobry czas na wynajęcie mieszkania lub domu od kogoś. W przypadku właścicieli nieruchomości proporcje są niemal odwrotne: 49 proc. badanych uważa, że to dobry moment, aby wynajmować posiadaną nieruchomość.

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Fot. materiały prasowe

Właściciele mieszkań patrzą na rynek najmu bardziej optymistycznie

Osoba poszukująca mieszkania na wynajem przede wszystkim mierzy się z wysokością czynszu, kaucją i dodatkowymi kosztami utrzymania. Właściciel patrzy natomiast na nieruchomość jako źródło regularnego dochodu oraz sposób wykorzystania posiadanego kapitału.

Wyniki badania wskazują, że rynek najmu nadal daje właścicielom stosunkowo dobre możliwości. Nie oznacza to jednak, że najem jest obecnie łatwo dostępny dla wszystkich. Wysokie ceny nieruchomości pozostają jednym z podstawowych problemów wskazywanych przez Polaków. Od początku realizacji badania, czyli od początku 2025 roku, ponad 8 na 10 respondentów niezmiennie określa ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie.

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Fot. materiały prasowe

Wysokie ceny zakupu mogą jednocześnie wzmacniać znaczenie rynku najmu. Dla części gospodarstw domowych zakup mieszkania pozostaje poza zasięgiem finansowym, dlatego wynajem jest rozwiązaniem pozwalającym zaspokoić potrzeby mieszkaniowe bez konieczności zgromadzenia dużego wkładu własnego i zaciągania wieloletniego kredytu.

Wynajem mieszkania może odpowiadać na zmieniające się potrzeby

Ocena rynku najmu nie powinna być jednak sprowadzana wyłącznie do relacji pomiędzy wysokością czynszu a ceną zakupu mieszkania. Istotne znaczenie ma również to, czy dostępna nieruchomość odpowiada potrzebom mieszkańców.

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Z badania wynika, że tylko 34 proc. ankietowanych uważa, że ich obecny dom lub mieszkanie zdecydowanie odpowiada ich potrzebom. Kolejne 52 proc. twierdzi, że miejsce zamieszkania spełnia oczekiwania, ale tylko częściowo. Oznacza to, że zdecydowana większość badanych dostrzega w swoich warunkach mieszkaniowych przynajmniej pewne niedopasowanie.

Fot. materiały prasowe

Aż 4 na 10 Polaków przyznaje, że ich obecne mieszkanie lub dom kilka lat temu odpowiadały potrzebom, ale dziś już nie w pełni. Zmienia się bowiem sytuacja rodzinna, sposób pracy i styl życia. Pojawienie się dzieci, praca zdalna, potrzeba dodatkowego miejsca do przechowywania czy chęć posiadania osobnego pokoju mogą sprawić, że nieruchomość, która wcześniej była wystarczająca, po kilku latach staje się zbyt mała.

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To ważna wskazówka również dla właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. Popyt na konkretne lokale może wynikać nie tylko z ceny, ale również z ich funkcjonalności.

Największym problemem jest przestrzeń

Jednym z najważniejszych wniosków badania jest znaczenie metrażu. Co trzecia osoba mieszkająca w mieszkaniu przyznaje, że ma w nim po prostu za mało miejsca. W przypadku mieszkańców domów podobny problem wskazuje 18 proc. badanych.

Najczęściej brakuje przestrzeni do przechowywania oraz dodatkowego pokoju. Po 20 proc. respondentów wskazuje właśnie te potrzeby. 17 proc. chciałoby mieć większą lub dodatkową łazienkę, a 16 proc. większą kuchnię.

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Problem niewystarczającej powierzchni jest szczególnie widoczny w gospodarstwach domowych z dziećmi. Co trzeci badany mieszkający w mieszkaniu ma trudności z zapewnieniem dzieciom odpowiedniego miejsca do nauki. W przypadku domów takie ograniczenie występuje zdecydowanie rzadziej.

Dostęp do finansowania powoli się poprawia

Na ocenę rynku nieruchomości wpływa również dostępność kredytów. Tutaj widać pewną zmianę na korzyść potencjalnych kupujących. Rok temu 52 proc. badanych uważało, że trudno jest obecnie uzyskać finansowanie zakupu nieruchomości. W III kwartale 2026 roku odsetek ten spadł do 41 proc.

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Nadal jednak jest to znacząca grupa, szczególnie że problem ten często wskazują osoby w wieku 25-44 lata, czyli należące do najbardziej aktywnych uczestników rynku nieruchomości.

Poprawa dostępności finansowania może w przyszłości skłaniać część najemców do rozważenia zakupu własnego mieszkania. Na razie jednak nie widać w badaniu wyraźnego przełożenia tej zmiany na nastroje. Odsetek osób przekonanych, że obecnie jest dobry moment na zakup nieruchomości, pozostaje niski.

Czy warto wynająć mieszkanie?

Wyniki badania sugerują, że Polacy znacznie przychylniej oceniają wynajem nieruchomości z perspektywy właściciela niż najemcy. Jednocześnie dane z badania pokazują, że potrzeby mieszkaniowe Polaków pozostają znaczące. Wiele osób mieszka w lokalach, które nie są już w pełni dopasowane do ich sytuacji życiowej, a dla części gospodarstw problemem jest przede wszystkim brak przestrzeni.

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Rynek nieruchomości w Polsce wchodzi więc w okres większej stabilizacji. Dla właścicieli mieszkań może to oznaczać utrzymujące się zainteresowanie najmem, szczególnie w przypadku lokali dobrze dopasowanych do potrzeb konkretnych grup najemców. Przy podejmowaniu decyzji o wynajmie warto jednak patrzeć nie tylko na ogólną sytuację rynkową, lecz przede wszystkim na ekonomię konkretnej nieruchomości.