Zamknięte ulice w 7 dzielnicach w Warszawie. Utrudnienia mogą potrwać do 1 w nocy Fot. FotoDax / shutterstock

W niedzielę w Warszawie kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W stolicy odbywa się 48. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. Bierze w nim udział 14 tysięcy biegaczy. Trzeba przygotować się na zamknięte ulice w siedmiu dzielnicach nawet do 1 w nocy.

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Utrudnienia w Warszawie będą w Śródmieściu, na Pradze Południe, Pradze Północ, Bemowie, Woli, Bielanach i Żoliborzu. Maraton odbywa się w godz. 9:00-16:00, poniżej zamieszczamy całą trasę, na której pojawią się biegacze.

Trasy biegów: Maraton Warszawski i Warszawska Dycha

START – Świętokrzyska – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Rondo Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Zamoście – Wybrzeże Szczecińskie – Sokola – Zamoyskiego – Targowa – Al. Zieleniecka – Al. Poniatowskiego– Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie – Zatylna – Jagiellońska Starzyńskiego – Most Gdański – Słomińskiego – Pamiętajcie o Ogrodach – Kłopot – Burakowska – Piaskowa – Powązkowska – Tatarska – Ostroroga – Wawrzyszewska – Obozowa – Księcia Janusza – Księcia Boleslawa – Waldorfa – Powązkowska – Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Widawska – Wrocławska – Powstańców Śląskich – Al. Reymonta– Lindego – Marymoncka – Słowackiego – Pl. Wilsona – Mickiewicza– Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Pl. Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – META.

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Zamknięte ulice w 7 dzielnicach w Warszawie. Utrudnienia nawet do 1 w nocy Fot. maratonwarszawski.com

Ponadto w godz. 9:30-11:30 odbywa się bieg Nice To Fit You Warszawska Dycha na trasie: START – Świętokrzyska – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – nawrotka przed skrzyżowaniem z ul. Kinową – Al. Waszyngtona – Al. Poniatowskiego – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Krucza – Bracka – Szpitalna – Pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska – META.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej: autobusy i tramwaje WTP

Warszawski Transport Publiczny informuje, że występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 160, 162, 166, 175, 178, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 220, 249, 409, 500, 503, 507, 517, 518, 521, N11, N12, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N38, N41, N44, N61, N62, N63, N64, N71, N81, N83, N85, N88, N91 oraz tramwajów linii 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33.

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Kiedy ulice zostaną otwarte? Świętokrzyska zamknięta najdłużej