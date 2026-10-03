Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Miał 87 lat Fot. YouTube / Anatoly Kashpirovskiy

Anatolij Kaszpirowski, słynny hipnotyzer i "telewizyjny uzdrowiciel", zmarł w wieku 87 lat. Sławę zdobył w latach 80., prowadząc na antenie radzieckiej telewizji sesje, podczas których miał przywracać zdrowie widzom. Dwa lata temu Rosyjska Akademia Nauk określiła opracowaną przez niego technikę mianem "absolutnej pseudonauki".

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Informację o śmierci Anatolija Kaszpirowskiego potwierdził w sobotę (3 października) rosyjski prezenter telewizyjny Siergiej Małachow. Oficjalna przyczyna jego zgonu nie została ujawniona. Na początku sierpnia tego roku psychoterapeuta skończył 87 lat. Jak podają rosyjskie media, Kaszpirowski trafił na tego miesiąca do moskiewskiej kliniki z powodu powikłań związanych z nowotworem.

– Nie mogę powiedzieć, że chorował długo: jego ciśnienie krwi gwałtownie spadło, został przewieziony karetką do szpitala, gdzie zmarł – powiedział agencji TASS Siergiej Rudich.

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Anatolij Kaszpirowski nie żyje. W Rosji był znanym uzdrowicielem

Anatolij Kaszpirowski pochodził ze wsi Stawnycia w obwodzie chmielnickim, który należał do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wchodzącej w skład Związku Radzieckiego. W 1962 roku ukończył naukę w Winnickim Instytucie Medycznym, po czym przez ponad dwie dekady pracował jako psychiatra w Winnickim Szpitalu Psychiatrycznym. W 1989 roku po raz pierwszy przeprowadził w państwowej telewizji – za pozwoleniem Aleksieja Mitrofanowa, funkcjonariusza Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji – seanse hipnozy.

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Popularnością cieszą się za sprawą "uzdrawiających sesji", podczas których poddawał chętnych hipnozie, a ta miała pozwalać chorym samodzielnie się leczyć. W 2024 roku Rosyjska Akademia Nauk jasno nazwała "wyczyny" Kaszpirowskiego pseudonaukowym wytworem.