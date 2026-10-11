Jesień to czas seriali Fot. Kadr z "Chilling Adventures of Sabrina"

Jesień ma wiele twarzy. Raz chcemy zaszyć się pod kocem i zanurzyć w przytulności, innym razem mamy ochotę na Halloween i sporą dawkę strachu, a czasem – na kryminalną zagadkę. Wybrałam trzy seriale, które idealnie pasują do tych różnych jesiennych klimatów.

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Jesień to idealny moment na klimatyczne seriale. A że niektóre znamy już na pamięć? Nieważne, będzie jeszcze przyjemniej! Gdy robi się coraz zimniej i coraz ciemniej, popkultura nie tylko zrobi nam nastrój, ale też podtrzyma nas przy życiu i ukoi tęsknotę za słońcem. Mogą to być skandynawskie kryminały, jesieniarskie klasyki albo... przytulne seriale o morderstwach (tak, takie istnieją).

3 idealne seriale na jesień. Każdy inny, każdy świetny

Mam dla was trzy zupełnie różne propozycje na jesienny seans. Każda z nich ma kilka sezonów, więc zajmie wam długie, ciemne wieczory, a przy tym każda ma swój niepowtarzalny klimat. Którą jesień wybieracie?

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1. Kochane kłopoty (2000–2007, 2016)

Fot. Kadr z "Kochanych kłopotów"

Jeśli istnieje serial, który można uznać za definicję jesieni, to jest nim "Gilmore Girls". Małe miasteczko Stars Hollow, kolorowe liście, bar Luke'a, swetry i hektolitry kawy tworzą niepodrabialną. Nic dziwnego, że fanki i fani wracają do "Kochanych kłopotów" każdej jesieni (świąteczne odcinki też są cudowne).

Serialowa królowa nostalgii opowiada o Lorelai Gilmore (Lauren Graham) i jej nastoletniej córce Rory (Alexis Bledel). Ich zażyła relacja jest centrum całej historii, ale po drodze dostajemy również romanse, rodzinne konflikty, przyjaźnie, szkolne i zawodowe problemy oraz całe mnóstwo ekscentrycznych mieszkańców Stars Hollow. To serial, których dziś już się nie robi i właśnie dlatego tak dobrze się do niego wraca.

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Jesienny klimat: przytulny, nostalgiczny, ciepły

Ile sezonów? 7 sezonów i 4-odcinkowa kontynuacja "Kochane kłopoty: rok z życia" z 2016 roku

Obejrzysz na: Netflix, Disney+, Prime Video

2. Chilling Adventures of Sabrina (2018–2020)

Fot. Kadr z "Chilling Adventures of Sabrina"

Jeśli złota jesień to dla was nudy na pudy i zdecydowanie bardziej interesuje was jej mroczna strona, czas na Sabrinę Spellman. "Chilling Adventures of Sabrina" to propozycja dla tych, którzy wraz z pierwszymi chłodnymi wieczorami zaczynają już intensywnie myśleć o Halloween.

Serial jest znacznie mroczniejszą wersją historii znanej wcześniej z komediowego hitu lat 90. "Sabrina, nastoletnia czarownica". Kiernan Shipka wciela się w młodą czarownicę, która musi pogodzić zwyczajne życie uczennicy z dziedzictwem swojej rodziny i światem magii. Są tu czarownice, rytuały, demony, tajemnice, sporo okultyzmu i horroru, ale również wątki przyjaźni, miłości i dorastania. Przy okazji jest bardzo stylowo.

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Jesienny klimat: gotycki, mroczny, halloweenowy, horrorowy

Ile sezonów? 4 części (2 sezony)

Obejrzysz na: Netflix

Dalsza część artykułu poniżej.

3. Zbrodnie po sąsiedzku (2021–)

Fot. Kadr ze "Zbrodni po sąsiedzku"

Małe miasteczko i czarownice odpadają? To może Nowy Jork, luksusowy apartamentowiec i morderstwo? "Zbrodnie po sąsiedzku" to idealny wybóe dla tych, którzy jesienią mają ochotę na dobry kryminał, ale niekoniecznie chcą spędzać wieczór z ciężkim thrillerem, po którym trudno zasnąć.

Serial opowiada o trojgu sąsiadach – Charlesie (Steve Martin), Oliverze (Martin Short) i Mabel (Selena Gomez) – których łączy obsesja na punkcie podcastów kryminalnych. Kiedy w ich budynku dochodzi do tajemniczej śmierci, postanawiają rozpocząć własne śledztwo. Szybko okazuje się, że Arconia skrywa znacznie więcej sekretów, niż mogliby przypuszczać.

Wielokrotnie nagradzany hit, w którym aż roi się od gwiazd w gościnnych rolach (jest nawet Meryl Streep), to perfekcyjna mieszanka kryminału, komedii i obyczajowej historii o samotności oraz potrzebie bliskości. Do tego dochodzi Nowy Jork, który jesienią wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać Nowy Jork w serialu, który chcemy oglądać pod kocem.

Jesienny klimat: kryminalny, wielkomiejski, lekko melancholijny, przyjemny, zabawny

Ile sezonów? 5 sezonów, 6. sezon (z akcją w Londynie) zadebiutuje w grudniu