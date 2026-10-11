Jesień ma wiele twarzy. Raz chcemy zaszyć się pod kocem i zanurzyć w przytulności, innym razem mamy ochotę na Halloween i sporą dawkę strachu, a czasem – na kryminalną zagadkę. Wybrałam trzy seriale, które idealnie pasują do tych różnych jesiennych klimatów.
Jesień to idealny moment na klimatyczne seriale. A że niektóre znamy już na pamięć? Nieważne, będzie jeszcze przyjemniej! Gdy robi się coraz zimniej i coraz ciemniej, popkultura nie tylko zrobi nam nastrój, ale też podtrzyma nas przy życiu i ukoi tęsknotę za słońcem. Mogą to być skandynawskie kryminały, jesieniarskie klasyki albo... przytulne seriale o morderstwach (tak, takie istnieją).
3 idealne seriale na jesień. Każdy inny, każdy świetny
Mam dla was trzy zupełnie różne propozycje na jesienny seans. Każda z nich ma kilka sezonów, więc zajmie wam długie, ciemne wieczory, a przy tym każda ma swój niepowtarzalny klimat. Którą jesień wybieracie?
1. Kochane kłopoty (2000–2007, 2016)
Jeśli istnieje serial, który można uznać za definicję jesieni, to jest nim "Gilmore Girls". Małe miasteczko Stars Hollow, kolorowe liście, bar Luke'a, swetry i hektolitry kawy tworzą niepodrabialną. Nic dziwnego, że fanki i fani wracają do "Kochanych kłopotów" każdej jesieni (świąteczne odcinki też są cudowne).
Serialowa królowa nostalgii opowiada o Lorelai Gilmore (Lauren Graham) i jej nastoletniej córce Rory (Alexis Bledel). Ich zażyła relacja jest centrum całej historii, ale po drodze dostajemy również romanse, rodzinne konflikty, przyjaźnie, szkolne i zawodowe problemy oraz całe mnóstwo ekscentrycznych mieszkańców Stars Hollow. To serial, których dziś już się nie robi i właśnie dlatego tak dobrze się do niego wraca.
Jesienny klimat: przytulny, nostalgiczny, ciepły
Ile sezonów? 7 sezonów i 4-odcinkowa kontynuacja "Kochane kłopoty: rok z życia" z 2016 roku
Obejrzysz na: Netflix, Disney+, Prime Video
2. Chilling Adventures of Sabrina (2018–2020)
Jeśli złota jesień to dla was nudy na pudy i zdecydowanie bardziej interesuje was jej mroczna strona, czas na Sabrinę Spellman. "Chilling Adventures of Sabrina" to propozycja dla tych, którzy wraz z pierwszymi chłodnymi wieczorami zaczynają już intensywnie myśleć o Halloween.
Serial jest znacznie mroczniejszą wersją historii znanej wcześniej z komediowego hitu lat 90. "Sabrina, nastoletnia czarownica". Kiernan Shipka wciela się w młodą czarownicę, która musi pogodzić zwyczajne życie uczennicy z dziedzictwem swojej rodziny i światem magii. Są tu czarownice, rytuały, demony, tajemnice, sporo okultyzmu i horroru, ale również wątki przyjaźni, miłości i dorastania. Przy okazji jest bardzo stylowo.
Jesienny klimat: gotycki, mroczny, halloweenowy, horrorowy
Ile sezonów? 4 części (2 sezony)
Obejrzysz na: Netflix
Dalsza część artykułu poniżej.
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3. Zbrodnie po sąsiedzku (2021–)
Małe miasteczko i czarownice odpadają? To może Nowy Jork, luksusowy apartamentowiec i morderstwo? "Zbrodnie po sąsiedzku" to idealny wybóe dla tych, którzy jesienią mają ochotę na dobry kryminał, ale niekoniecznie chcą spędzać wieczór z ciężkim thrillerem, po którym trudno zasnąć.
Serial opowiada o trojgu sąsiadach – Charlesie (Steve Martin), Oliverze (Martin Short) i Mabel (Selena Gomez) – których łączy obsesja na punkcie podcastów kryminalnych. Kiedy w ich budynku dochodzi do tajemniczej śmierci, postanawiają rozpocząć własne śledztwo. Szybko okazuje się, że Arconia skrywa znacznie więcej sekretów, niż mogliby przypuszczać.
Wielokrotnie nagradzany hit, w którym aż roi się od gwiazd w gościnnych rolach (jest nawet Meryl Streep), to perfekcyjna mieszanka kryminału, komedii i obyczajowej historii o samotności oraz potrzebie bliskości. Do tego dochodzi Nowy Jork, który jesienią wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać Nowy Jork w serialu, który chcemy oglądać pod kocem.
Jesienny klimat: kryminalny, wielkomiejski, lekko melancholijny, przyjemny, zabawny
Ile sezonów? 5 sezonów, 6. sezon (z akcją w Londynie) zadebiutuje w grudniu
Obejrzysz na: Disney+