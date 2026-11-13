Pojechałem do serca Audi świętować 30-lecie A3. Z tego jednego auta aż żal było wysiadać Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Udałem się do niemieckiego Ingolstadt, by na własne oczy zobaczyć, jak celebruje się 30-lecie Audi A3. Wsiadłem do samochodu, który przypomniał mi, za co tak naprawdę pokochaliśmy motoryzację. I wierzcie mi, z tego wozu po prostu nie chciałem wychodzić.

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O którym modelu mowa? O absolutnym klasyku, pionierze współczesnych, ekstremalnych hot hatchy. Ale zanim przejdziemy do tego potwora, cofnijmy się na chwilę do czasów, gdy na drogach rządziły zupełnie inne zasady, a nikt nawet nie śnił o "tabletozie" w kabinach.

Jak Audi A3 na nowo zdefiniowało pojęcie "kompakt premium"

Był rok 1996. Na prestiżowym Salonie Samochodowym w Paryżu zaprezentowano wóz, który wywrócił rynek do góry nogami. W tamtych czasach segment C kojarzył się głównie z tanimi, plastikowymi wozidłami, których jedynym zadaniem było dowiezienie kierowcy z punktu A do punktu B bez większych awarii.

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Niemcy z Ingolstadt stwierdzili jednak, że da się to zrobić inaczej. Tak narodziła się historia Audi A3, czyli modelu, który własnymi rękami (a raczej kołami) stworzył zupełnie nową klasę: kompakt premium.

Pierwsza generacja (oznaczona kodem 8L) debiutowała jako zgrabny, 3-drzwiowy hatchback o świetnych, niemal przypominających coupe proporcjach. Płaskie szyby, masywne słupki C i wznosząca się linia boczna robiły robotę.

Ale prawdziwy szok następował po otwarciu drzwi. Wnętrze ociekało jakością, wzorową ergonomią i materiałami, których na próżno było szukać u konkurencji. Nagle okazało się, że mniejsze wymiary nadwozia wcale nie muszą oznaczać kompromisów w kwestii komfortu czy wyposażenia.

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Dziś, po trzech dekadach, Audi A3 wciąż zjeżdża z linii produkcyjnej w głównym zakładzie marki, a na drogi wyjechało już ponad sześć milionów egzemplarzy. To jeden z najmocniejszych fundamentów marki z czterema pierścieniami na masce.

Pierwsze Audi RS 3 z 2011 roku. To z niego aż żal było wysiadać!

Przejdźmy jednak do gwoździa programu mojego wyjazdu. Spacerując między perfekcyjnie utrzymanymi modelami historycznymi, od razu skierowałem kroki w stronę wozu, który do dziś wywołuje gęsią skórkę. W 2011 roku na rynek trafiło pierwsze Audi RS 3 (generacja 8P). Kiedy wsunąłem się za jego grubą, świetnie leżącą w dłoniach kierownicę, poczułem ten niesamowity, nieco surowy klimat "starej szkoły".

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Pod maską drzemie tu kultowy, pięciocylindrowy silnik o pojemności 2.5 litra, który generuje 340 KM (250 kW). W połączeniu z legendarnym układem napęd quattro i poszerzonymi przednimi błotnikami (wykonanymi z plastiku wzmocnionego włóknem węglowym!), ten wóz jest jak drogowy chuligan w dobrze skrojonym garniturze. Wielkie wloty powietrza na przednim zderzaku i podwójne końcówki układu wydechowego jasno dawały do zrozumienia, że tu nie ma miejsca na żarty.

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Materiał o 30-leciu A3 znajdziecie w odcinku "MotoBrief":

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Zza kierownicy tego Audi RS 3 z 2011 roku aż żal wysiadać. Brak tu wielkich tabletów, które odwracają uwagę od drogi. Jest za to genialna, mechaniczna więź z maszyną i dźwięk pięciu cylindrów, którego nie da się podrobić żadnym emulatorem z głośników. To auto oferuje tak wciągające poczucie panowania nad fizyką, jakiego próżno dziś szukać w większości nowoczesnych produkcji.

Ewolucja legendy: napęd quattro i pierwsze sportowe S3

Żeby jednak w pełni docenić to, gdzie jesteśmy dzisiaj, trzeba wspomnieć o kilku innych kamieniach milowych. Audi nigdy nie stało w miejscu. Już w 1998 roku inżynierowie dorzucili do kompaktowego segmentu swój as w rękawie, czyli doładowywany silnik 1.8 oraz innowacyjny jak na tamte czasy napęd na cztery koła.

Z kolei w 1999 roku do gamy dołączyła o wiele praktyczniejsza odmiana 5-drzwiowa, a także sportowe Audi S3. Ten model wyciskał 210 KM z turbodoładowanego silnika, a wyposażenie w postaci sportowych foteli Recaro i wykończenia w lakierze fortepianowym sprawiało, że klienci przecierali oczy ze zdumienia. Auto na 17-calowych felgach dosłownie wgryzało się w asfalt.

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Wraz z każdą kolejną generacją (8P, 8V aż po obecną czwartą odsłonę 8Y), samochód stawał się coraz nowocześniejszy, bezpieczniejszy i znacznie bardziej naszpikowany elektroniką. Pojawił się wirtualny kokpit, cyfrowe światła do jazdy dziennej i masa asystentów.

Czas na cyfrową erę: Audi A3 allstreet i nowe, 333-konne S3

Rozmach obecnej gamy napędowej przyprawia o zawrót głowy. Mamy tu do wyboru aż 17 różnych wariantów: od oszczędnych diesli, przez miękkie hybrydy (MHEV), aż po najnowsze wersje plug-in.

Rok 2024 przyniósł nam jednak dwie ogromne nowości, które pokazują, jak elastyczny potrafi być ten projekt. Pierwszą z nich jest Audi A3 allstreet. To odpowiedź na niesłabnącą modę na SUV-y i crossovery.

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Auto otrzymało zwiększony o 3 centymetry prześwit w stosunku do klasycznego Sportbacka, plastikowe osłony nadkoli i terenowy "look". Siedzisz wyżej, zawieszenie świetnie połyka miejskie studzienki, a całość wygląda naprawdę zadziornie. Idealne auto dla kogoś, kto chce wygody SUV-a, ale nie potrzebuje jeździć po mieście ogromnym krążownikiem.

Równolegle potężną kurację wzmacniającą przeszło nowe Audi S3. Moc podbito do imponujących 333 KM (245 kW), a na pokład wjechał zaawansowany Torque Splitter na tylnej osi (rozdzielacz momentu obrotowego). Zoptymalizowano też układ kierowniczy i przednie zawieszenie. Efekt? Wóz prowadzi się precyzyjnie jak skalpel i fenomenalnie odpycha się z zakrętów.

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Ostatnie odświeżenie poprawiło systemy parkowania, zapakowało do środka cyfrową scenę, dorzuciło opcjonalne kilka wariantów sygnatur świetlnych w lampach z przodu oraz z tyłu no i nową ładowarkę indukcyjną znaną już np. z Q7.