Kolejne zmiany dla kierowców. Duże ułatwienie od stycznia Fot. Shutterstock

Adam Szłapka na swoim oficjalnym profilu na Facebooku poinformował o nowych ułatwieniach dla polskich kierowców. Będa dotyczyły zmian w sposobie rejestracji aut.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka w filmiku nagranym na swoim profilu na Facebooku poinformował o dobrych zmianach dla kierowców.

Od 18 stycznia 2027 roku rejestracja samochodu ma być możliwa bez wizyty w urzędzie. Nowe rozwiązanie zakłada składanie wniosków przez aplikację mObywatel oraz ograniczenie liczby dokumentów, które właściciel pojazdu musi dostarczyć samodzielnie. Zmiany mają uprościć formalności zarówno przy zakupie auta w Polsce, jak i przy sprowadzaniu go z zagranicy.

Rejestracja auta przez telefon. Mniej dokumentów i wizyt w urzędzie

Jedną z najważniejszych zmian ma być przeniesienie procedury rejestracyjnej do aplikacji mObywatel. Zamiast udawać się do wydziału komunikacji i kompletować dokumenty w tradycyjnej formie, właściciel nowego pojazdu będzie mógł złożyć wniosek elektronicznie z poziomu kanapy w swoim domu na telefonie.

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Nowe rozwiązanie ma również ograniczyć konieczność ponownego przekazywania informacji, które administracja już posiada. Urzędy będą mogły korzystać z danych zgromadzonych w państwowych rejestrach, w tym w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ułatwienia mają objąć również samochody sprowadzane z innych państw Unii Europejskiej.

Dostęp do zagranicznych rejestrów ma pozwolić na sprawniejsze sprawdzanie danych pojazdu i porównywanie ich z dokumentacją przedstawioną przez właściciela.

Nowe tablice rejestracyjne nadal będą fizyczne

Elektroniczny wniosek nie oznacza, że wszystkie elementy rejestracji będzie można załatwić wyłącznie w telefonie. Tablice rejestracyjne pozostaną fizyczne, a ich dostarczenie do właściciela ma odbywać się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

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Inaczej będzie wyglądać sytuacja osób, które zdecydują się zachować dotychczasowe numery rejestracyjne. W takim przypadku nie będzie potrzeby oczekiwania na nowe tablice, co dodatkowo uprości całą procedurę.

Cyfryzacja procedur nie oznacza zniesienia obowiązków, które spoczywają na właścicielach pojazdów. Nadal istotne będą ustawowe terminy na złożenie wniosku o rejestrację. Osoby kupujące samochód mają na to 30 dni od dnia nabycia pojazdu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin wynosi 90 dni.

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Przekroczenie ustawowego terminu będzie wiązać się z karą finansową. W przypadku niedopełnienia obowiązku w ciągu 30 dni kara wynosi 500 zł, a po przekroczeniu 180 dni wzrasta aż do 1000 zł. Przed zakupem samochodu warto więc pamiętać nie tylko o kosztach związanych z samym pojazdem, lecz także o terminowym załatwieniu formalności.