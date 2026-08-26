Resort cyfryzacji wskazał, z jakich usług mObywatela Polacy korzystali najczęściej w trakcie wakacji Fot. Shutterstock.com / Kuba Kwiatkowski

Aplikacja mObywatel potrafi w wielu przypadkach ułatwić nam załatwianie urzędowych spraw, ale nie tylko. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło właśnie dane, wskazujące z jakich usług mObywatela Polacy korzystali najczęściej w trakcie wakacji.

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Ministerstwo Cyfryzacji zebrało dane z lipca oraz sierpnia 2026 roku, aby sprawdzić jakie funkcje mObywatela cieszyły się w wakacje największą popularnością wśród Polaków. Jak wskazuje resort, łącznie w trakcie tych dwóch miesięcy aplikacja zanotowała prawie 15 mln użyć. Najczęściej korzystano z usług, które "pomagają zadbać o bezpieczeństwo na drodze, chronią przed oszustwami i pozwalają załatwić formalności w kilka sekund" – czytamy w komunikacie ministerstwa. O jakich dokładnie funkcjach mowa?

Punkty karne w mObywatelu liderem zestawienia

W okresie letnim, kiedy wzrasta częstotliwość wyjazdów, Polacy najchętniej zaglądali do zakładek związanych z motoryzacją. Zdecydowanym liderem okazała się usługa sprawdzania punktów karnych, z której skorzystano ponad 5,5 miliona razy. Moduł ten pozwala w szybki sposób zobaczyć, ile punktów aktywnych i tymczasowych zgromadziliśmy na swoim koncie. Zapewnia również dostęp do szczegółów każdego zarejestrowanego naruszenia przepisów, pokazując miejsce, datę oraz pojazd, którym wtedy kierowano.

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Jeśli w aplikacji nie widzimy żadnych punktów karnych, oznacza to, że nie ma ich na naszym koncie, jeszcze nie zostały wprowadzone do systemu, przekroczono ich dopuszczalny limit lub po prostu nie posiadamy prawa jazdy. Ministerstwo zaznacza, że baza danych odświeża się codziennie rano, a ewentualne rozbieżności można wygodnie zgłaszać poprzez specjalny formularz online.

Zastrzeganie numeru PESEL zyskało na popularności po ostatnich wydarzeniach

Wysokie miejsce pod kątem ilości użyć zajęła opcja zastrzegania numeru PESEL. Tylko w lipcu i sierpniu odnotowano aż 4,5 miliona takich operacji. Takie spore zainteresowanie to z pewnością pokłosie głośnego wycieku danych 19 milionów Polaków z firmy MyDr, który miał miejsce w sierpniu. Cały proces zastrzegania i cofania zastrzeżenia przebiega sprawnie i trwa dosłownie kilka sekund. Ma to uchronić obywateli przed kradzieżą tożsamości.

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Warto pamiętać, że jeśli PESEL pozostaje zastrzeżony w systemie, to uniemożliwia to m.in. otwarcie nowego konta bankowego, zaciągnięcie kredytu i pożyczki, zakupienie towarów na raty czy podpisanie aktu notarialnego w przypadku zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Blokada zabezpiecza również przed próbą wyrobienia kopii naszej karty SIM oraz ogranicza możliwość wypłaty gotówki w banku (limit wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia).

Historia pojazdu, kontrola OC i wsparcie w podróży

Z wynikiem 3,1 miliona wyświetleń znalazła się funkcja "Historia pojazdu". Wakacje to dla wielu osób moment zakupu samochodu z rynku wtórnego, w czym aplikacja potrafi zauważalnie pomóc, ograniczając ryzyko natrafienia na popularne oszustwa handlarzy aut używanych. Jak wskazuje resort, w module tym można pozyskać informacje o danym egzemplarzu, wpisując jedynie numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Pozwala to na dostęp do podstawowych parametrów auta oraz historii ubezpieczeniowej (w tym również do baz takich jak CARFAX czy AutoDNA dla pojazdów importowanych z zagranicy).

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Kolejną popularną usługą, po którą sięgnięto w wakacje ponad 500 tysięcy razy, jest weryfikacja ważności ubezpieczenia OC. Po wpisaniu numeru polisy, VIN lub numeru rejestracyjnego natychmiastowo informuje nas ona, czy sprawdzany pojazd ma aktualną ochronę. Do tego celu wykorzystuje dane pobierane z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli dokładnie tej samej instytucji, która nalicza kary za brak OC.