Kraków wybiera prezydenta Fot. Shutterstock

Krakowianie do 21:00 mogą oddawać głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Zaraz po zamknięciu lokali poznamy wyniki badania exit poll, a oficjalne dane z komisji spłyną w ciągu nocy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Niedzielne głosowanie zamyka wyjątkowy rozdział w historii Krakowa. Przedterminowe wybory były skutkiem referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Miasto wybiera jego następcę na długo przed terminem kolejnych wyborów samorządowych.

II tura wyborów prezydenta Krakowa

Lokale wyborcze w Krakowie są otwarte do godziny 21:00. Do tego momentu obowiązuje cisza wyborcza, a wyborcy, którzy będą w kolejce przed zamknięciem lokalu, wciąż mogą oddać głos.

Pierwsze liczby pojawią się tuż po 21:00, kiedy zostaną opublikowane wyniki badania exit poll. Dwa tygodnie temu, w pierwszej turze, takie badania przeprowadziły pracownie IPSOS na zlecenie telewizji TVN, Polsat i TVP, a także Ogólnopolska Grupa Badawcza dla Polsat News i Newsmax Polska. Ankieterzy rozmawiali z wyborcami przed losowo wybranymi lokalami w Krakowie.

REKLAMA

Exit poll to jednak sondaż, a nie wynik wyborów. Wiążące są wyłącznie dane z obwodowych komisji wyborczych. Po pierwszej turze Krakowianie czekali na wyniki z ponad 450 komisji, a liczenie głosów trwało do nocy z niedzieli na poniedziałek. Tym razem na karcie są tylko dwa nazwiska, więc praca komisji powinna przebiec sprawniej.

:

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów w Krakowie?

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl przekazał, że komisje prawdopodobnie zakończą pracę zgodnie z planem, czyli o godz. 21:00. – W zasadniczej części pracują te same osoby, więc mają już za sobą pierwszą turę i nie powtarzają błędów, które się wtedy zdarzały. Musieliśmy odsyłać komisje po dodatkowy podpis czy niewydrukowaną kartę protokołu. To wydłużało cały proces. Mieliśmy też większą liczbę kandydatów, więc samo liczenie głosów mogło trwać dłużej. Teraz zakładamy, że pójdzie po prostu szybciej – przekazał Dyl, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

REKLAMA

Ponieważ dwa tygodnie temu (27 września 2026 roku) żaden z kandydatów nie przekroczył progu połowy ważnie oddanych głosów, konieczna była dogrywka. W niedzielnej (11 października) II turze wygra ten kandydat, który zdobędzie więcej głosów.