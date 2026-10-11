Kraków dziś głosuje. Fot. Shutterstock / naTemat.pl

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska wizytę przy urnie mają już za sobą, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. Krakowianie mają czas na wybór nowego prezydenta lub prezydentki do godziny 21:00. Głosowanie przebiega stosunkowo spokojnie, choć dotarcie do części komisji utrudniał odbywający się w mieście półmaraton.

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11 października o godzinie 7:00 rozpoczęła się II tura wyborów przedterminowych w Krakowie. Mieszkańcy miasta wybierają nowego prezydenta lub prezydentkę. Głosowanie potrwa do godziny 21:00.

Do końca głosowania trwa cisza wyborcza. Rozpoczęła się ona o północy na przełomie piątku i soboty. W jej trakcie niedozwolone jest zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata i agitacja, również w sieci. Mowa tu także o publikacji sondaży wyborczych przed zakończeniem głosowania. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny, a incydenty z tym związane należy zgłaszać policji.

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Jednocześnie w trakcie ciszy wyborczej dozwolone jest informowanie o przebiegu głosowania (np. o zakłóceniach lub frekwencji, jeśli PKW udostępnia takie dane), a także neutralne zachęcanie do udziału w wyborach. Wobec tego politycy bardzo często decydują się na opublikowanie w sieci zdjęcia z lokalu wyborczego, by przypomnieć internautom o demokratycznym obowiązku. Takie zachowanie jest dozwolone, o ile nie zakłóca ono przebiegu wyborów i nie jest związane z agitacją. Tej wyborczej tradycji w Krakowie stało się zadość – oboje kandydatów pochwaliło się w sieci wizytą przy urnie.

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Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już zagłosowali

Niedługo po południu o oddaniu głosu poinformował Łukasz Gibała. Kandydat załączył do swojego zdjęcia krótki komentarz: "Ja już zagłosowałem, a Wy?"

Dwie godziny później o oddaniu głosu poinformowała Monika Piątkowska, oznajmiając "Zagłosowane" we wpisie na X i załączając do niego emotkę serduszka.

W głosowaniu w Krakowie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające czynne prawo wyborcze, które są zameldowane w Krakowie lub są mieszkańcami miasta ujętymi w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Udając się do komisji, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (m.in. dowód osobisty lub paszport).

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Wyniki wyborów w Krakowie zostaną opublikowane na stronie wybory.gov.pl i podane przez komisję wyborczą w protokole. Wraz z wynikami opublikowana zostanie frekwencja. PKW nie zbiera danych frekwencyjnych w trakcie głosowania.

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Incydenty i zakłócenia w trakcie wyborów w Krakowie

Jak podaje PAP, dyrektorka Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przekazała informacje o incydentach w trakcie wyborów. Wygląda na to, że głosowanie przebiega stosunkowo spokojnie.

Do tej pory odnotowany został jeden incydent, który miał miejsce w przeddzień wyborów w trakcie liczenia kart do głosowania. Zgłoszenie dotyczyło komisji 94 i 95. W lokalu pojawiła się kobieta, która głośno się zachowywała i przeszkadzała w procedurze. Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat w wysokości 500 złotych.