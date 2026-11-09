Kiedy mam już serdecznie dość maili, zgiełku miasta i życia w pędzie, to żwawo oddalam się w południowo-wschodni zakątek Polski. W takie podróże nie rusza się jednak przypadkowym wehikułem. Fot. Kuba Mucha

Jak często nachodzi Was chęć, aby rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady? A jak często rzeczywiście to robicie? Raz w roku przemieniam wyświechtany internetowy mem w namacalny plan i kiedy mam już serdecznie dość maili, zgiełku miasta i życia w pędzie, to żwawo oddalam się w południowo-wschodni zakątek Polski. W takie podróże nie rusza się jednak przypadkowym wehikułem.

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Potrzeba samochodu, który nie tylko dowiezie kilka osób bezpiecznie na miejsce, ale zrobi to tak, że droga sama w sobie przestanie być gorzką pigułką, którą trzeba przełknąć, by dostać nagrodę, a stanie się zwyczajnym, ledwie odczuwalnym etapem całej podróży. Kiedy kluczyki do Nissana Qashqai e-POWER wylądowały w moich rękach, pomyślałem: sprawdźmy, czy ten nietypowy japoński crossover okaże się dobrym kompanem na trasę w najdziksze zakątki Polski.

Kiedy kluczyki do Nissana Qashqai e-POWER wylądowały w moich rękach, pomyślałem: sprawdźmy, czy ten nietypowy japoński crossover okaże się dobrym kompanem na trasę w najdziksze zakątki Polski. Fot. Kuba Mucha

Japońska innowacja za japońską zbroją

Zanim jednak ruszyłem na południe, przyjrzałem się z bliska designerskim popisom Nissana w najnowszej odsłonie swojego hitowego SUV-a. Przód zyskał potężną, trójwymiarową atrapę chłodnicy inspirowaną tradycyjnymi japońskimi zbrojami, a nowe, smukłe niczym oczy samuraja reflektory nadają mu wyjątkowo drapieżnego spojrzenia. Qashqai dojrzał, a pucołowate oblicze zamienił w ostre rysy wojownika.

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Ta nowa powierzchowność skrywa prawdziwą ciekawostkę, zwaną e-POWER. To napęd, który swą mechaniką działania potrafi wprawić w konsternację każdego, kto po raz pierwszy ma z nim do czynienia. Albowiem koła samochodu są napędzane wyłącznie przez silnik elektryczny, lecz pod maską pracuje silnik benzynowy.

Przód zyskał potężną, trójwymiarową atrapę chłodnicy inspirowaną tradycyjnymi japońskimi zbrojami, a nowe, smukłe niczym oczy samuraja reflektory nadają mu wyjątkowo drapieżnego spojrzenia. Fot. Kuba Mucha

Dostajemy natychmiastową reakcję na gaz, płynność i dynamikę, znaną z samochodów elektrycznych, bez konieczności podpinania kabli i tracenia czasu na ładowarkach. Tę pracę odwala za nas silnik spalinowy, który w Qashqaiu e-POWER działa w zasadzie jak agregat prądotwórczy. Wsiadasz, tankujesz paliwo na stacji jak w zwykłym aucie, a jeździsz jak rasowym elektrykiem – oszczędnie. Brzmi jak sen wariata? Jeśli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie.

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Bieszczadzka ścieżka prawdy: tysiąc kilometrów na jednym baku

Trasa w Bieszczady i z powrotem to dla każdego samochodu solidny sprawdzian: komfortu podróży oraz zasięgu. Łącznie pokonałem jakieś 1000 kilometrów rozmaitych szos, od ekspresówek, przez kręte drogi krajowe, aż po wijące się wśród gór serpentyny. I jakże miło mnie ten nasz japoński wynalazek zaskoczył!

Dostajemy natychmiastową reakcję na gaz, płynność i dynamikę, znaną z samochodów elektrycznych, bez konieczności podpinania kabli i tracenia czasu na ładowarkach. Fot. Kuba Mucha

Kiedy rano wyjeżdżałem z pełnym bakiem, zakładałem, że gdzieś w okolicach połowy drogi powrotnej będę musiał rozglądać się za stacją benzynową. Tymczasem okazało się, że Qashqai e-POWER może ugasić pragnienie na paliwo zanurzając w nim ledwie koniuszek języka. Przyznam się, tankowałem zanim wyruszyłem w drogę powrotną, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Pół baku paliwa, którym dysponowałem w zupełności wystarczyłoby, aby dojechać do Warszawy z niemałym zapasem.

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Kompan w drodze do nirwany

Lubię samochody, które wyzwalają we mnie emocje, albo pozwalają mi przeżyć coś wyjątkowego. Na przykład takie, którymi jeżdżę w piękne miejsca – jak Bieszczady – i które zabierają mnie tam w komforcie, nie mącąc mojego zen. Qashqai okazał się pod tym względem wzorowym towarzyszem podróży.

Lubię samochody, które wyzwalają we mnie emocje, albo pozwalają mi przeżyć coś wyjątkowego. Na przykład takie, którymi jeżdżę w piękne miejsca – jak Bieszczady. Fot. Kuba Mucha

Na trasie prowadzi się niezwykle pewnie i stabilnie, gdyż zawieszenie zostało zestrojone z zachowaniem idealnego balansu między komfortem a sprężystością. Skutecznie odfiltrowuje nierówności, a zarazem nie kładzie się w zakrętach, jak Gołota na deskach po ciosach Lewisa. Jakby tego było mało, w kabinie panuje kojący spokój, któremu niestraszny jest szum wiatru czy toczenia opon nawet przy autostradowych prędkościach.

W kabinie panuje kojący spokój, któremu niestraszny jest szum wiatru czy toczenia opon nawet przy autostradowych prędkościach. Fot. Kuba Mucha

Dzięki temu, że moment obrotowy silnika elektrycznego jest dostępny natychmiast, elastyczność napędu zasługuje na piątkę. Wyprzedzanie na zatłoczonej drodze jednopasmowej odbywa się sprawnie, bezpiecznie i bez redukcji do odpowiedniego biegu – wciskasz gaz, a auto bez wahania rzuca się do przodu. Pierwszą setkę zobaczycie na prędkościomierzu po 7,9 sekundy. Moc? 190 KM.

Wyprzedzanie na zatłoczonej drodze jednopasmowej odbywa się sprawnie, bezpiecznie i bez redukcji do odpowiedniego biegu – wciskasz gaz, a auto bez wahania rzuca się do przodu. Fot. Kuba Mucha