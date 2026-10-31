Leaf już tak nie wygląda! Audi A3 za to "prawie" po staremu fot. naTemat

W najnowszym odcinku MotoBriefa na kanale "Tu się jeździ" zabieramy was w podróż przez skrajności: od premierowych jazd nowym Audi i Nissanem przez kontrowersje wokół piekielnie mocnego Mercedesa aż po absurdy na polskich drogach. A na koniec coś ku przestrodze.

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Zaczynamy od gorącej premiery Audi. Byliśmy na pierwszych jazdach odświeżonym modelem A3, ale przy okazji mogliśmy sprawdzić starsze generacje. Dlatego nasz materiał z Ingolstadt z jednej strony skupia się na nowym aucie, a z drugiej zabiera nas w podróż w czasie, kiedy w autach nie dominowały cyfrowe ekrany, tylko analogowa obsługa.

Przypomnijmy, że cennik zmodernizowanego Audi A3 w Polsce rozpoczyna się od 135 500 zł brutto za podstawowy wariant Sportback. Model Limousine wyceniono na co najmniej 138 500 zł. Wersja A3 allstreet kosztuje od 162 800 zł.

Nissan Leaf III: Koniec ery CHAdeMO

Nissan Leaf znalazł się wśród 50 najlepszych wynalazków roku 2009 w rankingu magazynu "Time". Choć wtedy mógł uchodzić za chwilowy kaprys, to właśnie ten samochód położył fundamenty pod masową elektromobilność. Teraz model powraca w zupełnie nowej, trzeciej odsłonie jako crossover coupe zbudowany na platformie CMF-EV ze świetną aerodynamiką.

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Auto zyskało większy bagażnik (437 l). Przede wszystkim zniknęło przestarzałe gniazdo CHAdeMO na rzecz portu CCS, a bateria zyskała aktywne chłodzenie. Wersja 75 kWh oferuje do 622 km zasięgu WLTP, ładowanie DC z mocą do 150 kW oraz funkcję V2L (zasilanie urządzeń 230V z auta). Wszystko to z systemem Google Built-in i cenami startującymi od 149 900 zł.

Mercedes-AMG GT SUV: 1169 KM i 4-Door Coupe

Mamy też coś dla fanów najostrzejszych "zabawek". Mowa o SUV-ie stworzonym od podstaw przez AMG na platformie elektrycznej AMG.EA. AMG GT SUV w najbardziej podrasowanej wersji GT 63 ma 1169 KM, 2000 Nm i wykonuje sprint do setki w 2,5–2,7 s. Do tego ultraszybkie ładowanie do 710 kW oraz syntetyzator dźwięku AMGFORCE Sport+ imitujący bulgot V8.

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No i jeszcze jeden rodzynek – AMG GT 4-Door Coupe, którego również mogliśmy zobaczyć z bliska. O wrażeniach z jazdy opowiemy jednak w oddzielnym materiale.

A2 najdroższa w Polsce: Czy rząd zerwie umowę z AWSA?

Kolejny temat to portfele kierowców. Po podwyżkach z września 2026 r. przejazd 150 km autostradą A2 (Nowy Tomyśl – Konin) kosztuje aż 123 zł dla aut osobowych. To wzrost o ponad 141 proc. w ciągu 11 lat.

W programie wspominamy o zleconym przez Ministerstwo Infrastruktury audycie GDDKiA dotyczącym wcześniejszego wypowiedzenia umowy koncesyjnej ze spółką Autostrada Wielkopolska S.A., kontrakcie z 1997 roku oraz ryzyku wielomiliardowych odszkodowań.

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Cysterna na przejeździe Poznań Wola. SEkundy od tragedii

Na koniec dramatyczne nagranie z 26 października z ul. Lutyckiej w Poznaniu. Kierowca cysterny wjechał na przejazd kolejowy bez możliwości zjazdu i został uwięziony między rogatkami. Dzięki pomocy innego kierowcy, który wygiął szlaban, pojazd zjechał z torów zaledwie 2 sekundy przed nadjeżdżającym pociągiem.

W 3. odcinku MotoBriefa pokazujemy to nagranie ku przestrodze – to kolejny incydent, który pokazuje skandaliczne zachowanie na przejeździe kolejowym.