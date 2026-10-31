Nawrocki się naradza, Tusk milczy, a TK w chaosie. Czeka nas kolejna nerwowa noc?

TK ma dziś dwóch rywalizujących szefów, a przed gmachem przy al. Szucha wciąż stoi policja. W piątek wieczorem wybrana przez Sejm w marcu 2026 r. sędzia Anna Korwin-Piotrowska odsunęła od czynności prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prezydent Karol Nawrocki mówi o "siłowym przejęciu konstytucyjnego organu", a rząd o przywracaniu praworządności. Głowa państwa zwołała na dziś pilne konsultacje z siłami parlamentarnymi. A my w naTemat relacjonujemy to wszystko na bieżąco.