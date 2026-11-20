Skoda Superb może być jak elektryk. Długi test pokazał, że dla Polaków to złoty środek Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

W Polsce trochę bardziej lubimy już elektryki, ale tak naprawdę przekonaliśmy się do hybryd, które okazały się najbardziej skuteczne dla naszych potrzeb. Nic dziwnego, bo idealnie pasują do danych, ile średnio Polacy jeżdżą każdego dnia. Zrobiłem dłuższy test Skody Superb w wersji PHEV. W tym aucie naprawdę można poczuć się jak w elektryku.

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Jeszcze niedawno hybrydy plug-in kojarzyły się z samochodami, które na prądzie pokonywały stosunkowo krótkie dystanse. 30-50 km w tym trybie nie zachęcało, by przesiadać się z tradycyjnego spalinowego napędu. Na krótkich dystansach można było oszczędzać paliwo, ale trudno mówić o pełnoprawnym doświadczeniu jazdy elektrykiem.

Hybryda plug-in jak auto elektryczne z miejskim zasięgiem

Dzisiaj hybrydy z wtyczką mają takie baterie i prędkość ładowania, że można je traktować trochę jak auta elektryczne z typowo miejskim zasięgiem. Skoba Superb wersji PHEV pokazała mi, jak to może działać na co dzień. To właśnie zasięg elektryczny, a nie moc czy przyspieszenie, uznałbym za jedną z kluczowych zalet. Podobne wnioski mieliśmy wcześniej, gdy testowaliśmy Skodę Kodiaq w wersji PHEV.

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Skoda Superb może być jak elektryk. Długi test pokazał, że dla Polaków to złoty środek

Dokładniej o testowanej przez nas Skodzie Superb możecie przeczytać w naTemat. Tutaj skupimy się tylko na cechach napędu.

Superb w wersji PHEV występuje w dwóch opcjach. W obu przypadkach mamy silnik benzynowy 1.5 TSI, ale moc całego układu może wynosić 204 lub 272 KM. My sprawdziliśmy tę drugą odmianę. Do tego mamy 7-biegową przekładnię DSG. Jak to jeździ? Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,1 sekundy. Odczucia zza kierownicy bez mierzenia czasu są jeszcze lepsze. Prędkość maksymalna wynosi 225 km/h, chociaż umówmy się – podczas normalnej przepisowej jazdy w Polsce nie ma to żadnego znaczenia.

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Skoda Superb może być jak elektryk. Długi test pokazał, że dla Polaków to złoty środek

Wyobraźmy sobie zwyczajny dzień. Rano wyjazd do pracy, później zakupy, odbiór dzieci ze szkoły, może jeszcze spotkanie po drugiej stronie miasta. Wieczorem powrót do domu. Te podróże hybrydą można odbyć bez uruchamiania silnika benzynowego. A następnego dnia, po naładowaniu akumulatora, powtórzyć ten sam scenariusz.

Często rozmawiamy o samochodach w kontekście wielogodzinnych podróży i setek kilometrów przejechanych autostradami. Codzienność większości kierowców w Polsce wygląda jednak inaczej.

Zasięg elektryczny Skody Superb PHEV a codzienne trasy

Z raportu opublikowanego przez vehis.pl wynika, że przeciętny samochód osobowy w Polsce pokonuje każdego roku około 10-15 tys. kilometrów. W Niemczech czy we Francji ten wynik jest minimalnie wyższy. Wychodzi, że dziennie przejeżdżamy średnio nieco ponad 40 km (przy założeniu, że roczny przebieg to 15 000 km). Teraz zestawmy to z tym, co oferuje hybrydowy Superb.

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Skoda Superb może być jak elektryk. Długi test pokazał, że dla Polaków to złoty środek

Jeżeli ktoś pokonuje 30-60 km dziennie, zasięg elektryczny Skody prawdopodobnie pozwoli wam jeździć przez cały czas na prądzie. Według danych producenta Superb w naszej konfiguracji może przejechać nawet 130 km na prądzie. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy i takiego wyniku nie zrobimy z autostradową prędkością.

Po 3 tygodniach ze Skodą wiem, że wynik z broszurki pozostanie raczej nierealny nawet przy idealnej pogodzie i w stylu eko. Mój rekord to 100 km, które zrobiłem w warunkach miejskich i podmiejskich. Podczas bardziej dynamicznej jazdy wychodziło około 90 km. To wciąż możliwości, które powinny wystarczyć dla wielu kierowców w Polsce, by poczuć się w Superbie jak w elektryku.

Co ważne, ładowanie prądem stałym odbywa się z mocą do 50 kW. Jeśli naprawdę ją uzyskacie po podłączeniu kabla, baterię naładujemy do pełna w niecałe 30 minut. W czasie jazdy działa też rekuperacja, ale nie nastawiajcie się, że dzięki niej złapiecie zauważalne dodatkowe kilometry. To bardziej wsparcie, by utrzymać auto w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach.

Hybrydę trzeba ładować, ale rozładowana bateria to nie problem

Żeby to wszystko miało sens, wniosek jest banalny – hybrydę trzeba ładować. Jeśli mieszkacie pod miastem i macie garaż, będzie to banalnie proste. W mieście też da się to sensownie zaplanować, bo krótka wizyta w galerii na zakupach pozwoli naładować baterię nawet do pełna. Jednocześnie nie musicie się martwić, gdy bateria jest rozładowana. Wtedy do akcji wkracza jednostka spalinowa. I chociaż spalanie będzie zauważalnie wyższe, to właśnie ta przewaga nad "prawdziwymi" elektrykami, że w żadnej sytuacji nie poczujecie się "przywiązani" do ładowarek.

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Skoda Superb może być jak elektryk. Długi test pokazał, że dla Polaków to złoty środek

W skrócie: zatankowany do pełna Superb z naładowaną baterią daje nam łącznie blisko 700 km zasięgu (przy założeniu, że Skoda wykręci 100 km w trybie EV).

Skoda Superb PHEV nie jest samochodem pozbawionym kompromisów. Rzeczywisty zasięg elektryczny będzie zmieniał się wraz z warunkami. Osoby, które codziennie pokonują bardzo długie trasy i nie mają dostępu do ładowarki, niekoniecznie wykorzystają jego największe zalety i wtedy warto zastanowić się nad zupełnie innym napędem. W dodatku Superb PHEV ma mniejszy bagażnik (486 litrów) niż inne odmiany tego modelu (645 l).

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Ale dla kogoś, kto dojeżdża do pracy, jeździ po mieście, od czasu do czasu wyjeżdża w weekend, a kilka razy w roku rusza w dalszą podróż, PHEV może okazać się wyjątkowo rozsądnym rozwiązaniem.