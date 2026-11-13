Kłamstwa o zamachu w Krakowie zaczęły zalewać sieć wkrótce po tym, jak na Rynku ucichły strzały. I nie chodzi o naturalne w tej sytuacji nieścisłości związane z dynamicznym rozwojem wypadków, ale o celowe, konsekwentne i uparte powtarzanie nieprawdy przez osoby publiczne, które zaczęły monetyzować tragedię lub wykorzystywać ją dla swojej korzyści w inny sposób. Szef TV Republika Tomasz Sakiewicz, który niedługo po zamachu pytał do kamery gdzie jest policja, zasłaniając funkcjonariusza w kadrze własnym ciałem, dopuścił się wyjątkowo bezczelnej manipulacji, jednak nie jest jedyny.

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Po zamachu w Krakowie prawdy głośno bronił postronny obywatel, który słysząc co wygaduje Sakiewicz o policji, nie wytrzymał i zaprotestował ostrymi słowami tak donośnie, że usłyszeli go widzowie TV Republika. To spontaniczne przywołanie faktów spotkało się z poklaskiem opinii publicznej, jednak nie położyło kresu dezinformacji o zamachu w Krakowie.

Jak mówi w Rozmowie naTemat Marta Glanc, analityczka organizacji fact checkingowej Demagog, wokół masakry pojawiło i nadal pojawia się dużo manipulacji, nieprawdy i zwykłych bzdur, których celem jest podburzenie społeczeństwa: chodzi o to, by nas przerazić, zniesmaczyć i odebrać nam zaufanie do państwa.

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Fejki towarzyszyły także Marszowi Niepodległości, który 11 listopada przeszedł ulicami Warszawy. Jedna z plotek głosiła, że tragedia w Krakowie ma być dla władz pretekstem do odwołania pochodu nacjonalistów. Inna wzbudzała strach przed kolejnym zamachem terrorystycznym, do którego miałoby dojść podczas Święta Niepodległości. Te pogłoski wcale nie były jednak najdziwniejsze.

Wisienką na torcie tych fejkowych doniesień były nieprawdziwe zdjęcia z Marszu Niepodległości rozpowszechniane przez posłów Annę Zalewską (PiS) i Konrada Berkowicza (Konfederacja), w których krajobraz Warszawy ewidentnie został sfałszowany przez sztuczną inteligencję.

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Marta Glanc podkreśla, że politycy przyłapani na nieprawdzie raczej nie biorą odpowiedzialności za to, że dezinformują wyborców. Rzadko kasują kłamliwe wpisy, a jeszcze rzadziej mówią "przepraszam".