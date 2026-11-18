Śledczy odkryli ślady DNA. "Tylko tyle zostało z Suszka" fot. naTemat

Sylwester Suszek, nazywany polskim królem kryptowalut, mógł zostać zamordowany z zimną krwią, a jego ciała pozbyto się celowo, by umożliwić przejęcie ogromnego majątku. Po ponad czterech latach od tajemniczego zaginięcia twórcy BitBay pojawiły się nowe ustalenia. Śledczy mieli odnaleźć ludzkie ślady biologiczne w bazie transportowej w Piekarach Śląskich.

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10 marca 2022 roku Sylwester Suszek pojechał na spotkanie biznesowe do bazy paliwowej w Czeladzi. Kilka godzin później jego telefon zamilkł. Nigdy więcej nie skontaktował się z rodziną. Pozostawił po sobie gigantyczny majątek, sieć niejasnych powiązań biznesowych i pytania, na które przez lata nie było odpowiedzi.

Teraz, jak wynika z najnowszych ustaleń Onetu, śledczy mogli wreszcie odkryć miejsce jego zabójstwa.

Tajemnicza baza i ślady DNA

Dotychczas najważniejszy trop prowadził do Czeladzi, gdzie Suszek był widziany po raz ostatni. Według przedstawionej wówczas wersji miał odjechać z nieznajomą kobietą. Jego porsche pozostało jednak na miejscu, a kobiety nigdy nie udało się wiarygodnie zidentyfikować. Co więcej, z obiektu zdemontowano monitoring.

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Teraz pojawił się zupełnie nowy wątek. Według informacji Onetu Suszek miał zostać przewieziony do bazy transportowej w Piekarach Śląskich, należącej do spółki braci Mariana W., pseudonim "Maniek". To właśnie tam miało dojść do zabójstwa.

Śledczy mieli natrafić na ukryte pomieszczenie i ludzkie ślady biologiczne, które mogą okazać się jedyną materialną pozostałością po biznesmenie. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że należą do Suszka.

Zabójstwo z premedytacją? W tle ogromne pieniądze

Jeszcze bardziej niepokojące są ustalenia dotyczące możliwego motywu zbrodni. Wcześniej rozważano scenariusz, w którym Suszek mógł umrzeć podczas tortur. Nowe informacje wskazują jednak na możliwość zaplanowanego zabójstwa.

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Według źródeł Onetu chodziło przede wszystkim o pieniądze i kontrolę nad kryptowalutowym imperium. Suszek, choć był twarzą i założycielem BitBay, miał stopniowo tracić wpływ na biznes. W jego otoczeniu narastały konflikty dotyczące rzeczywistej kontroli nad giełdą.

Najbardziej szokująca jest jednak hipoteza dotycząca ukrycia zwłok. Jak analizuje Orlikowski, utrzymywanie Suszka w statusie osoby zaginionej mogło pozwolić innym na przejmowanie majątku bez udziału jego spadkobierców.

Jeżeli śmierć biznesmena zostałaby potwierdzona, rodzina mogłaby dochodzić praw do spadku. Tymczasem zniknięcie bez jednoznacznego dowodu śmierci miało, według tej hipotezy, ułatwić rozdysponowanie fortuny. To jednak wciąż scenariusz wymagający dowodowego potwierdzenia.

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Milion złotych nagrody i ucieczka za granicę

W całej historii szczególną rolę odgrywa Marian W., znany jako "Maniek", związany z bazą w Czeladzi. Suszek znał go od lat, a na terenie obiektu przechowywał luksusowe samochody i śmigłowiec.

Po zaginięciu biznesmena firma Mariana W. zaoferowała milion złotych nagrody za pomoc w jego odnalezieniu. Jednocześnie już pięć dni po zniknięciu Suszka mężczyzna usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia go wolności.

Prokuratura nie wystąpiła wówczas o tymczasowe aresztowanie. Zastosowano jedynie zakaz opuszczania kraju. Marian W. później wyjechał z Polski.

Sam ten fakt nie dowodzi jednak jego udziału w zabójstwie. Ustalenie odpowiedzialności poszczególnych osób pozostaje zadaniem śledczych.

Co stało się z fortuną Suszka?

Sprawa zaginięcia twórcy BitBay splata się z historią giełdy, która później funkcjonowała jako Zondacrypto. W tle pojawiają się nieformalni inwestorzy, spory o władzę i pytania o przepływy ogromnych pieniędzy.

Czy majątek Suszka został przejęty? Gdzie mogły trafić środki z jego kryptowalutowego imperium? I czy odnalezione ślady pozwolą ostatecznie ustalić, kto odpowiada za jego zniknięcie?

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