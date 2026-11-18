Czy to koniec zagadki ostatnich chwil Sylwestra Suszka? Fot. Facebook.com / Nicole Suszek

Zamiast wyjazdu z tajemniczą kobietą – uprowadzenie, wywózka do lasu na obrzeżach Piekar Śląskich i zacieranie śladów w ukrytym pokoju. Dziennikarze Onetu dotarli do przełomowych ustaleń śledczych w sprawie założyciela giełdy BitBay (późniejszej Zondacrypto). Czy to koniec zagadki ostatnich chwil Sylwestra Suszka?

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Przez ponad cztery lata twórca giełdy Zondacrypto figurował w policyjnych bazach jako zaginiony. Jeszcze we wrześniu informowaliśmy, że śledczy badają wannę, w której oprawcy mogli rozpuścić jego ciało. Najnowsze ustalenia Onetu domykają ten makabryczny obraz: Sylwester Suszek został uprowadzony z Czeladzi, wywieziony na odludną bazę transportową w Piekarach Śląskich i zamordowany z zimną krwią. Na miejscu zbrodni odnaleziono ludzkie ślady biologiczne.

"Tylko tyle zostało z Suszka". Przełom w śledztwie ws. twórcy giełdy BitBay

Przez ponad cztery lata sprawa zniknięcia Sylwestra Suszka – twórcy giełdy kryptowalut BitBay (przemianowanej później na Zondacrypto) – była traktowana oficjalnie jako poszukiwania osoby zaginionej. Pierwszy wielki wyłom w tej narracji nastąpił we wrześniu 2026 roku, kiedy – jak pisaliśmy w tekście "Sylwester Suszek zaginiony czy martwy?" – na jaw wyszło, że śledczy zabezpieczyli i poddali badaniom fizykochemicznym wannę, w której oprawcy mogli rozpuścić zwłoki biznesmena, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał wprost, że Suszek najprawdopodobniej nie żyje.

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Najnowsze ustalenia dziennikarzy śledczych Onetu – Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza – domykają ten makabryczny obraz. Prokuratorzy ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej mają już wiedzieć nie tylko to, że 34-letni wówczas milioner został zamordowany, ale również gdzie doszło do egzekucji, dlaczego oprawcy pozbyli się ciała i jakie ślady po nim zostały.

W porównaniu z informacjami z września, gdy prokuratura dopiero czekała na wyniki ekspertyz chemicznych zabezpieczonej wanny, dzisiejszy stan wiedzy śledczych przynosi cztery kluczowe przełomy. Wcześniej zakładano, że Suszek mógł zginąć na terenie bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie był widziany po raz ostatni. Dziś wiadomo, że z Czeladzi został jedynie uprowadzony, a właściwa zbrodnia miała się dokonać w jego rodzinnych Piekarach Śląskich.

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Na terenie bazy transportowej w Piekarach Śląskich prokuratorzy przypadkiem natrafili na zamaskowane pomieszczenie. Oprócz kilkudziesięciu segregatorów z dokumentami biznesowymi odkryto tam ludzkie ślady biologiczne. Jak przyznaje źródło Onetu w prokuraturze: "Są obecnie badane, ale wszystko wskazuje na to, że tylko tyle zostało z Suszka". To bezpośrednio koresponduje z wrześniowym tropem wanny i chemicznego niszczenia zwłok.

Śledczy odrzucili wcześniejszą hipotezę, według której Suszek zmarł "przypadkowo", bo porywacze zbyt brutalnie wymuszali na nim podanie haseł do prywatnego portfela z bitcoinami. Teraz wiadomo, że zostało zaplanowane i wykonane zabójstwo z premedytacją.

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Oprawcom zależało, by ciało nigdy nie zostało odnalezione. Dopóki Sylwester Suszek miał status osoby zaginionej, a nie zmarłej, jego rodzina i spadkobiercy nie mogli formalnie przejąć zapisanych na niego spółek, luksusowych aut, kosztowności i nieruchomości. Dawało to gangsterom czas na wyprowadzenie i przejęcie jego majątku – o tym, jak zniknął majątek Sylwestra Suszka, pisał INNPoland.

Drugim motywem była obawa przed nielojalnością – jak wskazują źródła Onetu, Suszek po alkoholu "za dużo gadał", a po przeniesieniu giełdy za granicę (więcej w tekście "Zondacrypto i tajemnice Krala") przestał być przestępcom potrzebny, bo nie znał nawet języka angielskiego.

Ostatnie godziny Sylwestra Suszka. Z bazy "przyjaciela" na leśne odludzie

Rekonstrukcja wydarzeń z 10 marca 2022 roku pokazuje precyzyjnie zaplanowaną zasadzkę. Przed południem Suszek przyjechał swoim Porsche na teren bazy paliwowej spółki Deltaoils Plus w Czeladzi. Obiekt kontrolował Marian W., pseudonim "Maniek" – znany śląski przestępca (oskarżony m.in. o wyłudzenia VAT na kwotę 1,5 mld zł), którego twórca kryptogiełdy uważał za swojego przyjaciela i wspólnika. Poznali się na kursie pilotażu, a Suszek trzymał w bazie "Mańka" swoje auta i śmigłowiec.

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Około godziny 12:00 biznesmen rozmawiał jeszcze telefonicznie ze swoją partnerką Moniką. Dwie godziny później jego telefon zamilkł na zawsze. Gdy zaniepokojona kobieta przyjechała do Czeladzi, zastała tam jedynie zaparkowane Porsche Suszka. Od "Mańka" i jego ludzi usłyszała, że biznesmen rzekomo wsiadł do innego auta i odjechał z nieznajomą kobietą.

W rzeczywistości – według ustaleń Prokuratury Krajowej – Suszek został tam uprowadzony i przewieziony kilkanaście kilometrów dalej, do bazy transportowej w Piekarach Śląskich. Obiekt ten znajduje się na kompletnym odludziu, na obrzeżach miasta w środku lasu, a prowadzi do niego wyłącznie utwardzona polna droga. To właśnie tam, z dala od przypadkowych świadków, Suszek miał zostać zamordowany.

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Kto stoi za zbrodnią i zacieraniem śladów? Krąg podejrzanych

Choć prokuratura wciąż bada dokładny przebieg samej egzekucji, krąg osób powiązanych z uprowadzeniem, miejscem kaźni oraz tuszowaniem dowodów jest już zdefiniowany. To oczywiście nie przesądza o czyjejkolwiek winie, póki nie zostanie ona udowodniona w sądzie.

Pierwsze skrzypce mógł grać Marian W., pseud. "Maniek". Bezpośrednio po zniknięciu Suszka odgrywał rolę zatroskanego przyjaciela – kontrolowana przez niego spółka Deltaoils Plus wyznaczyła nawet milion złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu biznesmena, a sam gangster pozywał siostrę zaginionego, Nicole Suszek, gdy ta publicznie oskarżała go o udział w zniknięciu brata.

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15 marca 2022 roku prokuratura postawiła mu zarzut bezprawnego pozbawienia wolności Suszka. Ówczesny prokurator nie wystąpił jednak o areszt, poprzestając na zakazie opuszczania kraju. "Maniek" natychmiast uciekł za granicę i do dziś pozostaje nieuchwytny (widywano go m.in. w Dubaju, Hiszpanii, Francji i Monako).

Na kolejnych pozycjach są Jacek W. (44 l.) i Marcin W. (45 l.) – starsi bracia "Mańka". To do ich spółki zajmującej się międzynarodowym transportem należy odludna baza w Piekarach Śląskich, na terenie której – w ukrytym pokoju – zabezpieczono ludzkie ślady biologiczne, być może właśnie po Sylwestrze Suszku. Prokuratura Krajowa na razie nie ujawnia, w jakim charakterze bracia zostali przesłuchani ani czy usłyszeli już zarzuty.

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Kolejną osobą, która może usłyszeć ciężkie zarzuty, jest Anna P. (zatrzymana we wrześniu 2026 r. – to wtedy afera Zondacrypto wepchnęła 3 osoby za kraty). To formalna prezeska spółki Deltaoils Plus prowadzącej bazę w Czeladzi, a w rzeczywistości "słup" i prawa ręka Mariana W. Gdy po zniknięciu Suszka policjanci chcieli zabezpieczyć nagrania z kamer w Czeladzi, okazało się, że urządzenia zniknęły. Śledczy postawili Annie P. zarzut celowego zdemontowania i ukrycia lub zniszczenia zapisów monitoringu. Niejedyne to zresztą zarzuty, kolejne dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, której celem było przejęcie części majątku zaginionego Sylwestra Suszka.

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