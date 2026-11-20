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Wojsko wciąż nie potwierdza, czy coś spadło na wschodzie Polski, ale o konkretnym miejscu mówią już lokalne władze. Według ustaleń Wirtualnej Polski niezidentyfikowany obiekt znaleziono w Lipowcu w powiecie biłgorajskim. Co to może być?

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Dariusz Działo z lubelskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał w TVN24, że obiekt spadł w Lipowcu w powiecie biłgorajskim i zaczął płonąć. Wojsko pisze jednak wyłącznie o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej, a alert RCB dla 42 powiatów odwołano dziś (20 listopada) o 7:34.

Lipowiec w gminie Księżpol. Co się tam stało?

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że obiekt upadł w Lipowcu.

– Upadł na skraju lasu, nie ma zagrożenia dla ludzi z tego miejsca. Mieliśmy zgłoszenie po eksplozji – mówi starosta.

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Z relacji TVN24 wynika, że obiekt spadł na pola niedaleko lasu, w gminie Księżpol. Działo zapewniał, że nie ma zagrożenia dla okolicznych gospodarstw ani lasów. Teren wygrodzono, a na miejscu jest straż pożarna.

Zgłoszenia od mieszkańców innych miejscowości na razie nie zostały potwierdzone, a policja i strażacy prowadzą czynności poszukiwawcze.

Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski wskazał w rozmowie ze stacją inną miejscowość, Chmielek, położoną blisko Nowego Lipowca.

– Rzeczywiście możliwe, że doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Sprawdzamy to – przekazał rzecznik.

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Alert RCB odwołany, Tusk pisze o naruszeniu

O 7:34 RCB przekazało, że "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski". Odwołanie trafiło do odbiorców także w powiecie biłgorajskim, o czym czytamy w komunikacie centrum.

O 7:52 premier Donald Tusk opublikował wpis na X. "Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza" – napisał szef rządu.

Zespół WOT w terenie. Co robi wojsko?

Komunikat DORSZ pochodzi z 8:11. Wynika z niego, że lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie, a system obrony powietrznej wrócił do standardowej pracy.

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Na miejsce możliwego upadku skierowano zespół Wojsk Obrony Terytorialnej. Ma on sprawdzić zarejestrowany sygnał radiolokacyjny i zgłoszenia ludności. Komunikat nie wymienia jednak Lipowca.

Dowództwo prosi mieszkańców, by po znalezieniu możliwych szczątków "nie zbliżali się do nich, nie dotykali ich ani nie podejmowali prób ich przemieszczania", tylko zadzwonili pod numer 112. Dalsze informacje wojsko poda po zakończeniu czynności.

Prokuratura w Lublinie prowadzi czynności w miejscu upadku

W sprawę włączył się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie wraz z Żandarmerią Wojskową i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Prokuratura pisze o obiektach w liczbie mnogiej.