Rano część Polski dostała alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza, a Dowództwo Operacyjne RSZ pisze o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wiadomość trafiła do mieszkańców 42 powiatów i miast w województwach lubelskim i podkarpackim. Co się dzieje?
Ostatnie alerty RCB o zagrożeniu z powietrza wysyłano 9 i 10 listopada, jak wynika z listy komunikatów na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wschodnia Polska dostaje takie komunikaty regularnie, ale wtedy wiadomość była łagodniejsza. Taką treść dostały te regiony także dziś (20 listopada) w nocy, a rano RCB każe już szukać bezpiecznego miejsca.
Alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Do kogo dotarł?
Wpis z alertem RCB pojawił się na koncie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na X o 6:50. RCB przytoczyło w nim całą treść wiadomości.
"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" – czytamy w poście RCB.
Taką samą treść miał alert z 28 września, gdy na Lubelszczyźnie zawyły syreny. Tym razem dostali go odbiorcy z części dwóch województw. W lubelskim to powiaty:
W podkarpackim alert dotarł do powiatów:
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Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej. Gdzie są drony nad Ukrainą?
O 3:30 Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ) poinformowało na X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę uruchomiło "niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP". Działania mają charakter prewencyjny.
O 7:07 pojawił się kolejny wpis DORSZ, już o innym tonie. Wojsko pisze w nim o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty, a informacje o zagrożeniu trafiły do RCB.
"Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych" – napisało DORSZ. Naruszenia wojsko więc jeszcze nie potwierdziło, a dalsze informacje obiecuje po pełnej weryfikacji.
Gdzie mogą być obiekty nad Ukrainą, pokazuje zrzut z mapy Strażnika, nieoficjalnej mapy zagrożeń z powietrza. Pomarańczowe obiekty skupiły się tuż za polską granicą, mniej więcej na wysokości Podkarpacia, między obwodem zakarpackim a tarnopolskim.
Przy tych najbliżej granicy stoją liczniki od 6 do 9 minut, czyli szacowany czas dolotu. Dane pochodzą z serwisu NEPTUN, który nie jest radarem, bo pozycje wynikają ze zgłoszeń ludzi. Nie wiadomo, czy to te same obiekty, o których pisze wojsko.