W Warszawie przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, podpalił się mężczyzna. Na miejscu trwa akcja służb, a jako pierwsi na pomoc ruszyli funkcjonariusze SOP, którzy później wezwali inne służby.
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę 25 listopada w godzinach wieczornych. Jak poinformował "Fakt" pod budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które znajduje się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, podpalił się mężczyzna.
Mężczyzna dokonał aktu samopodpalenia w Warszawie
Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa jako pierwsi ruszyli mężczyźnie na ratunek i udzielili mu pomocy. Następnie wezwali inne służby, w tym straż pożarną oraz karetkę pogotowia ratunkowego. Na ten moment nie ma informacji, w jakim stanie znajduje się obecnie poszkodowany.
– Nasi funkcjonariusze widząc tego pana, udzielili mu pomocy, powiadomili wszystkie służby. Także karetkę, która przyjechała na miejsce. Już przejęła od nich udzielanie pierwszej pomocy – mówił w rozmowie z Interią rzecznik Służby Ochrony Państwa, płk Bogusław Piórkowski.
Jak wskazuje gazeta.pl, powołując się na informacje od stołecznej straży pożarnej, na miejscu zdarzenia interweniowały trzy oddziały straży pożarnej. Otrzymali oni zgłoszenie o samopodpaleniu o godzinie 17:05. Poszkodowany był już pod opieką ratowników medycznych, gdy strażacy zjawili się na miejscu.
Dalsze działania służb i stan poszkodowanego mężczyzny
Polsatnews.pl informuje, że około godziny 18:00 na miejscu zdarzenia pozostali już tylko funkcjonariusze policji, którzy pracowali pod nadzorem prokuratora. Teren był odgrodzony przez służby.
Poszkodowany mężczyzna miał zostać już przewieziony do szpitala. Nie jest znany stan jego zdrowia oraz to, jak poważne obrażenia odniósł w wyniku samopodpalenia. Nie wiadomo też, jakie były dokładne okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają obecnie tożsamość ofiary.
Zgodnie z ustaleniami TVP3 Warszawa, gdy poszkodowany mężczyzna został umieszczony w karetce pogotowia ratunkowego pozostawał przytomny i utrzymywał kontakt z ratownikami.