Prokuratura Krajowa przedstawiła wnioski z opinii biegłych ws. katastrofy smoleńskiej. Fot. zrzut ekranu/@tvpinfo/YouTube

Prokuratura Krajowa przedstawiła w piątek wnioski z opinii międzynarodowego zespołu biegłych ws. katastrofy smoleńskiej. Eksperci wskazali, że do tragedii doprowadził ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. Wśród nich wymienili błędną ocenę wysokości samolotu, zniżanie poniżej bezpiecznego poziomu i zbyt późną decyzję o odejściu na drugi krąg.

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Wnioski z kompleksowej opinii przedstawił podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dokument przygotował międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół 22 ekspertów.

Katastrofa smoleńska. Biegli wskazali przyczynę tragedii

Według biegłych do katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku doprowadziła seria zdarzeń w końcowej fazie lotu. Wskazali cztery najważniejsze elementy:

niestabilne podejście do lądowania, błędną ocenę rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości, zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

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Jak wyjaśnił rzecznik PK, samolot rozpoczął końcowe zniżanie zbyt późno. Musiał przez to tracić wysokość szybciej, niż powinien. Optymalna prędkość zniżania wynosiła około 5 metrów na sekundę. Tu-154M schodził jednak z prędkością 7–8 metrów na sekundę, a momentami nawet 9 metrów na sekundę. Zdaniem biegłych takie podejście doprowadziło do utraty stabilności lotu.

Kolejną przyczyną była błędna ocena wysokości samolotu przez załogę. Około minuty przed katastrofą system ostrzegający przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi wyemitował alarm. Trzy sekundy później załoga zmieniła ustawienia wysokościomierza barometrycznego. Wskazywana przez niego wysokość była odtąd o około 150 metrów większa od rzeczywistej.

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Według ekspertów miało to wpływ na orientację dowódcy w położeniu maszyny. Nawigator korzystał z radiowysokościomierza, który mierzył odległość od terenu znajdującego się bezpośrednio pod samolotem. Ponieważ teren przed lotniskiem opadał, odczyt również mógł dawać załodze mylne wyobrażenie o położeniu maszyny.

Piloci kontynuowali zniżanie, choć nie widzieli pasa startowego. Biegli uznali, że w takiej sytuacji samolot nie powinien schodzić poniżej 120 metrów.

– Jeżeli można by było wskazać jedną kluczową okoliczność, to jest niewątpliwie ta. Biegli ocenili, że samolot ten nie powinien zejść poniżej 120 metrów, jeżeli nie widział pasa startowego – powiedział.

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Załoga otrzymywała przy tym kolejne sygnały ostrzegawcze. Około 20 sekund przed zderzeniem z ziemią system TAWS zaczął emitować komunikaty "PULL UP". Informowały one o bezpośrednim zagrożeniu i konieczności natychmiastowego przerwania zniżania.

– Tego rodzaju ostrzeżenie wymagało natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do przerwania tego lądowania, co nie nastąpiło – zaznaczył prokurator.

Decyzja o odejściu na drugi krąg zapadła dopiero 15 sekund przed katastrofą. Na zwiększenie mocy silników trzeba było poczekać kolejne pięć sekund. W tym czasie samolot znajdował się już na bardzo małej wysokości.

Ostatnia minuta lotu Tu-154M. Biegli odtworzyli przebieg zdarzeń

Prok. Przemysław Nowak przedstawił też przebieg ostatniej minuty lotu Tu-154M. Z rekonstrukcji wynika, że pierwszy alarm systemu TAWS włączył się 57 sekund przed katastrofą. Kolejne ostrzeżenia pojawiały się już w krótkich odstępach czasu.

57 sekund przed katastrofą – system TAWS wyemitował komunikat "TERRAIN AHEAD"; 54 sekundy przed katastrofą – zmieniono ustawienia wysokościomierza barometrycznego; 21 sekund przed katastrofą – pojawiło się pierwsze ostrzeżenie "PULL UP"; 15 sekund przed katastrofą – dowódca powiedział: "Odchodzimy na drugi krąg"; 10 sekund przed katastrofą – zwiększono moc silników; 6 sekund przed katastrofą – lewe skrzydło uderzyło w brzozę; 2 sekundy przed katastrofą – pojawiło się ostatnie, urwane ostrzeżenie "PULL UP"; 1 sekundę przed katastrofą – rosyjski kontroler powiedział: "Odejście na drugi krąg".

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Biegli opisali też inne problemy, które mogły mieć wpływ na przebieg lotu. Zwrócili uwagę na działania kontrolerów – w 2015 roku polska prokuratura postawiła zarzuty rosyjskim kontrolerom lotu.

Kilkukrotnie informowali oni załogę, że samolot znajduje się na właściwej ścieżce podejścia do lądowania, choć według ekspertów nie odpowiadało to rzeczywistej sytuacji. Kontrolerzy nie zalecili też przerwania lądowania. Komunikat o odejściu na drugi krąg padł dopiero sekundę przed katastrofą, już po uderzeniu lewego skrzydła w brzozę.

Eksperci mieli zastrzeżenia wobec 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Wskazali na niedofinansowanie jednostki, braki kadrowe i niewystarczające szkolenia. Z tego powodu członkowie załóg byli przeciążeni obowiązkami i mieli zbyt wiele lotów.

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Biegli ocenili też, że lotnisko Smoleńsk Północny nie było odpowiednio przygotowane do przyjmowania samolotów. Nie miało systemu precyzyjnego naprowadzania, który ułatwia lądowanie przy słabej widoczności. Eksperci ustalili, że w ostatnich minutach lotu do kokpitu weszła jedna osoba. Rozmawiała z załogą na tematy niezwiązane z lądowaniem, co mogło rozpraszać dowódcę.

Biegli wykluczyli awarię i wybuch jako przyczyny katastrofy

– Ostatecznie wykluczyli (biegli – red.), aby tą przyczyną była awaria samolotu lub wybuch. (...) Generalnie stwierdzili, że samolot funkcjonował prawidłowo do momentu zderzenia się z pierwszymi przeszkodami terenowymi. Samolot znajdował się pod pełną kontrolą załogi do momentu zderzenia się z tymi przeszkodami. Wszystkie systemy działały prawidłowo i żadnej awarii nie było. Silniki działały jeszcze po rozbiciu samolotu – przekazał prok. Nowak.

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Rzecznik PK zaznaczył, że są to ustalenia biegłych, a nie ostateczne stanowisko prokuratury w sprawie tego, kto ponosi winę za katastrofę smoleńską. Śledczy przeanalizują opinię na dalszym etapie postępowania.

Zespół ekspertów powołano w 2019 roku. Tworzyli go specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier. Niektórzy wcześniej uczestniczyli w badaniu innych katastrof, m.in. bombowego zamachu nad Lockerbie i awaryjnego lądowania samolotu na rzece Hudson.