Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Chojnicach. Chłopiec, który wjechał na hulajnodze na przejście dla pieszych, został potrącony przez samochód. Inni kierowcy wezwali pogotowie i zaczęli mu udzielać pomocy. Nie wiadomo, w jakim stanie jest dokładnie dziecko.

Chojnice. Samochód potrącił dziecko na hulajnodze (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER/Stop Cham/Youtube/zrzut ekranu

Do potrącenia jadącego na hulajnodze chłopca doszło w Chojnicach. Wideo ze zdarzenia pojawiło się na YouTubie Stop Cham.

Widzimy na nim, że chłopiec wjeżdża na hulajnodze na przejście dla pieszych, po czym zostaje potrącony przez nadjeżdżające auto. Nie jest jasne, w jakim stanie jest teraz dziecko. Osoby jadące w tym miejscu wezwały natychmiast służby i zaczęły udzielać mu pomocy.

Jak już informowaliśmy w naTemat.pl, w teorii na hulajnodze można jechać w Polsce do 20 km na godzinę. Zgodnie ze znowelizowaną w 2021 roku ustawą, hulajnogi elektryczne muszą mieć zamontowany ogranicznik, który nie będzie dopuszczał do tego, by hulajnogista jechał swoim pojazdem szybciej.

Zgodnie z przepisami, jeździć można po ścieżce rowerowej, a jeśli ścieżki rowerowej nie ma, to można wjechać na chodnik. Można też wjechać na jezdnię, na której obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Przepisy nie są do końca jasne w kwestii jazdy po drogach z wyższą dopuszczalną prędkością, co prowadzi do procesów sądowych.

Policja cały czas też apeluje, żeby pamiętać, aby dla własnego bezpieczeństwa (przepisy ich nie wymagają) podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze zakładać na głowę kask. "W razie upadku lub potrącenia kask ochronny uchroni głowę przed poważnym urazem, a może nawet uratować życie" – przypominają policjanci. Hulajnoga to coraz bardziej popularny środek transportu w Polsce, szczególnie latem i wiosną.